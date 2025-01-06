100% حضور الطلاب الى المدارس بعد العطلة الشتوية

"كما سجلنا نسبة حضور قوية بلغت 93%، وهو أمر ممتاز. وعلى الرغم من اقتراب مهرجان بونجال الهندي بعد أسبوع واحد فقط، والذي يتم الاحتفال به على نطاق واسع في ولاية تاميل نادو، فمن الشائع أن يتغيب العديد من الطلاب التاميل عن المدرسة خلال الأسبوع الأول بعد العطلة الشتوية. ومع ذلك، شهدنا هذا العام إقبالاً إيجابياً"، كما أشار الدكتور ريدي.