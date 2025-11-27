26% من طلبة "نيويورك أبوظبي 2029" إماراتيون

أستقبلت جامعة نيويورك أبوظبي اليوم "دفعة 2029"، ووصل العدد الإجمالي للطلبة الإماراتيين المسجلين في برامج البكالوريوس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تأسيس الجامعة، ليشكل الطلاب المواطنون نسبة 26% من إجمالي الملتحقين.

يأتي هذا الحضور الإماراتي اللافت بفضل النمو المتزايد سنوياً في معدلات التحاق الطلاب الإماراتيين، ويسلّط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في دعم رؤية الدولة الطموحة لبناء جيل من القادة والباحثين القادرين على تلبية متطلبات المستقبل والمساهمة في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة.

دفعة عالمية بروح وطنية

وتضم دفعة 2029 طلاباً من أكثر من 80 دولة، يثرون مجتمع الجامعة الدولي الفريد الذي يشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والثقافي للعاصمة أبوظبي. ينضم هؤلاء الطلاب بأكاديميات متنوعة وتجارب شخصية ورؤى عالمية، إلى بيئة تعليمية تُصنف فيها جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة عالمياً، حسب تصنيف مجلة "تايمز" للتعليم العالي.

وربطت فاطمة عبدالله، نائب العميد الأول ونائب الرئيس الأول لشؤون الاستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي، نمو الجامعة بالاحتفالات الوطنية:

"مع احتفالنا بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، نفخر بالدور الذي تؤديه جامعة نيويورك أبوظبي في دعم الرؤية الوطنية الطموحة. لقد أصبحت الجامعة مركزاً للأبحاث الرائدة عالمياً، حيث تسهم في تطوير حلول مبتكرة في مجالات حيوية لمستقبل الدولة، بدءاً من الاستدامة والتكنولوجيا ووصولاً إلى الثقافة والصحة العامة."

وأكدت عبدالله على الدور الملهم للطلاب الإماراتيين: "إن أكثر ما يلهمنا هو الأثر المتنامي للطلاب والباحثين والخريجين الإماراتيين الذين يقدمون مساهمات مهمة ترتقي بمستقبل الجامعة والمجتمع عموماً، فضلاً عن إنجازاتهم التي تعكس الإبداع والطموح الذي يميز دولتنا."

بناء القدرات الوطنية ودعم البحث العلمي المتقدم

يعكس الازدياد الملحوظ في أعداد الطلاب الإماراتيين الطموحات الوطنية للدولة، ويؤكد دور الجامعة في رعاية المواهب القادرة على إحداث أثر ملموس على الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه، شدد البروفيسور سهام الدين كلداري، المدير الإداري لمعهد الأبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي وأستاذ علم الأحياء، على الالتزام بالهدف الوطني الأسمى: "تقدم الجامعة إسهامات متواصلة لتحقيق أهداف دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية، من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم البحث العلمي المتقدم، إلى جانب الأبحاث المرتبطة بقضايا محلية ذات أثر عالمي، وهو ما يدفع الجهود الوطنية في مجال الأبحاث إلى آفاق جديدة."

كما تحدثت طالبة السنة الأخيرة، حور أهلي، المتخصصة في الأبحاث الاجتماعية والسياسات العامة ورئيسة الجمعية الطلابية "المجلس الإماراتي"، عن تجربة الاندماج الثقافي: "تُعَدّ جامعة نيويورك أبوظبي مساحةً يلتقي فيها التنوع الثقافي مع روح الفضول. ومن خلال المجلس الإماراتي، وجدتُ وسيلة لربط هذين العالمين ونقل ما يميز دولة الإمارات إلى مجتمع جامعة نيويورك الأوسع."