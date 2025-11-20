4 مدارس جديدة في دبي تخضع لتقييم هيئة المعرفة.. وإيقاف التفتيش مستمر لـ 2026

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن الجولة الأولى من تقييمات التفتيش لأربع من أحدث المدارس الخاصة في المدينة، مما يوفر للآباء نظرة نادرة على كيفية أداء أحدث المرافق التعليمية، حتى مع استمرار تعليق عمليات التفتيش الكاملة في دبي لمعظم المؤسسات حتى عام 2026.
وأكدت الهيئة أن المدارس التي افتتحت في عام 2022 فقط كانت مؤهلة للمراجعات الكاملة هذا العام الدراسي. في يونيو 2024، أوقفت الهيئة عمليات التفتيش الكاملة لمنح المدارس مساحة أكبر للتفكير والابتكار وتعزيز الممارسات الداخلية. وقد تم تمديد هذا التوقف الآن لعام آخر.
وفقًا للسياسة، ترتبط هذه التقييمات التفتيشية مباشرة بمدى قدرة مدرسة في دبي على زيادة رسومها. على سبيل المثال، قد يُسمح للمدارس ذات التقييمات الأفضل بزيادات نسبية أعلى مقارنة بتلك التي حصلت على تقييمات أضعف. إليكم نظرة على المدارس الأربع وكيف كانت نتائجها في أولى عمليات التفتيش من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
أكاديمية بلوم وورلد — تقييم 'جيد'
من بين المدارس الأربع التي تمت مراجعتها حديثًا، تميزت أكاديمية بلوم وورلد (BWA) بتقييم عام 'جيد' — وهو ظهور ملحوظ في معايير هيئة المعرفة والتنمية البشرية، حيث ليس من الشائع أن تدخل مدرسة النظام فوق هذا المستوى.
أبرز المفتشون عدة ميزات 'جيدة جدًا' في جميع أنحاء المدرسة، لا سيما نموذج التعلم الشخصي، مشيرين إلى أن تكيف المنهج الدراسي أيضًا 'جيد جدًا'. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم جودة التدريس بأنها 'جيدة' في جميع أنحاء المدرسة، بينما تقدم الطلاب في اللغة الإنجليزية، خاصة في السنوات المتوسطة والنهائية، وصل إلى 'جيد جدًا'.
تحدث أولياء الأمور في مدرسة BWA منذ فترة طويلة عن الثقافة الرعوية للمدرسة، وأكد تقرير هيئة المعرفة والتنمية البشرية ذلك، حيث منح درجات عالية للصحة والسلامة ودعم الطلاب. كما أشاد المفتشون بالقيادة والمشاركة المجتمعية. أظهر الطلاب "إحساسًا قويًا بالمسؤولية البيئية، سواء محليًا أو عالميًا."
تركزت مجالات التحسين بشكل كبير على رفع مستوى التحصيل الأكاديمي. ذكر التقرير، "ضمان أن خطط تحسين المواد تدعم بوضوح أهداف تطوير المدرسة العامة وتتبع منهج البكالوريا الدولية بشكل صحيح."
تتراوح الرسوم الدراسية في المدرسة من 50,000 درهم للمرحلة التمهيدية إلى 85,000 درهم للصف الثاني عشر.
مدرسة المواطنين — 'جيد' في أول تفتيش
مدرسة المواطنين — المعروفة بمنهجها البريطاني المبدع الذي يركز على ريادة الأعمال — حصلت أيضًا على تصنيف 'جيد' في أول مراجعة كاملة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
أشاد التقرير بتركيز المدرسة على تطوير الطلاب، حيث منح درجات "جيد جدًا" للنمو الشخصي والاجتماعي، والمسؤولية البيئية والمشاركة المجتمعية. لاحظ المفتشون أن الطلاب أظهروا نضجًا ولطفًا ورغبة في المساهمة خارج الفصل الدراسي.
تم تصنيف معايير الصحة والسلامة على أنها "جيد جدًا"، مما يؤكد على بيئة مُدارة بشكل جيد حيث يشعر الطلاب بالأمان والدعم والثقة.
كما اقترح التقرير أن المدرسة يجب أن تعزز توفير مهارات القراءة والكتابة عبر جميع المراحل، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم الطلاب الجدد الذين لديهم مهارات محدودة في اللغة الإنجليزية.
بالإضافة إلى ذلك، نُصحت المؤسسة بدعم النتائج في التعليم العربي والإسلامي لتتماشى مع بقية المنهج. شجع المفتشون على تطوير مهارات التعلم المستقل بشكل أكبر — خاصة في المرحلة الثانوية — ليصبح الطلاب مفكرين واثقين ومتعاونين.
تتراوح الرسوم الدراسية في المدرسة من 45,000 درهم في FS1 إلى 80,000 درهم في السنة التاسعة.
مدارس دبي ند الشبا — 'مقبول'
مدارس دبي ند الشبا، جزء من مشروع مدارس دبي المدعوم من الحكومة والذي يقدم منهجًا أمريكيًا، حصلت على تصنيف عام 'مقبول' في أول تفتيش من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
حصلت المدرسة على إشادة لممارساتها في الرفاهية والشمولية، حيث تم تقييمها بـ "جيد"، وللحفاظ على معايير الصحة والسلامة "جيدة جداً". لاحظ المفتشون أن الطلاب يستفيدون من بيئة داعمة ومحترمة، حيث يضمن القادة أن تظل الرعاية والرفاهية في صميم نمو المدرسة.
للتقدم إلى ما بعد المستوى المقبول، أوصت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتعزيز التحصيل الأكاديمي عبر المواد الأساسية. "القضاء على التناقضات ومشاركة أفضل الممارسات رفع التوقعات وضمان أن تكون المهام تحديًا مستمرًا دعم الطلاب ليصبحوا متعلمين مستقلين ومفكرين نقديين وحلالي مشاكل ورواد أعمال."
تتراوح الرسوم الدراسية في المدرسة من 30,603 درهم في الروضة 1 إلى 45,853 درهم في الصف الثامن.
مدرسة دورهام دبي — 'مقبول'
حصلت مدرسة دورهام دبي، وهي مدرسة جديدة تقدم المنهج البريطاني، أيضًا على تقييم "مقبول". لاحظ المفتشون أن المدرسة قد أنشأت جوًا إيجابيًا ومحترمًا، حيث طورت الهيئة التدريسية علاقات دافئة مع الطلاب.
أشارت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى جهود المدرسة في مراحلها المبكرة لبناء مسار أكاديمي شامل على الطراز البريطاني، بما في ذلك خطط لتوفير التعليم الثانوي والسادس. تم الإشادة بالقيادة لكونها مستجيبة وملتزمة "بقِيَم المدرسة من النزاهة الأخلاقية والطموح والمسؤولية واللطف."
شملت التوصيات الرئيسية تعزيز بعض المنهجيات التعليمية. يجب أن تصبح أكثر اتساقًا من خلال تعزيز التفكير المستقل والنقدي واستخدام بيانات التقييم الدقيقة لتوجيه التخطيط ودعم احتياجات التعلم المتنوعة. "يجب إعادة تصميم أنظمة الشمولية وبرامج التعليم الفردية (IEPs) لتوفير معلومات أفضل للممارسات الصفية. كما يجب على المدرسة تبني نهج منظم ومبني على آراء الطلاب لمراقبة وتحسين الرفاهية."
تتراوح الرسوم الدراسية في المدرسة من 55,269 درهم في السنة التأسيسية 1 إلى 95,186 درهم في السنة 11.
لماذا فقط أربع عمليات تفتيش كاملة هذا العام؟
في 2023-24، خضعت أكثر من 200 مدرسة خاصة لتفتيش كامل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. هذا العام، فقط أربع مدارس خضعت لذلك.
يأتي هذا التغيير كجزء من تحول مؤقت لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بعيدًا عن عمليات التفتيش الشاملة، بهدف منح المؤسسات مساحة للتنفس لتحسين الأنظمة الداخلية، وتجربة الابتكار، وتعزيز ممارسات التقييم الذاتي. بدلاً من الزيارات الكاملة، تلقت معظم المدارس عمليات تحقق مستهدفة لضمان الجودة أو استمرت في الإبلاغ من خلال أطر التقييم الذاتي.
أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن عمليات التفتيش الكاملة لن تستأنف خلال العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٦، مما يعني أن مدارس دبي لن تحصل على تقييمات شاملة محدثة للسنة الثانية على التوالي.
ماذا يعني هذا بالنسبة لرسوم المدارس؟
في دبي، أي زيادة في الرسوم تسعى المدرسة لتطبيقها ترتبط بأحدث تقييم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، حيث يُسمح للمدارس ذات التقييمات الأعلى بطلب زيادات أكبر.
لكن مع تجميد تقييمات التفتيش للسنة الثانية على التوالي، يمكن لجميع المدارس تعديل الرسوم فقط بناءً على مؤشر تكلفة التعليم (ECI)، والذي يبلغ ٢.٣٥ في المائة للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٦.
هذا يعني أن أي مدرسة، بغض النظر عن الأداء، لا يمكنها التقدم بطلب لزيادة تتجاوز مؤشر تكلفة التعليم.
جودة المدارس في دبي
على الرغم من توقف عمليات التفتيش الكاملة، فإن المراجعة الشاملة للعام الماضي تقدم طمأنينة. في العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٤:
٢٣ مدرسة حصلت على تقييم ممتاز
٤٨ حققت تقييم جيد جداً
٨٥ حصلت على تقييم جيد
٥١ كانت مقبولة
مدرستان فقط حصلتا على تقييم ضعيف
لا توجد حصلت على تقييم ضعيف جداً
من الجدير بالذكر أن ٨١ في المائة من الطلاب في دبي يدرسون في مدارس حصلت على تقييم جيد أو أفضل، وهو رقم يعكس التركيز المستمر للإمارة على الجودة والمعايير الصارمة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت ٨٣ في المائة من المدارس على تقييم جيد أو أعلى في مجال الرفاهية، وهو مجال أصبح محوراً أساسياً في عصر ما بعد الجائحة.
تنوع المناهج والثقافات
بالنسبة للعديد من الأسر، خاصة تلك التي تفكر في مدارس جديدة، فإن أي بيانات موثوقة تكون ذات قيمة. يظل قطاع المدارس الخاصة في دبي واحداً من الأكثر تنوعاً في العالم، حيث يقدم ١٧ منهجاً ويخدم طلاباً من أكثر من ١٨٠ جنسية.
بينما ستواصل معظم المدارس النمو والتحسن دون ضغط دورة التفتيش الكاملة، فإن هذه التقييمات الأربعة الجديدة تقدم مؤشرات مبكرة على الوعد وتذكير بأن المدارس الجديدة غالباً ما تحتاج إلى عدة سنوات لتأسيس هويتها الأكاديمية والثقافية بالكامل.