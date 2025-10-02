نمو لافت في مراكز التعليم المبكر بدبي مع تسجيل أكثر من 29 ألف طفل

وأضافت الهيئة أن 38 مركزًا جديدًا افتُتح خلال العام الدراسي الحالي، ليصل إجمالي عدد مراكز التعليم المبكر في دبي إلى 312 مركزًا، تستوعب الأطفال من الولادة حتى عمر ست سنوات، من بينهم أكثر من 2,400 طفل إماراتي. كما قامت بعض المراكز القائمة بتوسيع الفئة العمرية لقبول أطفال أصغر سنًا.