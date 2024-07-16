80 ألف درهم رسوم حضانة دبي الفاخرة
من فحوصات الأطباء اليومية إلى مراتب السرير المخصصة لتقويم العظام، فإن أحد أغلى مراكز الطفولة المبكرة في دبي ليس بمنشأة تقليدية لرعاية الأطفال، حيث تتميز هذه الحضانة بأجهزة تنقية الهواء الفريدة وقائمة طعام متنوعة، وتبلغ رسوم الحضانة 80 ألف درهم كرسوم سنوية. سيتم تقديم خطة وجبات شخصية مقابل 17000 درهم إضافية.
تقع الحضانة في منطقة الصفا 2، وتسمى مركز "فريندلي للطفولة المبكرة"، وهي مخصصة للأطفال من عمر 1.5 إلى 5 سنوات. تستقبلهم "الروبوتات"، بينما يساعدهم الطبيب النفسي على الانتقال إلى المنشأة والتأقلم فيها.
لا يتم قلي الطعام في الحضانة أبداً، حيث يتم تحضير الوجبات عن طريق الخبز أو السلق أو التبخير، كما يتم تحضير الأطعمة من خلال فحص ثلاثي المراحل للبروتينات والدهون والكربوهيدرات المصممة لكل فئة عمرية.
وقالت "أنجلينا دوبروفسكايا"، مؤسسة المركز، أنها زارت أكثر من 200 مركز حضانة حول العالم قبل إنشاء مركزها الخاص، موضحة أنه بالنسبة للمجموعات ثنائية اللغة، يتم تعليم الأطفال باللغتين الإنجليزية والروسية. وبالنسبة للتفاعلات الدولية، تكون باللغة الإنجليزية بالكامل.
وأشارت إلى أنه يتم حساب حصص الوجبة وفقاً لمعايير التغذية لكل عمر، حيث يقوم الموظفون أيضاً بتعليم الأطفال آداب المائدة وتشجيعهم على تناول الطعام بشكل مستقل بحلول عمر السنتين، باستخدام الشوك والسكاكين الآمنة للأطفال مع بعض التوجيه.
وقالت أنجلينا: "استغرق تطوير قائمتنا ما يقرب من عام ونصف، وتشمل جلسات اختبار مكثفة مع الأطفال وأولياء أمورهم لضمان القيمة الغذائية وقبولها بالنسبة للأطفال".
ويتعلم الأطفال في الحضانة الفنون والحرف ولغات متعددة والموسيقى والغناء والجمباز واليوغا والتنس وكرة القدم.
وفي حديثها عن الرسوم قالت: "لقد قدمنا (للهيئات التنظيمية) نموذجاً مالياً شاملاً يوضح نفقاتنا وهيكل التكلفة الإجمالية للمشروع".
ويضم طاقم التدريس خبراء من إنجلترا والدنمارك وسويسرا وروسيا وكندا وغيرها، ويدرسون باللغات الإنجليزية والروسية والعربية والصينية، ويتم فحص الأطفال من قبل الطبيب كل يوم، بينما تتم تنقية الهواء في كل فصل دراسي كل ساعة، ويتم استخدام معقمات الألعاب لتفادي الأمراض.
وأكدت أنجلينا: "نحن نعطي الأولوية للنظافة التي لا تشوبها شائبة، حيث يتم تزويد كل طفل بثلاث مجموعات من الفراش الفردي المغسول والمكوى حديثاً أسبوعياً، كما يتم توفير مراتب أسرة مخصصة لتقويم العظام ووسائد مبردة لتقويم العظام، مصممة بارتفاع محدد حسب العمر لاحتياجات كل فئة عمرية. أثناء وقت القيلولة، يستمتع الأطفال بالنوم الهنيء. وتقول المديرة أنّ هذه القطع المزينة بالعديد من القطع الفنية تساعد الأطفال على التفاعل مع الإبداع والجماليات منذ سن مبكرة"، إضافة إلى إبقاء أولياء الأمور على اطلاع بتقدم أطفالهم في الوقت الفعلي عبر تطبيق مخصص.