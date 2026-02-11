نقلة رقمية في تقييم امتحانات الثانوية الهندية بالإمارات

"بالنسبة للطلاب، يمكن أن تكون فترة الانتظار بعد الامتحانات مليئة بالقلق. نظام OSM يضيف طبقة من الثقة والاطمئنان". وبالنسبة لأولياء الأمور، شددت شارما على أن العدالة تظل في قلب النظام — حيث تعمل التكنولوجيا كدعم، وليس بديلاً، للحكم الأكاديمي. وقالت: "بما أن أوراق الإجابة تتم رقمنتها وتوزيعها عشوائياً على مصححين مدربين، فإن التقييم يصبح أكثر تنظيماً وموضوعية"، مضيفة أن النظام "يقضي على أخطاء الجمع اليدوي للدرجات".