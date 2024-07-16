80 ألف درهم رسوم حضانة دبي الفاخرة

وأكدت أنجلينا: "نحن نعطي الأولوية للنظافة التي لا تشوبها شائبة، حيث يتم تزويد كل طفل بثلاث مجموعات من الفراش الفردي المغسول والمكوى حديثاً أسبوعياً، كما يتم توفير مراتب أسرة مخصصة لتقويم العظام ووسائد مبردة لتقويم العظام، مصممة بارتفاع محدد حسب العمر لاحتياجات كل فئة عمرية. أثناء وقت القيلولة، يستمتع الأطفال بالنوم الهنيء. وتقول المديرة أنّ هذه القطع المزينة بالعديد من القطع الفنية تساعد الأطفال على التفاعل مع الإبداع والجماليات منذ سن مبكرة"، إضافة إلى إبقاء أولياء الأمور على اطلاع بتقدم أطفالهم في الوقت الفعلي عبر تطبيق مخصص.