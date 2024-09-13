1000 مقعد جديد لمرحلة ما قبل الروضة بأبوظبي
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، الجمعة، إضافة 1000 مقعد جديد لمرحلة ما قبل الروضة في أبوظبي للعام الدراسي 2024-2025.
وتتوفر هذه المقاعد في 12 مدرسة خاصة في أبوظبي والعين والظفرة، كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة التعليم والمعرفة لتعزيز الأساس التعليمي لأصغر المتعلمين في أبوظبي.
وقد تعاونت دائرة التعليم والمعرفة مع العديد من المستثمرين وأصحاب المصلحة لتمكين المدارس الخاصة التي حصلت على تصنيف "جيد" وما فوق في أحدث تصنيفات برنامج "ارتقاء" من توسيع أقسام ما قبل الروضة داخل مدارسها القائمة. وتم وضع إرشادات ومعايير واضحة، مما أدى إلى زيادة الالتحاق والانتقال السلس إلى رياض الأطفال للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح التعليمي والتنمية على المدى الطويل.
وقالت مريم الحلامي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التعليم المبكر في دائرة التعليم والمعرفة: "من خلال توسيع فرص التعليم المبكر في أبوظبي والعين والظفرة، فإننا نستثمر في السنوات الأكثر أهمية في نمو الطفل. يشكل التعليم المبكر الأساس للتعلم مدى الحياة والثقة والنجاح. نريد تمكين الآباء من منح أطفالهم أفضل بداية في الحياة، ومساعدتهم على النجاح في المدرسة وخارجها".
المدارس الـ12 التي تقدم مقاعد ما قبل الروضة الجديدة هي:
1. مدرسة ABC الخاصة – الشامخة
2. مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة - فلج هزاع
3. مدارس أدنوك - الرويس
4. مدرسة المنارة الخاصة – الشامخة
5. مدارس النهضة الأهلية (بنات) – المشرف
6. مدرسة بيت المقدس الدولية الخاصة – مدينة محمد بن زايد
7. مدرسة قادة المستقبل الدولية الخاصة - ربدان
8. مدارس المجتمع الدولي – الدانة
9. مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية الخاصة – مدينة شخبوط
10. مدارس القمة الدولية – الدانة
11. مدارس المجتمع الدولي – مدينة خليفة
12. مدارس أدنوك - غياثي
في هذه الأثناء، قالت دائرة التعليم والمعرفة إن المدارس المهتمة بإضافة مقاعد ما قبل الروضة يجب أن تستوفي معايير محددة:
- توفر المساحة ومعدل الاستغلال أقل من 90%
- تقديم الخطط الدراسية المناسبة لهذه الفئة العمرية
- متطلبات البناء مثل المداخل والمخارج المنفصلة
- متطلبات القدرة الاستيعابية 25 طالبًا بمساحة 2.16 مترًا مربعًا لكل طفل
- نسبة الموظفين إلى مدرس واحد ومساعد واحد لكل 25 طالبًا
- تكليف رئيس/مديرة المدرسة بإدارة قسم ما قبل الروضة
- يجب أن يتوافق هيكل الرسوم مع رسوم KG1 الحالية المعتمدة بالمدرسة ويتضمن النقل والزي الرسمي والكتب والموارد التعليمية وما إلى ذلك.
- تم تحديث رخصة التجارة المدرسية من خلال دائرة التنمية الاقتصادية لتشمل "الحضانة" كنشاط إضافي