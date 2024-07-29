5 طرق لتعزيز مهارات الطلاب خلال الصيف بالإمارات
قال أحد كبار التربويين إنه بعد شهر من الاسترخاء وتجديد النشاط، يمكن للطلاب استخدام الوقت المتبقي من العطلة الصيفية لتحسين مهاراتهم وتعلم أشياء جديدة والبدء في عامهم الدراسي.
وقال البروفيسور غسان عواد، رئيس جامعة أبو ظبي، لـ “خليج تايمز”: “على الرغم من أننا لا نزال نتمتع برفاهية فترات الراحة الطويلة، إلا أنه يتعين علينا تحقيق أقصى استفادة من هذا الوقت”.
واقترح البروفيسور عواد قائمة بالأشياء التي يمكن للطلاب القيام بها للاستعداد بشكل أفضل للعام المقبل، وتعزيز نموهم الشخصي والعقلي بالإضافة إلى تعلم مهارات حياتية جديدة.
دورات عبر الإنترنت
وأشار البروفيسور عواد إلى أنه يمكن للطلاب استكشاف مواضيع جديدة ضمن مجال تخصصهم أو خارجه لتعميق معرفتهم وتحديد طموحاتهم المهنية.
"يمكن للطلاب استخدام المنصات عبر الإنترنت للحصول على دورات في كل شيء بدءاً من علم البيانات وحتى الكتابة الإبداعية. سيؤدي الحصول على شهادات في مجال عملك إلى تعزيز مجموعة مهاراتك وتوفير ميزة إضافية عند التقدم للوظائف. وبخلاف التدريب الخاص بالصناعة، فإن بعض المواضيع التي يمكن أن تساعد عبر التخصصات تشمل الاتصالات وإدارة المشاريع واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتطوير العروض التقديمية ومهارات الإدارة."
عمل تطوعي
وأكد البروفيسور عواد أن العمل التطوعي يطلق هرمون السعادة المسمى الدوبامين، والذي يقلل من التوتر ويزيد من المشاعر الإيجابية والاسترخاء.
الطلاب "يحدثون فرقاً في المجتمع من خلال بناء مهارات شخصية قيمة من خلال العمل التطوعي مع المنظمات. يمكنك تطوير المهارات الأساسية مثل القيادة والعمل الجماعي مع المساهمة في المبادرات الاجتماعية المؤثرة. ويوفر العمل التطوعي منصة مثالية للبدء في بناء الروابط الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى فرص مهنية في وقت لاحق من الحياة.
تعزيز الصحة العقلية
وأشار مدير الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب استغلال فترة الاستراحة لتطوير وتعزيز صحتهم العقلية، الأمر الذي سيكون مفيداً طوال فترة تعليمهم وما بعدها.
"تعد التمارين الرياضية طريقة رائعة للتخلص من التوتر، ولن يكون متأخراً جداً أو مبكراً جداً لإدخال التمارين الرياضية في أنماط حياتنا. قم بتجربة تمارين مختلفة، مثل اليوغا أو الجري أو الرياضات الجماعية، لمعرفة أي منها تستمتع به أكثر وابذل جهداً واعياً للالتزام بممارسة الرياضة كجزء من روتينك اليومي. تشمل تقنيات إدارة التوتر الأخرى التي يمكنك تعلمها تقنيات التنفس وتمارين الاسترخاء وتمارين التأمل.
قراءات ملهمة
وأوصى البروفيسور بكتابين: "قوة العادة: لماذا نفعل ما نفعله في الحياة والأعمال" لتشارلز دوهيج و"علم نفس المال" لمورجان هاوسل.
""قوة العادة" هو استكشاف رائع للعلم وراء العادات وكيف يمكن تغييرها. سيساعدك ذلك على التخلص من العادات غير المرغوب فيها مع بناء عادات جديدة يمكن أن تخدم أهدافك المهنية الشخصية والمهنية بشكل أفضل. يستكشف "علم نفس المال" العلاقة المعقدة بين الثروة والجشع والسعادة. سيساعدك ذلك على إدارة أموالك والتأثير بشكل إيجابي على القرارات المالية والمساعدة في تطوير علاقة صحية مع المال.
بناء المهارات اللغوية
تعلم لغات جديدة يحسن الصحة المعرفية والوظائف. فهو يساعد الطلاب على التواصل مع الآخرين على مستوى أعمق ويمكن أن يعزز آفاق العمل.
قال البروفيسور عواد: "بعض اللغات الأسرع نمواً في العالم بعد اللغة الإنجليزية تشمل الماندرين والعربية والهندية والفرنسية والبرتغالية. تعد اللغة العربية واحدة من أكثر اللغات انتشاراً في المنطقة، وهي ذات قيمة متزايدة في الأعمال التجارية العالمية والعلاقات الدبلوماسية، خاصة إذا كنت تهدف إلى مواصلة حياتك المهنية في المنطقة".