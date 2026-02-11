نقلة رقمية في تقييم امتحانات الثانوية الهندية بالإمارات

بالنسبة لآلاف طلاب الصف الثاني عشر في جميع أنحاء الإمارات، فإن الانتظار القلق بعد امتحانات الثانوية قد يصبح قريباً أقصر وأكثر طمأنينة.
فابتداءً من امتحانات عام 2026، سيقوم المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) بإدخال نظام التصحيح على الشاشة (OSM) لتقييم دفاتر إجابات الصف الثاني عشر، وهي نقلة يقول مديرو المدارس هنا إنها ستجعل العملية أسرع، وأكثر شفافية، وأكثر اتساقاً.
بينما ستستمر مراجعة أوراق إجابات الصف العاشر يدوياً في عام 2026، يقول قادة المدارس في الإمارات إن هذه الخطوة تعكس توجه المجلس الأوسع نحو الكفاءة الرقمية — وتتماشى بشكل جيد مع تركيز الدولة الخاص على التعليم القائم على التكنولوجيا. ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع "خليج تايمز" (KT) عبر قنوات واتساب.
قالت شيترا شارما، مديرة مدرسة "جي إس إس" الخاصة بدبي، إن هذا التغيير يعد "خطوة ذات مغزى للأمام" تعكس أهداف إصلاحات التعليم الوطنية والعالمية. وأوضحت أن القلق الذي يلي الامتحان غالباً ما يكون الجزء الأصعب بالنسبة للطلاب، ونظام التصحيح الرقمي (OSM) يمنح الطمأنينة من خلال ضمان رقمنة الأوراق، وتخصيصها بشكل عشوائي، وفحصها تحت مراقبة صارمة.
وقالت: "إن إدخال نظام التصحيح على الشاشة (OSM) اعتباراً من امتحانات عام 2026 هو خطوة هادفة للأمام، تتماشى جيداً مع روح سياسة التعليم الوطنية (NEP 2020) ومبادرة (E33)، التي تدعو إلى قدر أكبر من الشفافية، واستخدام التكنولوجيا، والإصلاح في ممارسات التقييم".
وفي منطقة مدعومة بالفعل ببنية تحتية رقمية قوية ومعلمين ملمين بالتكنولوجيا، يؤكد مديرو المدارس أن هذا التحول يبدو طبيعياً وفي وقته المناسب.
"بالنسبة للطلاب، يمكن أن تكون فترة الانتظار بعد الامتحانات مليئة بالقلق. نظام OSM يضيف طبقة من الثقة والاطمئنان". وبالنسبة لأولياء الأمور، شددت شارما على أن العدالة تظل في قلب النظام — حيث تعمل التكنولوجيا كدعم، وليس بديلاً، للحكم الأكاديمي. وقالت: "بما أن أوراق الإجابة تتم رقمنتها وتوزيعها عشوائياً على مصححين مدربين، فإن التقييم يصبح أكثر تنظيماً وموضوعية"، مضيفة أن النظام "يقضي على أخطاء الجمع اليدوي للدرجات".
في الشارقة، وصف برامود مهاجان، مدير مدرسة الشارقة الهندية، النظام الجديد بأنه دقيق وموثوق، مؤكداً أن كل صفحة — حتى الصفحات البيضاء — يتم أخذها في الاعتبار.
وقال: "النظام محكم تماماً. تتم مراجعة كل صفحة، وتُمنح الدرجات بشكل صحيح، ويتم فحص كل سؤال — حتى الصفحات الفارغة يتم رصدها".
وأوضح أن أوراق الإجابة سيتم إرسالها، كالعادة، إلى نيودلهي. وستستضيف المدارس هنا التي تعمل كمراكز — وهي جميعها تقريباً — المعلمين الذين سينتقلون إلى المراكز لتقييم الأوراق. وسيقوم المعلمون الذين يمتلكون معرفات "OASIS" بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام بيانات اعتماد آمنة، وبعد ذلك ستظهر أوراق الإجابة المرفوعة على شاشاتهم للتصحيح.
ولضمان التنفيذ السلس لنظام التصحيح على الشاشة، طلب المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) من المدارس أن تكون مستعدة تقنياً. حيث يجب أن تتوفر في المدارس:
مختبر حاسوب بعنوان بروتوكول إنترنت ثابت (Public Static IP)، وفقاً للوائح الانتساب.
أجهزة حاسوب شخصية أو محمولة بنظام تشغيل Windows 8 أو أحدث.
ذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 4 جيجابايت ومساحة فارغة 1 جيجابايت في القرص (C).
متصفحات محدثة مثل Chrome أو Edge أو Firefox أو Internet Explorer.
تثبيت برنامج Adobe Reader.
اتصال إنترنت موثوق بسرعة لا تقل عن 2 ميجابت في الثانية.
مصدر طاقة غير منقطع.
"لقد تم تدريب المعلمين جيداً، وأُجريت عدة تجارب محاكاة، وتم تصحيح أوراق العام الماضي كجزء من هذه العملية". وأكد مهاجان أن المزيج بين الخبرة البشرية ودقة الآلة لن يوفر الوقت والمال فحسب، بل سيرفع أيضاً من جودة التصحيح. وقال: "إنه مزيج من الذكاء الاصطناعي والبشري — حيث يتم استغلال خبرات المعلمين ومعرفتهم بالمادة بشكل كامل"، مضيفاً أن العملية ستكون "واضحة ومتسقة".
وبشكل هام، يعتقد مهاجان أن نظام OSM سيعزز أيضاً التدريس داخل الفصول الدراسية. وقال: "سيساعد هذا أيضاً في تحسين تقنيات التدريس، لأن المعلمين سيفهمون بشكل أفضل أين توجد حاجة للملاحظات، وماذا يكتبون، وكيف يكتبون".
وأوضح أن كل إجراء يترك أثراً رقمياً، مما يعزز الثقة في عملية التقييم.
وقال: "كل إجراء تصحيحي يتم تسجيله رقمياً، مما يخلق مسار تدقيق يعزز نزاهة عملية التقييم".
"بينما يظل التقييم بقيادة بشرية من حيث الحكم الأكاديمي، فإن الإطار الرقمي يضيف طبقة من ضمان الجودة التي تعزز العدالة والدقة".
ومن منظور القيادة التربوية، يقول المعلمون إن هذا التحول يسمح بمراقبة المصححين في الوقت الفعلي، وتجميع النتائج بشكل أسرع، وتحليلات أعمق للأداء، وهي بيانات يمكن أن تشكل المناهج واستراتيجيات التدريس المستقبلية.
ومع ذلك، كان قادة المدارس صريحين أيضاً بشأن التحديات.
قالت راجاني مانيكوندا، رئيسة المرحلة الثانوية العليا في المدرسة العالمية الدولية (GIIS)، إنه في حين أن التقييم الرقمي يحسن التخزين والتتبع والخدمات اللوجستية، يجب على المدارس إعداد معلميها وأنظمتها بعناية.
وقالت: "التقييم الرقمي سيساعد في التخزين الآمن وتتبع أوراق الإجابات على المدى الطويل".
"ومع ذلك، فإنه يطرح تحديات تشمل تدريب المعلمين على التكيف بفعالية مع النظام... وأمن البيانات".