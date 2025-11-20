4 مدارس جديدة في دبي تخضع لتقييم هيئة المعرفة.. وإيقاف التفتيش مستمر لـ 2026

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن الجولة الأولى من تقييمات التفتيش لأربع من أحدث المدارس الخاصة في المدينة، مما يوفر للآباء نظرة نادرة على كيفية أداء أحدث المرافق التعليمية، حتى مع استمرار تعليق عمليات التفتيش الكاملة في دبي لمعظم المؤسسات حتى عام 2026.

وأكدت الهيئة أن المدارس التي افتتحت في عام 2022 فقط كانت مؤهلة للمراجعات الكاملة هذا العام الدراسي. في يونيو 2024، أوقفت الهيئة عمليات التفتيش الكاملة لمنح المدارس مساحة أكبر للتفكير والابتكار وتعزيز الممارسات الداخلية. وقد تم تمديد هذا التوقف الآن لعام آخر.

وفقًا للسياسة، ترتبط هذه التقييمات التفتيشية مباشرة بمدى قدرة مدرسة في دبي على زيادة رسومها. على سبيل المثال، قد يُسمح للمدارس ذات التقييمات الأفضل بزيادات نسبية أعلى مقارنة بتلك التي حصلت على تقييمات أضعف. إليكم نظرة على المدارس الأربع وكيف كانت نتائجها في أولى عمليات التفتيش من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.