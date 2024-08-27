600 ألف درهم تكاليف التعليم المتوقعة للمقيمين مستقبلاً

وقال عادل إنه اختار الاستثمار بعناية في التعليم. وقال: "بصفتي محترفاً يتقاضى راتباً شهرياً، اخترت اتباع مسار خطة الاستثمار المنهجي (SIP) لبناء هذا الصندوق تدريجيًا". "تتنوع مساهماتي في خطة الاستثمار المنهجي عبر صناديق مؤشرات الأسهم وصناديق الدين والودائع لأجل محدد".

وبحسب الاستطلاع، يعتقد معظم الآباء أن تخصيص ما بين 6 إلى 20 في المائة من راتبهم الشهري كافٍ لتوفير المال اللازم للتعليم.

ومن بين الأشخاص الذين لم يخصصوا مثل هذا الصندوق التعليمي المحدد، المواطن الإماراتي علي الملا، وهو أب لأربعة أبناء.