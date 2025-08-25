800 طالب يستفيدون من مبادرات صيفية شاملة بدعم هيئة المعرفة في دبي

شارك أكثر من 800 طالب من مختلف المستويات في سلسلة من المبادرات الصيفية في دبي.

وبدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، هدفت هذه البرامج إلى تعزيز التعلم مدى الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الطلاب من أصحاب الهمم.

تم إطلاق هذه البرامج في شهر يوليو/تموز، حيث أتاحت للطلاب فرصًا عملية لاكتساب مهارات عملية أثناء استكشاف اهتماماتهم وتعزيز شعورهم بهويتهم.

من المبادرات الرائدة، مبادرة InternDXB، التي أتاحت لطلاب من المدارس والجامعات الخاصة في دبي فرص تدريب عملي لدى مؤسسات رائدة مثل PwC وStrategy& ومجموعة شلهوب. واكتسب المشاركون خبرة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك تجارة التجزئة والاستشارات والتدقيق.

في إطار سعيه لضمان الشمولية، استضاف نادي دبي لأصحاب الهمم 200 طالب من أصحاب الهمم في أنشطة ترفيهية وتعليمية ورياضية متنوعة. وقد مكّن هذا البرنامج الشامل المشاركين من تطوير مهاراتهم والتفاعل مع المجتمع.