2000 معلم جديد في مجموعة "جيمس للتعليم"
أعلنت مجموعة "جيمس للتعليم"، أكبر مشغل للمدارس الخاصة في الإمارات، عن توظيف حوالي 2000 معلم استعداداً للعام الدراسي الجديد. كشف عن ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة، "دينو فاركي"، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم الثلاثاء.
وقال "فاركي": "قمنا بتوظيف 1850 معلماً جديداً. وهذا العدد أقل بقليل من عدد المعلمين الذين وظفناهم العام الماضي، نتيجة لنجاح المجموعة في الاحتفاظ بالموظفين".
وأضاف فاركي أن المجموعة ستفتح مدرستين جديدتين للطلاب، بالإضافة إلى توفير مقاعد إضافية في عدة مدارس لمواكبة الطلب المتزايد.
وأوضح: "سنفتح فرعاً جديداً لمدرسة "جيمس فاوندرز" في مدينة مصدر بأبوظبي، وآخر في دبي الجنوب". وأشار إلى أن نموذج "فاوندرز" قد حقق نجاحاً كبيراً وشهد طلباً متزايداً.
ومن بين المدارس التي ستوفر أماكن إضافية لهذا العام الدراسي، "أكاديمية جيمس العالمية"، التي افتتحت مبنى جديداً للمدرسة الثانوية. وأوضحت الدكتورة سايما رنا، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة "جيمس للتعليم": "يقع المبنى الجديد بالقرب من المبنى الحالي، وسيكون مخصصاً للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر. وسيضيف هذا 1200 مقعد إضافي إلى المدرسة. في العام الماضي، كانت لدينا قائمة انتظار ضخمة من الطلاب، ولهذا السبب قررنا إضافة المزيد من المقاعد لتلبية هذا الطلب".