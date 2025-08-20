1000 معلم للذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات خلال العام الدراسي الجديد

وكانت صحيفة خليج تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن وزيرة التربية والتعليم سارة بنت يوسف الأميري أشارت إلى أن المناهج الجديدة للذكاء الاصطناعي ستغطي مجالات رئيسية، بما في ذلك: المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي مثل البيانات والخوارزميات، وتطبيقات البرمجيات، والوعي الأخلاقي، والتطبيقات في العالم الحقيقي، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وتصميم المشاريع، بالإضافة إلى سياسات الذكاء الاصطناعي والمشاركة المجتمعية.