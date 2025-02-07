16 جامعة دولية تحصل على تراخيص للعمل في دبي

سيتمكن الطلاب في دبي والإمارات من الوصول بشكل أكبر إلى التعلم من الطراز العالمي مع قيام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بمنح تراخيص لـ 16 جامعة دولية.

والجامعات الدولية التي حصلت على التراخيص هي - جامعة مانشستر، لويس، كلية هولت الدولية للأعمال، كلية ساي الجامعية، جامعة ميدلسكس دبي، إسمود دبي، جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية، حرم جامعة بيتس بيلاني دبي، جامعة مردوخ، جامعة جورج تاون، كلية سكيما للأعمال، كلية ESCP للأعمال، جامعة برادفورد، أكاديمية مانيبال للتعليم العالي، جامعة كيرتن وجامعة دي مونتفورت ليستر.