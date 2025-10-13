1500 درهم أسبوعياً: مخيمات العطلة تثير الجدل بين الآباء بالإمارات حول التكلفة والفائدة

مع بدء عطلة منتصف الفصل الدراسي، يدفع بعض الآباء في دولة الإمارات أكثر من 1,500 درهم إماراتي أسبوعياً مقابل المخيمات التي تستمر لبضع ساعات فقط في اليوم.
تم تحديد العطلة لمعظم المدارس الدولية في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.
ومع ذلك، لا تقتنع جميع العائلات بهذه الفكرة، حيث يتساءل البعض عما إذا كانت المخيمات تتناسب مع اهتمامات أطفالهم — أو إذا كانت التكلفة والترتيبات اللوجستية تستحق العناء. يتخذ الآباء في الإمارات مقاربات متنوعة للتعامل مع العمل، والإجازات المدرسية، وأنشطة الأطفال، تتراوح بين البرامج المنظمة ذات الأسعار المرتفعة إلى العطلات العائلية القصيرة أو ببساطة السماح للأطفال بالراحة.
قالت بهافنا مولتشانداني، وهي أم لطفلين ومديرة تسويق في شركة "بارتي زون": "بالنسبة لي، هذا هو موسم الذروة، فـ 'الهالوين' هو أحد أكثر الأوقات ازدحاماً في العمل. لذا، إذا تمكنت من إرسال أطفالي إلى مخيم ينشغلون فيه لبضع ساعات في الصباح، فهذا يساعد حقاً. هذا هو السبب الرئيسي لي".
وأضافت: "بصراحة، الطقس لم يتحسن بعد، وإذا بقوا في المنزل، فإنهم ينتهي بهم الأمر بقضاء وقت طويل أمام الشاشات. على الأقل في المخيم يكونون نشيطين ويمارسون الرياضة، ويتم استغلال تلك الساعات الخمس أو الست بشكل جيد".
يرسل أطفال مولتشانداني إلى مخيم في مدرستهم، وهو برنامج رياضي متعدد يكلف 990 درهماً للطفلين معاً لمدة ثلاثة أيام (بما في ذلك خصم الإخوة)، وتعتبر التكلفة "معقولة".
تنجذب أمهات أخريات إلى المخيمات ذات التركيز الإبداعي. قالت ليلى الداعوق، وهي أم أردنية لطفلين: "أفكر في إرسال طفليّ البالغين من العمر 5 و7 سنوات إلى مخيم 'تايم تريك' (The Time Trek Camp) في 'أولي أولي'. أحب هذا المكان حقاً لأنه تعليمي للغاية، ويقدم تجارب تعلم إبداعية وعملية في جميع صالات العرض التفاعلية".
وأضافت الداعوق، التي تعمل بدوام جزئي في الصباح: "يكلف المخيم ما بين 890 و1,190 درهماً للطفل الواحد اعتماداً على الباقة، ولكن على الأقل سيقضون وقتهم بإنتاجية بدلاً من البقاء في المنزل. من الصعب إدخال النشاط البدني في يومهم دون مخيم منظم، والآباء مثلي ما زالوا بحاجة إلى العمل".
في المقابل، لا تُفضل جميع العائلات تسجيل أطفالها في المخيمات.
قالت شون خين شون لاي ثا، وهي وافدة من ميانمار: "لن أرسل طفلي إلى المخيم هذا العام — أخطط فقط لرحلة قصيرة إلى أبوظبي لمدة يومين أو ثلاثة أيام. سنزور معالم جزيرة ياس حيث يوجد دخول مجاني لمدينة الملاهي. سأواصل العمل عن بُعد خلال تلك الفترة".
وتابعت: "في الأيام المتبقية، ستحضر ابنتي دروسها المنتظمة في الجمباز — ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعتين. هي في الصف الرابع الآن، ومع نموها، لم تعد بحاجة إليّ لإبقائها مشغولة باستمرار. إنها أكثر استقلالية، يمكنها اللعب مع صديقاتها وإبقاء نفسها مشغولة، لذا لا أشعر بالحاجة لتسجيلها في مخيم بعد الآن. ما لا يعجبني في هذه المخيمات هو أنها غالباً ما تكون غير مصممة لمجموعات عمرية محددة. يتم تجميع الأطفال معاً تحت فئات واسعة، وعادة ما يتم تقسيمهم إلى مجموعتين فقط. هذا مصدر قلق كبير بالنسبة لي".
كما قررت الوافدة الأمريكية ناتاليا ميراندا عدم التسجيل في المخيمات هذا العام. وقالت: "الطقس يتحسن، لذا أخطط أن يكون ابني في الهواء الطلق لبضع ساعات كل يوم. سيواصل ممارسة الملاكمة مرتين في الأسبوع، بالإضافة إلى دروسه الخصوصية في اللغة الإنجليزية والرياضيات، سواء عبر الإنترنت أو بشكل حضوري".
وأضافت: "مع انعقاد معرض جيتكس هذا الأسبوع، سيكون السفر شبه مستحيل، ولن يتمكن الآباء من أخذ إجازة طويلة أيضاً. ابني في السنة الخامسة الآن، والمنهج الدراسي أصعب بكثير، لذا فهو يريد في الغالب أن يرتاح ونحن نريد أن نسمح بذلك. لقد قررنا عدم التسجيل في المخيم. ومع ذلك، أخذت إجازة ليوم واحد في منتصف الأسبوع لإدارة الأمور".