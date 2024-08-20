2000 معلم جديد في مجموعة "جيمس للتعليم"

ومن بين المدارس التي ستوفر أماكن إضافية لهذا العام الدراسي، "أكاديمية جيمس العالمية"، التي افتتحت مبنى جديداً للمدرسة الثانوية. وأوضحت الدكتورة سايما رنا، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة "جيمس للتعليم": "يقع المبنى الجديد بالقرب من المبنى الحالي، وسيكون مخصصاً للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر. وسيضيف هذا 1200 مقعد إضافي إلى المدرسة. في العام الماضي، كانت لدينا قائمة انتظار ضخمة من الطلاب، ولهذا السبب قررنا إضافة المزيد من المقاعد لتلبية هذا الطلب".