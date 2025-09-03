15 يوم غياب قد تكلّف الطالب سنته الدراسية: لوائح جديدة للحضور بالمدارس

يقول مديرو المدارس في دبي إن المدارس تُفضل "التعزيز الإيجابي بدلًا من الإجراءات العقابية" عند التعامل مع الحضور والالتزام بالمواعيد. ومع ذلك، قد يؤدي الغياب المتكرر إلى عواقب وخيمة، بدءًا من الإنذارات وحتى الحرمان من الترقية، وفي الحالات القصوى، انسحاب الطالب من المدرسة.
عادت هذه المناقشات إلى دائرة الضوء بعد أن أصدرت وزارة التعليم إرشادات جديدة في الأول من سبتمبر/أيلول. وبموجب القواعد الجديدة، يتم إصدار تحذير بعد غياب واحد غير مبرر.
إذا تجاوز عدد الغيابات 15 يومًا، يُحال كلٌّ من الطالب وولي أمره إلى جهات حماية الطفل. وقد يُؤدي تجاوز الغياب غير المبرر 15 يومًا بنهاية العام الدراسي إلى إعادة الطالب للصف. ويُسمح لأولياء الأمور بالاستئناف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار.
فيما يخص المدارس الخاصة في الإمارة، فإن الغياب المبرر مثل المرض (مع تقديم تقرير طبي) أو حالة وفاة في الأسرة يكون مقبولًا. لكن الأسباب غير الأساسية — مثل السفر، التسوق أو الإجازات الطويلة — تُعتبر غير مبررة وقد تؤثر على ترقية الطالب وانتقاله إلى الصف التالي.
كما أن غياب الطالب لمدة 20 يومًا متتاليًا أو 25 يومًا متقطعًا قد يؤدي إلى فقدان مقعده الدراسي ما لم يقدم ولي الأمر وثائق معتمدة. ويُلزم أولياء الأمور بإبلاغ المدرسة في اليوم الأول من غياب الطالب سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو التطبيق المخصص لذلك.
تحدثت صحيفة خليج تايمز إلى العديد من المدارس لمعرفة كيفية تعاملها مع الالتزام بالمواعيد والتغيب، حيث يلعب الآباء دورًا محوريًا في هذه المسؤولية.
وقال ديفيد جونز، مدير مدرسة سبرينجدايز دبي: "فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد، يبدأ التسجيل في الساعة 7.40 صباحًا وتبدأ الدروس تمامًا في تمام الساعة 8 صباحًا.
أي وصول بعد الساعة الثامنة صباحًا يُعَدّ متأخرًا، والتأخير المستمر يُعرِّض الطالب للاحتجاز أو تعديل السلوك. يتحمل أولياء الأمور مسؤولية ضمان الحضور والالتزام بالمواعيد، وعليهم إخطار المدرسة في حال الغياب. بعد ذلك، تُطبَّق استراتيجيات التدخل في الحضور (AIS) تدريجيًا.
ويشير آخرون أيضًا إلى أن الغيابات غير المبررة لا تمر دون أن يتم أخذها في الاعتبار؛ حيث يتم الاتصال بالآباء، وعقد الاجتماعات وتسجيلها، وتكرار سياسات المدرسة باستمرار.
قال سيدني مايكل أتكينز، المدير المساعد لأكاديمية جيمس مودرن: " يتم توعية الطلاب وأولياء أمورهم بتأثير الغيابات على تعلمهم ونموهم الدراسي بشكل عام. وقد لاحظنا أن هذا النهج الاستباقي يساعد الطلاب في لبقاء على المسار الصحيح، ويعزز أهمية المسؤولية والاتساق والمشاركة في مسيرتهم التعليمية .
وأضاف أتكينز أن نهجنا لا يزال متجذرًا في الرعاية. "مع ذلك، نهجنا ليس عقابيًا أبدًا، بل داعم. نسعى جاهدين لفهم الأسباب الكامنة وراء الغياب، سواءً كانت ضغوطًا دراسية، أو مخاوف تتعلق بالسلامة، أو ظروفًا عائلية."
يتبع ذلك تدخلات مُصممة خصيصًا، تتراوح من خطط التعويض الأكاديمي والدعم الاستشاري إلى التوجيه من الأقران أو تعديل الجداول الزمنية. وأضاف: " الهدف دائمًا هو مساعدة الطالب على إعادة الاندماج بسلاسة وعدم الشعور بالتخلف عن الركب".
وأعرب مديرو مدارس آخرون عن هذا الرأي. عادةً ما تبدأ المدارس بتوجيه أولياء الأمور نحو عقد هيئة المعرفة والتنمية البشرية بين أولياء الأمور والمدرسة، ثم تفتح حوارًا لفهم التحديات.
وقال كولين جيري، مدير مدرسة أبتاون الدولية: "لا ننظر أبدًا إلى الحضور بمعزل عن العوامل الأخرى. في مدرستنا، نتحدث عن مثلث التعليم المنزلي، والشراكة بين الطلاب وأولياء الأمور والموظفين التي تدعم النجاح.
في الوقت نفسه، نُحمّل الطلاب مسؤولية ما يلي: إذا انخفض معدل الحضور عن الحد الأقصى الذي حددته هيئة المعرفة والتنمية البشرية وهو 92%، يُرفع الأمر إلى القيادة العليا، مع خطابات رسمية ومراقبة دقيقة. لكن المفتاح يكمن في الشراكة والعمل جنبًا إلى جنب مع أولياء الأمور لإزالة العوائق وضمان عدم ضياع وقت التعلم الضروري للطلاب، كما قال جيري.
في الأكاديمية الأمريكية للبنات، تُشرح سياسات الحضور والالتزام بالمواعيد من خلال الكتيبات الإرشادية والنشرات الإخبارية وتقارير الطلاب. ويُصنّف نظامهم، كما هو الحال في معظم المدارس، الحضور وفقًا لإرشادات هيئة المعرفة والتنمية البشرية:
ممتاز/متميز: 98 بالمائة (لا يزيد الغياب عن ثلاثة أيام)
جيد جدًا: 96 بالمائة (حتى سبعة أيام غياب)
جيد: 94 بالمائة (حتى 11 يومًا غائبًا)
مقبول/مرضي: 92 بالمائة (حتى 13-15 يومًا غائبًا)
ضعيف/ضعيف جدًا: أقل من 92 بالمائة
وقالت ليزا جونسون، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات: "يتم إبلاغ هذه التصنيفات إلى أولياء الأمور في كل فصل دراسي، مما يجعل التوقعات شفافة وقابلة للقياس بوضوح".
كما يستخدمون حوافز كالتجمعات والشهادات والمكافآت الصفية لتشجيع المواظبة. وأضافت جونسون: "تؤكد الأبحاث باستمرار أن المواظبة على الحضور ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحصيل الدراسي والنمو الاجتماعي والنتائج التعليمية طويلة المدى؛ ولذلك، نرى أن دورنا هو مساعدة العائلات على بناء عادات المواظبة التي تُفيد بشكل مباشر في تعلم الطلاب".
لدعم الطلاب بشكل أكبر، تستفيد المدرسة من برنامج رحّال، الذي يتيح ترتيبات تعلم مرنة معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وأشارت إلى أن "هذا يُمكّننا من دعم الطلاب الذين قد يواجهون ظروفًا استثنائية تمنعهم من الحضور اليومي إلى الحرم الجامعي، مع الحفاظ على استمرارية التعلم وضمان التقدم الأكاديمي".
وعندما سُئل الآباء عما إذا كان بإمكانهم تقديم استئناف عند تجاوز الحدود، أجاب مديرو المدارس بالإيجاب.
قالت نيثا شيتي، مديرة مدرسة الضيافة الثانوية: "نراقب عن كثب حالات التأخر أو الغياب المتكرر، والغياب دون عذر مقبول له عواقب، تبدأ بإنذار، يليه اجتماع أولياء الأمور، وقد يؤثر على استمرار الطالب في المدرسة عند الضرورة. مع ذلك، يحق لأولياء الأمور الاعتراض أو طلب الإعفاء في حال تجاوز ابنهم الحد الأقصى للحضور لأسباب جدية".
يجب تقديم الطلبات كتابيًا إلى المدرسة، مشفوعةً بالوثائق الداعمة كالشهادات الطبية أو غيرها من الأدلة ذات الصلة. يُراجع مدير المدرسة الطلبات، ويُصدر القرار النهائي بناءً على جدية المشكلة وخطورتها. في بعض الحالات، يُمكن استشارة مجلس الإدارة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتستند هذه العملية إلى مبادئ العدالة والشفافية، مع التركيز على استمرار تقدم الطالب الأكاديمي ورفاهيته، كما أضاف شيتي.