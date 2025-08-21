40% ارتفاع الطلب على تأجير السيارات مع العودة إلى المدارس

مع بداية العام الدراسي الجديد، يواجه العديد من أولياء الأمور تغيرًا في جداولهم الدراسية، وهو ما شكّل، وفقًا لسوهام، عاملًا رئيسيًا في اختيارهم لاستئجار السيارات. وأضاف: "تلجأ العائلات إلى الاستئجار بشكل أساسي لمرونة وراحة التنقل بين المواعيد. توفر الاستئجار تكاليف متوقعة، وتغطية شاملة، والتزامًا قصير الأجل، وهو خيار مثالي خلال فترة العودة إلى المدارس".