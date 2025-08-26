من مقاعد الدراسة إلى القيادة: حمدان بن محمد يسترجع رحلته المدرسية في اليوم الأول

ساد جوٌّ من الحماس مع عودة أكثر من مليون طالب إلى مدارسهم، وبدأ بعضهم يومهم الدراسي الأول. وشاركت الأمة بأكملها في الاحتفالات، من رجال الشرطة الذين زاروا الفصول الدراسية إلى صاحب السمو رئيس الدولة الذي أرسل رسالة صوتية إلى الصغار.
بالنسبة لبعض البالغين، ذكّرهم موسم العودة إلى المدرسة بطفولتهم، وتذكروا أيام تغطية الكتب الجديدة، وشراء القرطاسية الجديدة، والتفاخر بزجاجات المياه الجديدة.
وكان سمو ولي عهد دبي واحداً من أولئك الذين شعروا بالحنين إلى أيام دراستهم، وشارك لمحة نادرة عن حياته كطالب متحمس، مستعد لخوض غمار العالم الأكاديمي.
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: "ما زلت أتذكر أول يوم لي في المدرسة، كنت حينها طفلاً صغيراً، لكن أحلامي كانت كبيرة بالفعل".
وشارك سموه صوراً قديمة تظهر رحلته من طالب فضولي إلى شخص بالغ يزور المدارس ويشجع الطلاب، وغالبًا ما يكون برفقته والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد على أهمية التعليم في بناء مستقبل الوطن، قائلاً: "المعرفة نور، ومعاً نرتقي". وأضاف أن كل عام دراسي جديد يُمثل ميلاد حلم جديد.
لقد كان سمو ولي عهد دبي دائمًا شخصًا يشارك باستمرار رؤى حول حياته الخاصة، سواء كان الأمر يتعلق بالذهاب للركض، أو استرجاع لحظاته عندما كان شابًا فضوليًا ومرحًا.
قبل عامين، التقى الزعيم بثلاثة من أصدقائه في المدرسة الثانوية، وسرعان ما انتشرت صورة السيلفي هذه على وسائل التواصل الاجتماعي.
كُتب على الصورة ببساطة "لمّ شمل المدرسة الثانوية! يا أولاد المدرسة!"، ونالت إعجابًا واسعًا من المعجبين. درس ولي عهد دبي في مدرسة راشد الخاصة.