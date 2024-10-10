66 سياسة جديدة للمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بأبوظبي

بالإضافة إلى ذلك، تتماشى التحديثات على سياسة الإدماج مع وحدة ALN (احتياجات التعلم الإضافية) الجديدة في نظام (أي أس أي أس eSIS :وهو نظام محاولة لاستبدال عملية التسجيل والتقييم اليدوية للطلاب بعملية إلكترونية آلية بالكامل)، مما يوفر مزيداً من المرونة في تعيين المعلمين المتخصصين في الإدماج. كما تقدم هذه التحديثات دعماً للتكنولوجيا المساعدة، مما يمكّن المدارس من التقدم بطلب للحصول على تمويل لضمان حصول الطلاب على أدوات التعلم الأساسية.

تم تصميم سياسات أخرى، مثل خدمات المتخصصين داخل المدرسة، والصحة العقلية للطلاب، والحماية، وسلوك الطلاب، لتوجيه المدارس في تحديد الاحتياجات الفريدة للطلاب وتكييف التدخلات لدعم رفاهيتهم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم سياسات مشاركة الوالدين والاعتبارات الثقافية والاستدامة في تعزيز ممارسات المدارس ودعم بيئة تعليمية شاملة.