"نيويورك أبوظبي" تطلق أول برنامج دكتوراه في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء

يمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين متميزين: الفيزياء الفلكية، التي تركز على الدراسات النظرية، أو أنظمة الفضاء، التي تؤكد على الهندسة. ويهدف كلا المسارين إلى إعداد الطلاب لمهن في المجال الأكاديمي، وصناعة الفضاء المتوسعة، ومجال استكشاف الفضاء.