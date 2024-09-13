1000 مقعد جديد لمرحلة ما قبل الروضة بأبوظبي

وقد تعاونت دائرة التعليم والمعرفة مع العديد من المستثمرين وأصحاب المصلحة لتمكين المدارس الخاصة التي حصلت على تصنيف "جيد" وما فوق في أحدث تصنيفات برنامج "ارتقاء" من توسيع أقسام ما قبل الروضة داخل مدارسها القائمة. وتم وضع إرشادات ومعايير واضحة، مما أدى إلى زيادة الالتحاق والانتقال السلس إلى رياض الأطفال للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح التعليمي والتنمية على المدى الطويل.