نظامان جديدان لتبسيط إجراءات التقديم لجامعات الإمارات

وأوضح قائلاً: "على سبيل المثال، أظهرت بيانات منصة "نافس" للتوظيف أن حوالي 67% من الباحثين عن عمل المسجلين لديها يحملون شهادة الثانوية العامة فقط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شروط القبول الصارمة كانت تحول دون التحاق ما يقرب من نصف خريجي الثانوية العامة بالتعليم العالي. ومن المُتوقع أن تسهم السياسات والإجراءات الجديدة في تحسين هذه الأرقام بشكل ملحوظ".