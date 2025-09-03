15 يوم غياب قد تكلّف الطالب سنته الدراسية: لوائح جديدة للحضور بالمدارس

يقول مديرو المدارس في دبي إن المدارس تُفضل "التعزيز الإيجابي بدلًا من الإجراءات العقابية" عند التعامل مع الحضور والالتزام بالمواعيد. ومع ذلك، قد يؤدي الغياب المتكرر إلى عواقب وخيمة، بدءًا من الإنذارات وحتى الحرمان من الترقية، وفي الحالات القصوى، انسحاب الطالب من المدرسة.