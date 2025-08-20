1000 معلم للذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات خلال العام الدراسي الجديد

لأول مرة، سيشهد العام الدراسي الجديد 2025-2026 إدراج منهج الذكاء الاصطناعي في المدارس تدريجيًا. وسيتم تخصيص حصة دراسية كل أسبوعين لطلاب الحلقتين الأولى والثانية، وحصة دراسية أسبوعية لطلاب الحلقة الثالثة، ويدرّسها أكثر من ألف معلم متخصص.
قالت آمنة الصالح، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، لصحيفة "خليج تايمز": "سيتم تخصيص فصل دراسي في الحوسبة لدورة الذكاء الاصطناعي، والتي سيتم تقديمها كدورة مستقلة. لقد خصصنا جلسة ضمن دورة الحوسبة خصيصًا لتدريس الذكاء الاصطناعي".
"سيكون هناك 1000 معلم مؤهل لتدريس المادة، ومجهزين بالخبرة المناسبة لتدريس الذكاء الاصطناعي."
سيخضع المعلمون لتدريب مكثف خلال أسبوع التطوير المهني القادم لضمان جاهزيتهم التامة لتقديم البرنامج خلال العام الدراسي الحالي. كما ستُعقد جلسات تدريبية دورية واجتماعات متابعة، إلى جانب لجنة مكلفة بمراقبة التنفيذ لضمان تدريس المادة بفعالية.
وسوف يركز منهج الذكاء الاصطناعي على تعليم الطلاب كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، مع بناء المهارات الجاهزة للمستقبل.
وكانت صحيفة خليج تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن وزيرة التربية والتعليم سارة بنت يوسف الأميري أشارت إلى أن المناهج الجديدة للذكاء الاصطناعي ستغطي مجالات رئيسية، بما في ذلك: المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي مثل البيانات والخوارزميات، وتطبيقات البرمجيات، والوعي الأخلاقي، والتطبيقات في العالم الحقيقي، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وتصميم المشاريع، بالإضافة إلى سياسات الذكاء الاصطناعي والمشاركة المجتمعية.
وأضافت أنه سيتم تزويد المعلمين بموارد شاملة، بما في ذلك الأنشطة والقوالب وخطط الدروس القابلة للتكيف.
خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، استعرضت الوزارة أهم استعداداتها للعام الدراسي 2025-2026.
وأكدت الأميري جاهزية مدارس الدولة لاستقبال ما يقارب مليون طالب، بعد استعدادات مكثفة بدأت في يناير الماضي، شملت صيانة شاملة للمدارس ومرافقها، وجاهزية الحافلات المدرسية، وتوزيع الكتب المدرسية، وتوفير الزي المدرسي، وتدريب الكادر التعليمي.
أعلنت الوزارة أيضًا عن إصلاحات جوهرية في سياسات التقييم. فقد أُلغيت الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الثاني، واستُبدلت بتقييمات مدرسية لجميع الصفوف. وستُعقد الامتحانات المركزية الآن في الفصلين الدراسيين الأول والثالث فقط.
كما سيتم تطبيق المرحلة الثانية من التعلم والتقييم المبني على المشاريع على جميع طلبة الصف الثاني في المدارس الحكومية والخاصة وفق مناهج الوزارة.
كما قامت الوزارة بتطوير نظام التقييم الوطني من خلال إقرار اختبار كفاءة موحد جديد لقياس مهارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية.