50% خصم وإعفاء من رسوم التقديم في جامعة عجمان
أعلنت جامعة المدينة عجمان، الجمعة، عن توفر منح دراسية تصل إلى 50% لمختلف التخصصات للطلبة المهتمين في الجامعة.
وسيتم تقديم المنح الدراسية خلال الأسبوع المفتوح القادم للجامعة، والذي من المقرر أن يستمر من يوم الاثنين 20 يناير إلى الجمعة 24 يناير.
وسيقام الحدث من الساعة 9.30 صباحًا حتى 6 مساءً كل يوم، مما يتيح للزوار وقتًا كافيًا للتجول في الحرم الجامعي والتحدث مع أعضاء هيئة التدريس وفهم عملية القبول بعمق.
وبالإضافة إلى المنح الدراسية، سيتم أيضًا إعفاء الطلاب المتقدمين للقبول من رسوم التقديم، وفقًا لما ذكرته الجامعة.
وخلال الأسبوع المفتوح، سيكون لدى الطلاب فرصة لاستكشاف مجموعة من البرامج الأكاديمية المتاحة في مختلف الكليات، بما في ذلك طب الأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا، والإعلام، والقانون، والعلوم الإنسانية، والتعليم.
وسوف يتلقون أيضًا معلومات مفصلة حول متطلبات القبول والعروض الفريدة التي تقدمها الجامعة.
تدعو الجامعة الطلبة المهتمين إلى زيارة حرم جامعة مدينة عجمان خلال الأسبوع المفتوح والتسجيل للفصل الدراسي الربيعي لعام 2025.
لمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن شروط القبول، يمكن للطلبة التواصل مع الجامعة على info@cu.ac.ae.