نتائج الطلاب غير المتوقعة ليست النهاية..الخيارات واسعة
كان يوم الخميس الموافق 15 أغسطس يومًا كبيرًا بالنسبة للعديد من طلاب الإمارات العربية المتحدة، عندما تم الإعلان عن نتائج امتحانات المستوى المتقدم. حيث سيتوجه أولئك الذين حصلوا على درجات عالية إلى بعض من أفضل الجامعات في الدولة وحول العالم.
احتفل الطلاب والأصدقاء والعائلات، وأشاد المعلمون بالإنجازات الرائعة التي حققها طلابهم بعد حصولهم على أماكن في الكليات التي اختاروها.
ولكن لا محالة، كان هناك آخرون لم تسر خططهم كما ينبغي لهم، حيث لم يحصلوا على الدرجات التي كانوا يطمحون إليها. إذن، ما الذي سيحدث بعد ذلك في رحلتهم الأكاديمية؟
شاركت "ناتالي همفري"، نائبة مدير العمليات في جامعة برمنجهام دبي، صحيفة خليج تايمز ببعض النصائح التي أثبتت جدواها والتي يمكن أن تساعد الطلاب على استكشاف إمكانيات جديدة وإعادة تحديد مسارهم، حيث أكدت: "إن الطريق إلى مهنة ناجحة نادراً ما يكون خطياً وليس التقييم الأكاديمي وحده هو الذي يشكل مستقبلك".
توقف وتنفس
قال همفري إنه إذا لم تكن الدرجات التي حصلت عليها هي ما كنت ترغب فيه، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو التوقف والتنفس، مشيرًا إلى أنه: "على الرغم من أن هذا وقت عاطفي، فمن المهم أن تأخذ لحظة للتفكير في نتائجك. افهم مكانك وما يعنيه ذلك لتطلعاتك الأكاديمية وخططك للمستقبل. سيتيح لك التقييم الواضح اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خطواتك التالية".
وأضافت أن "مفهوم التصفية والتعديل يمثل فرصة قيمة للطلاب الذين ربما لم يتمكنوا من تلبية عروض الجامعات الأولية. وإذا كانت الدورة الدراسية المفضلة لديك بعيدة المنال، ففكر في برامج أو جامعات بديلة تتوافق مع اهتماماتك ومهاراتك. وقد تكون الدورة الدراسية المناسبة في مؤسسة مختلفة أو ضمن مجال جديد تمامًا".
وفيما يلي بعض النصائح من مسؤول جامعة برمنجهام دبي:
فكر في سنة التأسيس: تقدم العديد من الجامعات سنوات التأسيس، والتي يمكن أن تكون بمثابة جسر بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية. حتى لو كانت الدرجات الأولية أقل من المتوقع، تقبل الجامعات الطلاب في سنوات التأسيس، والتي تساعد في إعداد الطلاب لدورات الدرجات التي اختاروها.
ابحث عن جامعات أخرى: ربما لم تحصل على الدرجات المطلوبة في جامعتك المفضلة، لكن لا تدع هذا الأمر يثبط عزيمتك. فالإمارات العربية المتحدة موطن لبعض من أكثر الجامعات تنافسية في العالم، والتي تقدم دورات تؤهلك للقطاعات الواعدة والحيوية، بما في ذلك علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والهندسة وإدارة الأعمال.
اكتساب الخبرة: اكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب الداخلي أو التدريبات العملية أو العمل التطوعي، والتي يمكن أن تعزز سيرتك الذاتية وتساعدك على تحديد اتجاهك المستقبلي. يمكن أن تجعل هذه الخبرة طلبك الجامعي أقوى في المرة القادمة أو حتى تفتح الباب أمام فرص أو صناعات جديدة ربما لم تفكر فيها من قبل.
اطلب المشورة من الخبراء: تواصل مع المستشارين التعليميين أو مستشارك المهني في المدرسة أو فرق القبول بالجامعة. هؤلاء خبراء مخصصون لدعمك في أوقات كهذه وسيساعدونك في تحديد خياراتك.
أعد تقييم أهدافك: خصص بعض الوقت لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك. فما قد تراه انتكاسة قد يكون في كثير من الأحيان حافزاً للنمو، ولا ضرر من اغتنام هذه الفرصة لاستكشاف مسارات مهنية أخرى محتملة. فكر في شغفك ونقاط قوتك ومهاراتك وفكر في كيفية تطبيقها في مجالات وصناعات مختلفة.
الأهم من ذلك، ارفع رأسك: النجاح ليس طريقًا مستقيمًا أبدًا. تتبع معظم مسارات الحياة المهنية الحديثة مسارات متعرجة، والمهم هو أن تظل مرنًا وتحافظ على عقلية إيجابية لضمان وصولك إلى حيث تريد. قد لا يسير يوم نتائج المستوى المتقدم كما هو مخطط له، ولكن غالبًا ما يكون الأفراد الأكثر نجاحًا هم أولئك الذين اضطروا إلى التغلب على النكسات والتكيف مع المواقف غير المخطط لها.
تعريف النجاح المستقبلي
كما شاركت "ديشا لونجاني جيدواني"، رئيسة قسم تطوير الأعمال والمشاركة في جامعة برمنجهام دبي، رؤيتها حول ما يحدد المستقبل الناجح. وقالت لصحيفة خليج تايمز : "لا ينبغي للطلاب الذين لم يحصلوا على درجاتهم المستهدفة أن يشعروا بالإحباط. في حين أن الدرجات مهمة، فإن أصحاب العمل - والجامعات أيضًا - يقدرون بشكل متزايد مرونة المرشح وقدرته على التكيف ومهاراته في حل المشكلات".
وأضافت "إذا قصرت، فمن المهم أن تتوقف وتنظر في خياراتك، مثل برامج التأسيس".
وأكدت لونجاني-جيدواني: "في حين توفر الإنجازات الأكاديمية أساسًا متينًا، فإن الخبرة العملية يمكن أن تميز المرشحين حقًا، خاصة بالنظر إلى مدى تنافسية نتائج الامتحانات هذا العام. من المهم الانخراط في أنشطة خارج المنهج الدراسي للمساعدة في تعزيز طلبك الجامعي ولكن أيضًا لمنحك اتجاهًا أكثر وضوحًا لمسيرتك المهنية".
دع شغفك يرشدك
كما وجه "لويس هاميل"، نائب رئيس المرحلة الثانوية في مدرسة جيمس فيرست بوينت – ذا فيلا، رسالة مؤثرة: "تذكر: الدرجات أو اسم الجامعة لا يحدد قيمتك أو إمكاناتك. كن صادقًا مع نفسك، ودع شغفك يوجه خطوتك التالية، وثق في رحلتك.
"استمر في الإيمان بنفسك. وتذكر أن مدرستك ستدعمك الآن تمامًا كما فعلنا أثناء تقدمك إلى هذه النقطة."