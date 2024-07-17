3 إماراتيين ضمن أفضل 50 طالباً عالمياً
تم اختيار ثلاثة طلاب من دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 50 طالباً عالمياً لعام 2024K p، حيث تم اختيار "مها نواز" و"فارس سعدات باجوا" و"محمد عرفان فيروزي" من بين أكثر من 11000 طالباً من 176 دولة.
وتُمنح جائزة (تشيج.اورج Chegg.org) السنوية بقيمة 100000 دولار أمريكي لطالب استثنائي كان له تأثير حقيقي على التعلم وحياة أقرانه وعلى المجتمع حوله.
ودخلت مؤسسة (فاركي Varkey) في شراكة مع (تشيج.اورج Chegg.org) لإطلاق جائزة الطلاب العالمية السنوية في عام 2021، وهي جائزة شقيقة لجائزة المعلم العالمية التي تبلغ قيمتها مليون دولار، والجائزة مفتوحة لجميع الطلاب الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاماً والمسجلين في مؤسسة أكاديمية أو برنامج تدريب ومهارات. الطلاب غير المتفرغين، وكذلك الطلاب المسجلين في الدورات عبر الإنترنت، مؤهلون أيضاً للحصول على الجائزة.
الطلبة المتفوقون
مها نواز، طالبة في كلية دبي، تدرس علوم الكمبيوتر والرياضيات والفيزياء والكيمياء ومؤهلات المشروع الموسعة (EPQ) في المستوى A، وهي رائدة في مجال التواصل والهندسة بين الدماغ والحاسوب. مستوحاة من احتياجات أخيها، تركز على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد ابتكرت يدين اصطناعيتين: واحدة تستخدم الأردوينو والأخرى يتحكم فيها العقل من خلال التعلم الآلي.
وهي متحدثة على منصة (تيد اكس TEDx) ومتطوعة في (اي-نايبل e-NABLE)، وصنعت الشابة البالغة من العمر 17 عاماً أطرافاً صناعية مطبوعة ثلاثية الأبعاد. أكاديمياً، وتفوقت بحصولها على أعلى الدرجات في شهادة الثانوية العامة وتميزت في الأولمبياد. بصفتها قائدة جمعية علوم الكمبيوتر، تقوم بتنظيم ورش عمل وتوجيه الآخرين في مجال الطباعة والترميز ثلاثي الأبعاد. وامتدت مبادراتها إلى باكستان، حيث تعمل على تحسين التعليم والرعاية الصحية. ويُظهر الطرف الاصطناعي لمها الذي يتم التحكم فيه بالعقل، والمعترف به من قبل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، تفانيها في الشمولية والتنوع في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
أما فارس سعدات باجوا، طالب علوم البيئة في كلية دبي، فهو ناشط بيئي شغوف، ألهمته زياراته إلى حديقة الحيوان في طفولته لمعرفة المزيد عن تأثير تغير المناخ على الحياة البرية.
ويتضمن عمله تدريباً داخلياً مع الصندوق العالمي للطبيعة، وتأسيس مبادرة "(يلا مانجروف Yalla Mangroves)" لترميم أشجار المانجروف العالمية، ونشر الأبحاث. كان متميزاً أكاديمياً، حيث فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد الأحياء البريطاني وانضم إلى جمعية أكسفورد للمناخ. بصفته سفيراً للشباب في دولة الإمارات ، وقاد العديد من المبادرات البيئية، بما في ذلك غرفة الهروب من أشجار المانجروف في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
ويدعو الشاب البالغ من العمر 17 عاماً إلى الحفاظ على البيئة من خلال العروض التقديمية. وتتعاون منصته على المستوى الدولي، والتي تهدف إلى زراعة 100 ألف شجرة مانجروف ومكافحة تغير المناخ، مما يعكس تفانيه في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
ومحمد عرفان فيروزي، طالب علم الأحياء في مدرسة وستمنستر بدبي، هو مناصر متفاني للبيئة بدأ بحثه في سن العاشرة، مع التركيز على التنوع البيولوجي والحفاظ عليه. قام الشاب البالغ من العمر 20 عاماً بتأليف كتاب "العام الذي تغيرت فيه الأرض" وساهم في البحث العلمي، مما أكسبه جائزة المائدة المستديرة العالمية للشباب. أسس فيروزي "(ذا وايلد لايف فوكس The Wildlife Focus)"، وهو من يقود الحملات وورش العمل البيئية.
كما أنه معروف عالمياً، وقد تحدث في منتديات مثل قمة المناخ 28 ( COP28)، مما عزز جهود الحفاظ على البيئة. كما أنه يصنع محتوى تعليمي لقناة "(ذا وايلد لايف فوكس The Wildlife Focus)" على اليوتيوب والبودكاست "(ذا نايتشر توكس The Nature Talks)". يشارك في عمله المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الوعي البيئي والممارسات المستدامة.
ويتمتع طلاب الإمارات بتاريخ حافل من التفوق في جائزة (تشيج.اورج Chegg.org) العالمية للطلاب، حيث تم إدراج "فانش جاديا" ضمن قائمة أفضل 50 طالباً لجائزة (تشيج.اورج Chegg.org) العالمية للطلاب لعام 2023. وفي الوقت نفسه، كانت "مايا بريدجمان" من بين أفضل 10 متأهلين للجائزة في عام 2022. وفي عام 2021، وكانت لمياء بات من بين العشرة الأوائل المتأهلين للتصفيات النهائية.
وهنأت "هيذر هاتلو بورتر"، مديرة الاتصالات في شركة تشيج، الطلاب الإماراتيين الثلاثة الذين كانوا في القائمة لهذا العام. وقالت: "تهانينا الحارة لمها نواز وفارس سعدات باجوا ومحمد عرفان فيروزي. لا تحتفل تشيج بإنجازاتكم فحسب، بل تحتفل أيضاً بالإمكانيات اللامتناهية والتي تنشأ عندما تكون العقول الشابة مدفوعة بشغف التغيير، ويستحق أفضل 50 متأهلاً للتصفيات النهائية لجائزة الطلاب العالمية فرصة سرد قصصهم وسماع أصواتهم. وفي نهاية المطاف، فإن أحلامهم ورؤاهم وبراعتهم هي التي ستنير مستقبلاً أكثر أملاً للجميع".
وأضافت هالتو: "لقد أحدث المتأهلون للتصفيات النهائية هذا العام تأثيراً كبيراً في مجالات عديدة، من البيئة إلى المساواة والعدالة، ومن الصحة والرفاهية إلى التعليم والمهارات، ومن تمكين الشباب إلى القضاء على الفقر. لا أستطيع الانتظار لأرى كيف تستخدم مجموعة صانعي التغيير الملهمة لهذا العام هذه المنصة لرفع مستوى حياة المزيد من الأشخاص".
وبدأ تقديم الطلبات والترشيحات لجائزة الطلاب العالمية لهذا العام يوم الخميس 1 فبراير، وأغلق يوم الأحد 5 مايو. ويتم تقييم الطلاب بناءً على إنجازاتهم الأكاديمية، وتأثيرهم على أقرانهم، ومساهماتهم في مجتمعهم وخارجه، وقدرتهم على التغلب على التحديات والإبداع والابتكار، ودورهم كمواطنين عالميين.
وقال صني فاركي، مؤسس شركة فاركي: "إنّ قصص مها نواز وفارس سعدات باجوا ومحمد عرفان فيروزي هي شهادة على الدور الحاسم الذي يلعبه التعليم في بناء عالم أفضل لنا جميعاً. ومع نفاد الوقت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى إعطاء الأولوية للتعليم حتى نتمكن من مواجهة المستقبل بثقة".
الفائز السابق
وكلن الفائز في العام الماضي اللاجئ من جنوب السودان "نيال دينغ" البالغ من العمر 24 عاماً. وقام بتمكين أكثر من 20 ألف لاجئ في مخيم كاكوما للاجئين في كينيا من خلال برامج بناء السلام والتعليم وريادة الأعمال. كما أنشأ مساحة آمنة للشباب للتعافي من الصدمات.
وتم اختيار نيال من بين ما يقرب من 4000 مرشحاً من 122 دولة لجائزة الطالب العالمية 2023. واستلم جائزته في نيويورك خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أفضل 10 متأهلين للتصفيات النهائية لجائزة الطلاب العالمية في سبتمبر من هذا العام. سيتم اختيار الفائز، الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق من العام، من بين أفضل 10 متأهلين للتصفيات النهائية من قبل أكاديمية جائزة الطلاب العالمية، المكونة من أفراد بارزين.