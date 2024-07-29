5 طرق لتعزيز مهارات الطلاب خلال الصيف بالإمارات

قال أحد كبار التربويين إنه بعد شهر من الاسترخاء وتجديد النشاط، يمكن للطلاب استخدام الوقت المتبقي من العطلة الصيفية لتحسين مهاراتهم وتعلم أشياء جديدة والبدء في عامهم الدراسي.

وقال البروفيسور غسان عواد، رئيس جامعة أبو ظبي، لـ “خليج تايمز”: “على الرغم من أننا لا نزال نتمتع برفاهية فترات الراحة الطويلة، إلا أنه يتعين علينا تحقيق أقصى استفادة من هذا الوقت”.