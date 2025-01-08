"نيويورك أبوظبي" تطلق أول برنامج دكتوراه في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء
أطلقت جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجاً رائداً للدكتوراه في مجال الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء.
يعد هذا البرنامج الممتد لخمس سنوات، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، مقره بالكامل في أبوظبي، وسيقوده علماء وباحثون دوليون في جامعة نيويورك أبوظبي.
يمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين متميزين: الفيزياء الفلكية، التي تركز على الدراسات النظرية، أو أنظمة الفضاء، التي تؤكد على الهندسة. ويهدف كلا المسارين إلى إعداد الطلاب لمهن في المجال الأكاديمي، وصناعة الفضاء المتوسعة، ومجال استكشاف الفضاء.
وقال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة: "بصفتي رائد فضاء، شهدت القوة التحويلية للتعليم والابتكار في علوم الفضاء كمحفزات للتقدم على الأرض وخارجها". "سيخلق هذا البرنامج خطًا حيويًا للمواهب لتعزيز استراتيجيتنا الوطنية للفضاء مع إلهام الأجيال القادمة لتجاوز الحدود واستكشاف آفاق جديدة والمساهمة في طموحات البشرية الجماعية".
ويبدأ البرنامج في الفصل الدراسي الخريفي لعام 2025، وسيستفيد من مجموعة واسعة من الخبرات في جامعة نيويورك أبوظبي، وتدريب العلماء والمهندسين اللازمين للمساعدة في تصميم وتحليل البيانات من مهام الفضاء المستقبلية.
وقال سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "إن إطلاق برنامج الدكتوراه في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء يكمل سلسلة التعليم الفضائي على كافة المستويات الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن أبحاث الفضاء والتعليم يشكلان محور رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع المعرفة وتعزيز الابتكار. ويمثل برنامج الدكتوراه هذا خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء".
وأشار كبار أعضاء الجامعة إلى أن إنشاء هذا البرنامج يؤكد التزام الجامعة الراسخ بتعزيز التميز الأكاديمي والابتكار في المجالات الحيوية لدولة الإمارات ومستقبل البشرية.
وقال آرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي والمسؤول الأكاديمي الرئيسي: "من خلال الاستفادة من مرافقنا البحثية ذات المستوى العالمي وخبراتنا متعددة التخصصات والتعاون مع وكالات الفضاء الرائدة، فإننا نعد طلابنا للقيادة في قطاع الفضاء المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة. يرتقي هذا البرنامج بمكانة جامعة نيويورك أبوظبي كمركز للأبحاث والتعليم الرائد ويتماشى مع مهمتنا في تنمية المواهب التي ستقود رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لاستكشاف الفضاء والقيادة التكنولوجية".
تفاصيل البرنامج
من السمات المميزة للبرنامج هو مكونه البحثي القوي، حيث يكمل الطلاب مشروع بحثي لمدة ثلاث سنوات، ينتهي بأطروحة دكتوراه. ومن خلال الدورات الدراسية والبحث، سيتعلم الطلاب كيفية تصميم وتنفيذ وإكمال المهام المعقدة.
وقال أندريا في ماتشيو، أستاذ الفيزياء ومدير مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي، والذي سيرأس البرنامج: "يمثل برنامج الدكتوراه هذا إنجازًا مهمًا لأبحاث الفضاء والتعليم في جامعة نيويورك أبوظبي. إن اهتمام البشرية بالنجوم يسبق التاريخ المسجل، وقد أحدثت التطورات الأخيرة في استكشاف الكون ثورة في الاتصالات العالمية ومراقبة البيئة".
"تنبع هذه التقنيات التحويلية بشكل مباشر من الاختراقات في فهم الظواهر التي تتراوح من الجسيمات دون الذرية إلى أكبر مجموعات المجرات. ومن خلال هذا البرنامج، نهدف إلى تنمية الجيل القادم من العلماء والباحثين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة مستقبل استكشاف الفضاء العلمي."