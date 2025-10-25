نهج تربوي جديد للانضباط في مدارس الإمارات بدلا من العقاب

وقد اكتسب النقاش حول الانضباط أهمية متزايدة في ضوء الأحداث الأخيرة. ففي ولاية كيرالا جنوب الهند، أثارت وفاة ابن أحد المقيمين في الإمارات، البالغ 14 عامًا، منتحرًا بعد تعرضه المزعوم للإهانة في المدرسة، احتجاجات وتعليق عمل معلمين اثنين.

تسلّط مثل هذه الحوادث الضوء أيضًا على أهمية التعامل مع الانضباط برعاية وتعاطف وذكاء عاطفي.