نمو لافت في مراكز التعليم المبكر بدبي مع تسجيل أكثر من 29 ألف طفل

ارتفعت معدلات التسجيل في مراكز التعليم المبكر الخاصة في دبي بنسبة 8% بين يونيو 2024 ويونيو 2025، حيث التحق أكثر من 29,600 طفل بهذه المراكز حاليًا، وفق ما أعلنت عنه هيئة المعرفة والتنمية البشرية يوم الخميس.
وأضافت الهيئة أن 38 مركزًا جديدًا افتُتح خلال العام الدراسي الحالي، ليصل إجمالي عدد مراكز التعليم المبكر في دبي إلى 312 مركزًا، تستوعب الأطفال من الولادة حتى عمر ست سنوات، من بينهم أكثر من 2,400 طفل إماراتي. كما قامت بعض المراكز القائمة بتوسيع الفئة العمرية لقبول أطفال أصغر سنًا.
وقالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في بيان لـ"خليج تايمز": "عدد المراكز الجديدة يعكس تسارعًا مقارنة بالعام السابق، ما يبرز الجاذبية المستمرة لقطاع التعليم المبكر في دبي وقدرته على توسيع الطاقة الاستيعابية لتلبية احتياجات العائلات".
وتشمل المراكز الجديدة حضانات "الفريج"، التي تخدم العائلات الإماراتية في عدة أحياء بدبي. وقد تم إطلاقها بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي (IACAD)، حيث أوضحت الهيئة أن "هذه المراكز ستغرس القيم الإسلامية وتراث الإمارات في نفوس المتعلمين الصغار".
وقالت الدكتورة آمنة المازمي، الرئيس التنفيذي للنمو والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "نحن ممتنون لقادة ومعلمي التعليم المبكر لحرصهم على خلق بيئات آمنة، محفزة ومليئة بالبهجة، تتيح لمتعلمينا الصغار النمو والازدهار. التعليم المبكر عالي الجودة يلعب دورًا محوريًا في إعداد الأطفال للمدرسة وللحياة".
وأضافت: "النمو المستمر في أعداد الالتحاق إلى جانب تسارع نمو المراكز يظهر أن الضغوط الاستيعابية قد تراجعت بعد بلوغها ذروتها في العام الدراسي 2023-2024، مما يضمن توفير خيارات أوسع ووصولًا أكبر للأسر. كما يعكس الثقة التي يوليها أولياء الأمور لمراكز التعليم المبكر في دبي، والوعي المتزايد بأهمية هذه السنوات التأسيسية لمستقبل تعلم الأطفال ورفاههم".
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن الأطفال المسجلين في مراكز التعليم المبكر ينتمون إلى 163 جنسية مختلفة، حيث يشكل الطلاب الهنود والبريطانيون والإماراتيون المجموعات الأكبر عددًا. كما يتمكن أولياء الأمور من الاختيار بين 17 منهجًا مختلفًا، أبرزها منهاج "المرحلة الأساسية للسنوات المبكرة في المملكة المتحدة"، الأكثر انتشارًا. ويضم القطاع أكثر من 2,500 معلم و2,600 مساعد تدريس.
قطاع التعليم المبكر في دبي:
29,634 طفل مسجل
2,456 طفلاً إماراتياً مسجلا
312 مركزًا للتعليم المبكر
38 مركزًا جديدًا تم افتتاحه خلال العام الدراسي 2024-2025
2,588 عدد المعلمين الحاليين