وداعاً للتشتت: كرسي مبتكر من طلاب الإمارات يحول تحديات نقص الانتباه إلى هدوء وثقة

كشف فريق من الطلاب البالغين من العمر 17 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة عن CareChair ، وهو حل مبتكر للجلوس مصمم لتحويل تجارب الفصل الدراسي للطلاب المتنوعين عصبيًا.

استلهم كل من يوفان ساولاني، وآيان محمد، وموليك سافلا، وأثارفا ميهرا فكرتهم من الأبحاث القائمة على الملاحظة التي أجريت على الطلاب الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط وغيره من التحديات الحسية، والذين غالبًا ما يجدون صعوبة في البقاء مركزين ومنخرطين في بيئة الفصل الدراسي.

يقلل من الأرق

من خلال الجمع بين التصميم القائم على التعاطف والوظيفة، ابتكر الطلاب كرسيًا يقلل من القلق ويعزز الشمول والثقة لدى المتعلمين.

مهمتنا هي جعل الفصول الدراسية أكثر شمولاً من خلال إزالة عوائق التفاعل لدى الأطفال ذوي التنوع العصبي. يُمكّن كرسي الرعاية الطلاب من تنظيم طاقاتهم ومشاعرهم بأقل قدر من التشويش أثناء التعلم الصفي. فهو يُهيئ بيئةً يشعر فيها الطلاب بالهدوء والأمان والثقة في التعلم، كما قال سولاني.