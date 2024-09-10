3 أشقاء إماراتيين يلتحقون في جامعة هونج كونج

من بين إنجازاتها البارزة انتخاب سارة رئيسة للفصل في المدرسة الثانوية، بالإضافة إلى تعاونها مع زملائها في إنشاء روبوت طبي لمشروع التخرج الخاص بهم. تم تصميم هذا الروبوت الآلي لمساعدة المرضى الذين يعانون من تحديات جسدية وعقلية، وقد تم عرضه في العديد من المعارض والمسابقات المحلية بين المدارس.