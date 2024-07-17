3 إماراتيين ضمن أفضل 50 طالباً عالمياً

مها نواز، طالبة في كلية دبي، تدرس علوم الكمبيوتر والرياضيات والفيزياء والكيمياء ومؤهلات المشروع الموسعة (EPQ) في المستوى A، وهي رائدة في مجال التواصل والهندسة بين الدماغ والحاسوب. مستوحاة من احتياجات أخيها، تركز على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد ابتكرت يدين اصطناعيتين: واحدة تستخدم الأردوينو والأخرى يتحكم فيها العقل من خلال التعلم الآلي.

وهي متحدثة على منصة (تيد اكس TEDx) ومتطوعة في (اي-نايبل e-NABLE)، وصنعت الشابة البالغة من العمر 17 عاماً أطرافاً صناعية مطبوعة ثلاثية الأبعاد. أكاديمياً، وتفوقت بحصولها على أعلى الدرجات في شهادة الثانوية العامة وتميزت في الأولمبياد. بصفتها قائدة جمعية علوم الكمبيوتر، تقوم بتنظيم ورش عمل وتوجيه الآخرين في مجال الطباعة والترميز ثلاثي الأبعاد. وامتدت مبادراتها إلى باكستان، حيث تعمل على تحسين التعليم والرعاية الصحية. ويُظهر الطرف الاصطناعي لمها الذي يتم التحكم فيه بالعقل، والمعترف به من قبل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، تفانيها في الشمولية والتنوع في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.