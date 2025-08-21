40% ارتفاع الطلب على تأجير السيارات مع العودة إلى المدارس

تشهد سيارات التأجير في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا في الطلب يصل إلى 40% خلال موسم العودة إلى المدارس. ويُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى انتقال العائلات الجديدة إلى البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مواصلات المدارس.
قال سوهام شاه، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سيلف درايف موبيليتي: "تنتقل العديد من العائلات الوافدة قبل بدء العام الدراسي، مما يُفاقم احتياجات النقل مع تأقلمها مع روتينها الجديد". وأضاف: "يُفاقم النمو السريع في عدد المدارس في المنطقة الطلب، حيث يحتاج المزيد من أولياء الأمور والطلاب والموظفين إلى حلول تنقل. كما يصل المعلمون غالبًا خلال هذه الفترة للبحث عن وظائف جديدة، مما يزيد من متطلبات الإيجار قصير الأجل".
أوضح أنوديب راغوثامان، رئيس المبيعات والتسويق في شركة دولار لتأجير السيارات، أن الشركة شهدت عادةً زيادة في إيجارات السيارات بنسبة 30% إلى 40% خلال هذه الفترة لأسباب مختلفة. وأضاف: "تجد العديد من الأسر أن استئجار سيارة وسيلة فعّالة لإدارة التزاماتها اليومية، مثل توصيل الأطفال إلى المدارس، والأنشطة اللامنهجية، ومهمات نهاية الأسبوع". وتابع: "غالبًا ما يوفر استئجار سيارة لبضعة أشهر مرونةً أكبر وفعاليةً من حيث التكلفة، مما يدفع شركات التأجير إلى تقديم عروض مُحددة وباقات طويلة الأجل".
يعود جميع طلاب دولة الإمارات تقريبًا إلى مدارسهم يوم الاثنين 25 أغسطس/آب بعد قرابة شهرين من العطلة الصيفية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء الماضي عن استعداداتها المختلفة لاستقبال أكثر من مليون طالب وطالبة. وأعلنت الجهات الحكومية الاتحادية عن مرونة في ساعات العمل يوم الاثنين للسماح لموظفيها بمرافقة أبنائهم إلى المدارس.
وفقًا لسهيل شوكت، رئيس قسم التجزئة في ثريفتي الإمارات العربية المتحدة، هناك إقبال متزايد على المركبات الأكبر حجمًا خلال هذه الفترة من العام. وأضاف: "غالبًا ما تختار العائلات والمجموعات سيارات الدفع الرباعي أو الميني فان لتسهيل التنقل المشترك وزيادة كفاءته، مما يوفر الوقت والمال ويقلل من تآكل مركباتهم". وأشار إلى أن الشركات عادةً ما تزيد من توافر أساطيلها بنسبة 20-30% خلال هذه الفترة لتلبية الطلب.
مع بداية العام الدراسي الجديد، يواجه العديد من أولياء الأمور تغيرًا في جداولهم الدراسية، وهو ما شكّل، وفقًا لسوهام، عاملًا رئيسيًا في اختيارهم لاستئجار السيارات. وأضاف: "تلجأ العائلات إلى الاستئجار بشكل أساسي لمرونة وراحة التنقل بين المواعيد. توفر الاستئجار تكاليف متوقعة، وتغطية شاملة، والتزامًا قصير الأجل، وهو خيار مثالي خلال فترة العودة إلى المدارس".
قال أنوديب إن اعتبارات التكلفة تؤثر أيضًا على هذا الاختيار. وأضاف: "قد تكون خدمات النقل المدرسي، مثل الحافلات أو الشاحنات الخاصة، باهظة الثمن، خاصةً للعائلات التي لديها عدة أطفال. لذا، يُوفر استئجار سيارة بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة، مع تمكين أولياء الأمور من إدارة عملية توصيل الأطفال واستلامهم مباشرةً".
وأضاف أن الظروف المؤقتة يمكن أن تدفع أيضًا إلى استئجار السيارات عندما "قد تحتاج العائلات إلى حلول قصيرة الأجل" أثناء انتظار تسليم السيارة أو إصلاحها، أو أثناء الانتقال إلى مدينة جديدة.
تشهد خدمات سيارات الأجرة إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة، حيث أعلنت شركة كريم أنها وفّرت أكثر من 300 ألف رحلة مدرسية خلال العام الماضي وحده. ويمكن مشاركة الخدمة، التي تبدأ أسعارها من 260 درهماً إماراتياً لعشرين رحلة، بين ما يصل إلى ثلاثة طلاب من الموقع نفسه، شريطة عدم الحاجة إلى توقف إضافي.
قال سوهام إن ملاحظاته تشير إلى "تفضيل متزايد" لخيارات الإيجار طويل الأجل، التي تتراوح مددها بين 6 و12 شهرًا، بين العائلات والمغتربين والمعلمين. وأضاف: "يزداد هذا الإقبال بشكل خاص خلال فترات الانتقال، مثل بدء الفصل الدراسي أو الانتقال إلى مكان آخر. ويتماشى هذا التوجه مع أنماط التأجير الأوسع نطاقًا".
قال سوهالي إن استئجار السيارات طويل الأجل يوفر ميزةً كبيرةً من حيث التكلفة. وأضاف: "يمكن للتأجير الشهري أن يوفر للعملاء ما بين 10% و30% مقارنةً بالإيجارات اليومية، مع مزايا إضافية كالتأمين والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق غالبًا".
وقال أنوديب إن العديد من الآباء والمعلمين "يفضلون الاستقرار والراحة التي يوفرها توفر السيارة كل يوم، بدلاً من استئجارها باليوم أو الأسبوع، مما يقلل من التكاليف الإجمالية لاستئجارها".
وأضاف أنه مع تزايد الطلب، تعمل العديد من الشركات على توسيع أساطيلها، ليس فقط بزيادة عدد المركبات، بل أيضًا "لتنويع أساطيلها" بزيادة تتراوح بين 5 و10% من المركبات الفاخرة والهجينة، مما يتيح خيارات أفضل للعملاء. وأشار إلى أن القطاع "يعتمد أيضًا على التكنولوجيا" ويقدم "حلولًا مرنة مثل الأكشاك الذكية وأنظمة الحجز المركزية".