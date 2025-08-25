800 طالب يستفيدون من مبادرات صيفية شاملة بدعم هيئة المعرفة في دبي

شارك أكثر من 800 طالب من مختلف المستويات في سلسلة من المبادرات الصيفية في دبي.
وبدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، هدفت هذه البرامج إلى تعزيز التعلم مدى الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الطلاب من أصحاب الهمم.
تم إطلاق هذه البرامج في شهر يوليو/تموز، حيث أتاحت للطلاب فرصًا عملية لاكتساب مهارات عملية أثناء استكشاف اهتماماتهم وتعزيز شعورهم بهويتهم.
من المبادرات الرائدة، مبادرة InternDXB، التي أتاحت لطلاب من المدارس والجامعات الخاصة في دبي فرص تدريب عملي لدى مؤسسات رائدة مثل PwC وStrategy& ومجموعة شلهوب. واكتسب المشاركون خبرة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك تجارة التجزئة والاستشارات والتدقيق.
في إطار سعيه لضمان الشمولية، استضاف نادي دبي لأصحاب الهمم 200 طالب من أصحاب الهمم في أنشطة ترفيهية وتعليمية ورياضية متنوعة. وقد مكّن هذا البرنامج الشامل المشاركين من تطوير مهاراتهم والتفاعل مع المجتمع.
وفي الوقت نفسه، استقطب مخيم فرجان الصيفي في دبي 630 طفلاً شاركوا في ورش عمل وجلسات تفاعلية شملت الفنون والرياضة وريادة الأعمال والأنشطة الثقافية، والتي قاد العديد منها شباب إماراتيون.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود تتوافق أيضًا مع أهداف استراتيجية التعليم 33. ومع دخول دبي العام الدراسي الجديد، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية التزامها بتوسيع الفرص التي تربط الطلاب بمجتمعاتهم، وتدعم رفاهيتهم، وتمكّنهم من أن يكونوا واثقين من أنفسهم، وهادفين، ومتعلمين مدى الحياة.
قالت ريم وليد، القائم بأعمال رئيس قسم تطوير مهارات المتعلمين ورفاهيتهم في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "التعلم مدى الحياة لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يشمل أيضًا تمكين الطلاب من اكتساب الثقة والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في كل مرحلة من مراحل حياتهم. صُممت المبادرات الصيفية لتنمية الإبداع والمرونة والشمول، ونحن فخورون بالأثر الذي أحدثته. ستواصل هيئة المعرفة والتنمية البشرية التركيز على المشاريع التي تُعزز شخصيات الطلاب، وتساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم، وتُهيئهم لفرص المستقبل."
