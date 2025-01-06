100% حضور الطلاب الى المدارس بعد العطلة الشتوية
أعلنت العديد من المدارس في مختلف أنحاء الإمارات، بما في ذلك تلك التي تتبع المنهج الهندي، عن معدلات حضور تقترب من 100% يوم الاثنين، مما يشير إلى بداية قوية للفصل الدراسي الجديد بعد العطلة الشتوية التي استمرت ثلاثة أسابيع.
مع عودة آلاف الطلاب إلى المدارس الدولية والهندية لبدء الفصل الدراسي الثاني والثالث، عادت الحافلات المدرسية الصفراء المألوفة إلى الطرق، مما تسبب في زيادة حركة المرور حول مناطق المدارس خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.
وأفاد مديرو المدارس في جميع أنحاء البلاد أن هناك أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث شهدت العديد من المدارس حضورًا كاملًا تقريبًا، مما يمثل بداية قوية وإيجابية للفصل الدراسي الجديد.
وأعرب "إيان بلانت"، مدير/رئيس تنفيذي لمدرسة جيمس فاوندرز - دبي الجنوب، عن رضاه قائلاً: "بعد العطلة الشتوية، كان الحضور إلى المدرسة اليوم جيدًا جدًا. لقد كان من دواعي سرورنا أن نرى طلابنا يعودون وكذلك الترحيب بجميع العائلات الجديدة التي انضمت إلينا لحضور حفل استقبالهم المدرسي ويومهم الأول".
تعزيز السلامة على الطرق وتدابير وقوف السيارات
مع زيادة حركة المرور حول المناطق المدرسية، نفذت المدارس ومسؤولو المرور تدابير لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة وتقليل الاضطرابات. أعطت السلطات الأولوية للسلامة، وأكدت على السلوك المحترم والمنظم أثناء أوقات التسليم والاستلام.
قال بلانت: "كما هو الحال دائمًا، تأتي السلامة في المقام الأول. لقد واصلنا التركيز على بناء ثقافة الاحترام، والتأكد من أهمية احترام بعضنا البعض في أوقات التسليم والاستلام". كما شارك أن مجتمع الآباء كان داعمًا للطلاب الذين وصلوا في الوقت المحدد دون تأخير.
وأضاف بلانت: "نعمل على تعزيز ثقافة اللطف ونعمل بجد لإدارة الأوقات الأكثر ازدحامًا في اليوم الدراسي بهدوء وكفاءة. لقد كان من المجزي حقًا قضاء بعض الوقت في الترحيب بعائلاتنا في مقدمة المدرسة أثناء توصيل الطلاب اليوم. وهذا يعكس العلاقات القوية التي بنتها فرق العمليات والأمن والأكاديمية لدينا مع أولياء الأمور".
كما كشفت العديد من المدارس عن مرافق جديدة في الحرم الجامعي للترحيب بالعائلات هذا الفصل الدراسي. وقال: "لقد كان من دواعي سرورنا أن نفتح مقهى الآباء للمجتمع في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني وأن نحظى بفرصة قضاء بعض الوقت مع عائلاتنا الجديدة للترحيب بهم في مجتمع المدرسة".
الامتحانات سوف تبدأ قريبا
وفي الوقت نفسه، كانت العودة في المدارس التي تتبع المنهج الهندي سلسة على نحو مماثل، حيث أفاد مديرو المدارس عن حضور مرتفع. وفي مدرسة كريدنس الثانوية في دبي، حضر أكثر من 90% من الطلاب، مما خلق أجواء مفعمة بالحيوية والحماس.
وأشارت "ديبيكا ثابار سينغ"، الرئيس التنفيذي ومدير مدرسة كريدنس الثانوية في دبي، إلى أن "حافلات مدرستنا سارت في الموعد المحدد، كما قام موظفو الأمن والمتطوعين المتفانون بتوجيه الجميع بكفاءة إلى المبنى الرئيسي، مع إعطاء الأولوية للسلامة. كما أن الطلاب والموظفين على دراية بنقاط الدخول والخروج المحددة، مما يضمن عملية سلسة ومنظمة".
بالنسبة للعديد من الطلاب، كانت العودة إلى المدرسة بمثابة بداية فترة مزدحمة، مع اقتراب موعد التقييمات. وأضاف سينغ: "سيبدأ طلاب الصف العاشر والثاني عشر امتحاناتهم التمهيدية يوم الأربعاء المقبل. وبعد العطلة وفي ظل الطقس الجميل، أصبح الطلاب نشيطين ومستعدين لتقديم أفضل ما لديهم".
ترحيب حار بالعائلات الجديدة
وفي بعض المدارس في الشارقة، لعب مجلس الطلاب دوراً أساسياً في إدارة حركة المرور، حيث وصل الطلاب مبكراً للمساعدة في توجيه زملائهم.
وقالت الدكتورة "أروجيا ريدي"، مديرة مدرسة السفير في الشارقة: "لقد وصل الطلاب الذين يعيشون بالقرب أو يمكنهم ترتيب وسائل النقل الخاصة بهم في وقت مبكر للمساعدة في إدارة حركة المرور، كما ساعد أعضاء هيئة التدريس أيضًا".
"كما سجلنا نسبة حضور قوية بلغت 93%، وهو أمر ممتاز. وعلى الرغم من اقتراب مهرجان بونجال الهندي بعد أسبوع واحد فقط، والذي يتم الاحتفال به على نطاق واسع في ولاية تاميل نادو، فمن الشائع أن يتغيب العديد من الطلاب التاميل عن المدرسة خلال الأسبوع الأول بعد العطلة الشتوية. ومع ذلك، شهدنا هذا العام إقبالاً إيجابياً"، كما أشار الدكتور ريدي.
وأوضح أيضًا أنه على الرغم من أنه من غير المعتاد أن تنضم عائلات جديدة في الفصل الدراسي النهائي، إلا أنه في المدارس التي تطبق مناهج CBSE، هناك استثناءات دائمًا.
"في هذا الفصل، رحبنا بثلاثة طلاب جدد، بما في ذلك طالب في الصف التاسع انتقل من الكويت. وتم منح الآباء الجدد جولة في الحرم الجامعي، ولدينا أيضًا نظام زملاء حيث يساعد الطلاب الحاليون الوافدين الجدد على الاستقرار.
وأضاف "قبل بدء كل فصل دراسي، يتم مشاركة رسالة مدير المدرسة مع الطلاب ونشرها على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يتم إرسال رسائل ترحيبية من رؤساء الأقسام إلى أولياء الأمور، والتي تقدم نظرة عامة حول ما يمكن توقعه في الفصل الدراسي القادم".