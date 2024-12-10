10 جامعات إماراتية تحقق مراكز متقدمة في تصنيف عالمي للاستدامة

وفي الوقت نفسه، تعد جامعة القاهرة أعلى الجامعات تصنيفاً في مصر، حيث تفتخر بتعليم استثنائي في المواد التي من المرجح أن يكون لها تأثير إيجابي على البيئة، مثل علوم الأرض والبحار. ويظهر ذلك في تصنيفها في عدسة "التعليم البيئي"، حيث احتلت المرتبة 98.

وتحتل جامعة قطر المرتبة الثالثة بين أعلى المؤسسات التعليمية تصنيفاً في المنطقة العربية. وهي الأفضل أداءً في المنطقة في مجال "الصحة والرفاهية"، مما يشير إلى جودة الحياة الممتازة والخدمات المقدمة في الحرم الجامعي. كما أنها الرائدة إقليمياً في "الحوكمة"، التي تقيم عوامل مثل صنع القرار والأخلاقيات وممارسات التوظيف. وتحتل الجامعة المرتبة 236 و153 في هذين المعايير على التوالي.

وقالت جيسيكا تورنر، الرئيس التنفيذي لشركة (كواكواريلي سيموندس): "إن تصنيفات (كواكواريلي سيموندس) للاستدامة تدعم انتقال قطاع التعليم العالي إلى الممارسات المستدامة من خلال تعزيز الشفافية والبحث المؤثر والمساواة .