60 دقيقة في حافلات مدارس الإمارات انتصار لصحة الأطفال

حذر أطباء في دولة الإمارات من أن الساعات الطويلة التي يقضيها الأطفال في الحافلات المدرسية — وغالباً على مقاعد غير مصممة للأطفال الصغار — يمكن أن تضر بسلامة القوام، وتسبب الانحناء، والتوتر، وحتى مشاكل في النوم. كما أكد الخبراء أن هذا الأمر قد يؤدي على المدى الطويل إلى آلام في الرقبة والكتف وأسفل الظهر، خاصة لدى الأطفال الذين يحملون حقائب مدرسية ثقيلة أو يعانون من ضعف في عضلات الجسم الأساسية.

تجددت هذه المخاوف بعد أن طرح أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي شكاوى أولياء الأمور بشأن قضاء الطلاب أكثر من ساعتين يومياً في الحافلات. وسلطت ناعمة عبد الله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الضوء على القضية، مشيرة إلى أن بقاء الطلاب في الحافلات لأكثر من ساعتين يثير القلق بشأن سلامتهم وصحتهم البدنية والنفسية.

وفي استجابة سريعة، أعلنت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن مدة الرحلة ستقتصر الآن على 45 دقيقة لطلاب رياض الأطفال، و 60 دقيقة للطلاب الأكبر سناً.

