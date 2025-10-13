1500 درهم أسبوعياً: مخيمات العطلة تثير الجدل بين الآباء بالإمارات حول التكلفة والفائدة

مع بدء عطلة منتصف الفصل الدراسي، يدفع بعض الآباء في دولة الإمارات أكثر من 1,500 درهم إماراتي أسبوعياً مقابل المخيمات التي تستمر لبضع ساعات فقط في اليوم.

تم تحديد العطلة لمعظم المدارس الدولية في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.

ومع ذلك، لا تقتنع جميع العائلات بهذه الفكرة، حيث يتساءل البعض عما إذا كانت المخيمات تتناسب مع اهتمامات أطفالهم — أو إذا كانت التكلفة والترتيبات اللوجستية تستحق العناء. يتخذ الآباء في الإمارات مقاربات متنوعة للتعامل مع العمل، والإجازات المدرسية، وأنشطة الأطفال، تتراوح بين البرامج المنظمة ذات الأسعار المرتفعة إلى العطلات العائلية القصيرة أو ببساطة السماح للأطفال بالراحة.

دفع مبالغ كبيرة مقابل مخيمات قصيرة

قالت بهافنا مولتشانداني، وهي أم لطفلين ومديرة تسويق في شركة "بارتي زون": "بالنسبة لي، هذا هو موسم الذروة، فـ 'الهالوين' هو أحد أكثر الأوقات ازدحاماً في العمل. لذا، إذا تمكنت من إرسال أطفالي إلى مخيم ينشغلون فيه لبضع ساعات في الصباح، فهذا يساعد حقاً. هذا هو السبب الرئيسي لي".

وأضافت: "بصراحة، الطقس لم يتحسن بعد، وإذا بقوا في المنزل، فإنهم ينتهي بهم الأمر بقضاء وقت طويل أمام الشاشات. على الأقل في المخيم يكونون نشيطين ويمارسون الرياضة، ويتم استغلال تلك الساعات الخمس أو الست بشكل جيد".

يرسل أطفال مولتشانداني إلى مخيم في مدرستهم، وهو برنامج رياضي متعدد يكلف 990 درهماً للطفلين معاً لمدة ثلاثة أيام (بما في ذلك خصم الإخوة)، وتعتبر التكلفة "معقولة".