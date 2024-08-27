600 ألف درهم تكاليف التعليم المتوقعة للمقيمين مستقبلاً
بحسب دراسة أجرتها شركة أبحاث السوق "يوجوف" بتكليف من شركة "زيورخ إنترناشيونال لايف"، يتوقع الآباء في الإمارات أن تصل تكاليف تعليم أبنائهم في المستقبل إلى 600 ألف درهم. وقال الخبراء إن هذا يسلط الضوء على فجوة مالية حرجة قد تؤثر على الفرص التعليمية المتاحة للعديد من الأطفال.
وتكشف البيانات أن الآباء يتوقعون أن تتراوح تكاليف التعليم العالي بين 250 ألف درهم و600 ألف درهم.
وقال "ديفيد دنتون كارديو"، رئيس قسم العروض في زيوريخ في الشرق الأوسط: "في حين أن التكاليف الكبيرة المرتبطة بالتعليم العالي تؤكد على الحاجة الملحة إلى استراتيجيات ادخار فعالة، فإن البدء في وقت مبكر واختيار خطة ادخار التعليم المناسبة يمكن أن يكون بمثابة تغيير جذري في مساعدة الآباء على الادخار اليوم من أجل حياة سعيدة لأطفالهم".
إن العديد من الآباء غير مستعدين مالياً لهذه النفقات، حيث كشف الاستطلاع أن 29% لم يبدأوا بعد في الادخار من أجل التعليم الجامعي لأبنائهم.
عادل إسحاق هو أب لطفلين وهو أحد الأشخاص الذين بدأوا في الاستثمار في تعليم بناته في المستقبل.
"حلمي هو إرسالهم إلى الولايات المتحدة لإكمال دراساتهم العليا"، كما قال. "للتخطيط بشكل فعال، بدأت في البحث عن التكاليف الحالية لبرنامج الدراسات العليا الجيد لمدة أربع سنوات. تمتد النفقات إلى ما هو أبعد من الرسوم الدراسية وتشمل السكن والطعام وتكاليف المعيشة العامة. بناءً على بحثي، أقدر أن هذه التكاليف ستبلغ حوالي 60.000 إلى 65.000 دولار أمريكي سنوياً. هذا التقدير، بالطبع، سوف يحتاج إلى تعديل للتضخم اعتمادًا على موعد بدء دراستهم".
الاعتماد على طرق الادخار التقليدية
ولا تزال أساليب الادخار التقليدية سائدة في المنطقة، حيث اختار 77% من السكان البالغ عددهم ألف نسمة الذين شملهم الاستطلاع الودائع المصرفية، بينما يستثمر 48% في الأسهم.
وقال عادل إنه اختار الاستثمار بعناية في التعليم. وقال: "بصفتي محترفاً يتقاضى راتباً شهرياً، اخترت اتباع مسار خطة الاستثمار المنهجي (SIP) لبناء هذا الصندوق تدريجيًا". "تتنوع مساهماتي في خطة الاستثمار المنهجي عبر صناديق مؤشرات الأسهم وصناديق الدين والودائع لأجل محدد".
وبحسب الاستطلاع، يعتقد معظم الآباء أن تخصيص ما بين 6 إلى 20 في المائة من راتبهم الشهري كافٍ لتوفير المال اللازم للتعليم.
ومن بين الأشخاص الذين لم يخصصوا مثل هذا الصندوق التعليمي المحدد، المواطن الإماراتي علي الملا، وهو أب لأربعة أبناء.
وقال: "بصفتي مواطناً إماراتياً، أتوقع أن يلتحق أطفالي بالجامعات الحكومية تماماً كما فعلت أنا. لذا فإن تخصيص صندوق تعليمي خاص لهم ليس من أولوياتي. ومع ذلك، لدي استثمارات حتى أتمكن من توفير احتياجاتهم إذا اختار أطفالي الالتحاق بمعاهد خاصة أو الدراسة في الخارج. وأقدر أن تعليمهم المستقبلي لن يكلف أكثر من 300 ألف درهم للحصول على درجة جامعية مدتها أربع سنوات".
ومع ذلك، أكد الاستطلاع أن هناك حاجة إلى خطط ادخار أكثر فعالية وبأسعار معقولة في السوق لمساعدة الآباء على منح أطفالهم أفضل فرصة للحصول على تعليم عالٍ جيد.