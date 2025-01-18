50% خصم وإعفاء من رسوم التقديم في جامعة عجمان

وخلال الأسبوع المفتوح، سيكون لدى الطلاب فرصة لاستكشاف مجموعة من البرامج الأكاديمية المتاحة في مختلف الكليات، بما في ذلك طب الأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا، والإعلام، والقانون، والعلوم الإنسانية، والتعليم.