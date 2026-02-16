من السكاكر إلى اللحوم المصنعة.. "القائمة السوداء" للغذاء في مدارس أبوظبي

وفقاً لتوجيهات هيئة التعليم في أبوظبي، يجب ألا تحتوي صناديق الغداء المدرسية على مشروبات سكرية، أو أطعمة عالية الدهون والسكريات، أو مواد مصنعة، أو مضافات غذائية، أو بعض منتجات الألبان والصويا. وأصدرت الهيئة إرشادات محدثة للأكل الصحي وأفرجت عن قائمة بالأطعمة والمشروبات التي لا يُسمح بتواجدها داخل الحرم المدرسي.

وقد تم توجيه مؤسسات التعليم المبكر في جميع أنحاء عاصمة دولة الإمارات من قبل دائرة التعليم والمعرفة (أديك) لتنفيذ سياسة شاملة للغذاء والتغذية، وضمان إشراك أولياء الأمور في القرارات المتعلقة بالعادات الغذائية لأطفالهم.

وتفصّل السياسة قائمة بالأطعمة المحظورة في مدارس أبوظبي، سواء كانت مقدمة من المدرسة أو مُحضرة من المنزل. وتهدف التوجيهات المحدثة إلى تقليل المخاطر الصحية، ودعم النمو الصحي، وضمان ممارسات متسقة عبر الوجبات التي توفرها المراكز، والطعام المُحضر من المنزل، والمواد التي يتم مشاركتها خلال الاحتفالات.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

الأطعمة والمشروبات المحظورة في المدارس

يجب على المدارس تحديد وإبلاغ قائمة المواد الغذائية والمشروبات المحظورة بوضوح للموظفين وأولياء الأمور. كما يجب عليهم وضع آليات منتظمة للمراقبة والتنفيذ. ووفقاً للسياسة، يجب على المؤسسات حظر الفئات التالية على الأقل:

المشروبات المحلاة بالسكر:

عصائر الفاكهة المصنوعة من الشراب (السييرب).

المشروبات الغازية.

مشروبات الطاقة أو المشروبات الرياضية (باستثناء المشروبات الرياضية متساوية التوتر "isotonic").

المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

القهوة الساخنة أو المثلجة.

الشاي الساخن أو المثلج.

الأطعمة ذات السكريات المضافة:

السكاكر، الحلويات، المارشميلو، الكراميل، غزل البنات، المصاصات، الجيلي (الهلام)، وعلكة المضغ.

الشوكولاتة (باستثناء الشوكولاتة الداكنة).

الآيس كريم، و"السلاش"، والحلويات المجمدة المصنعة الأخرى.

الحليب والزبادي المنكه أو المحلى.

الأطعمة عالية الملوحة (الصوديوم) والدهون:

الأطعمة المقلية، بما في ذلك الدجاج المقلي، و"ناجيتس" الدجاج، والفلافل، والسمبوسة.

وجبات البطاطس والذرة الخفيفة المقلية أو المخبوزة، مثل كرات الذرة المنفوخة، ورقائق البطاطس (الشيبس)، والأصابع.

اللحوم المصنعة، بما في ذلك الهوت دوغ، واللحوم الباردة (اللانشون)، والنقانق.

الخضروات المخللة.

الأطعمة فائقة المعالجة والمضافات:

الأطعمة التي تحتوي على محليات اصطناعية، أو مواد حافظة، أو ألوان، أو نكهات مصنعة من مواد كيميائية.

الأطعمة المضاف إليها غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG).

الأطعمة التي تحتوي على المضافات الغذائية التالية: أصفر غروب الشمس (E110)، أصفر الكينولين (E104)، كارموزين (E122)، أحمر ألورا (E129)، تارترازين (E102)، وبونسو 4R (E124).

الصلصات:

الصلصات مثل المايونيز، صلصات الفلفل الحار السائلة أو المجففة، الكاتشب (باستثناء الخيارات قليلة الملح والسكر)، والصلصات الجاهزة بما في ذلك صلصة "رانتش"، والهلابينو، والصلصات الإيطالية، وغيرها.

مواد محظورة أخرى:

المنتجات القائمة على لحم الخنزير أو الأطعمة التي تحتوي على مشتقاته.

الأطعمة المضاف إليها الكحول (الإيثانول) أو نواتجه الثانوية.

الأطعمة التي تحتوي على دهون مهدرجة.

العسل للرضع دون سن 12 شهراً.

الأطعمة أو المشروبات غير المبسترة.

حليب الصويا والصلصات التي تحتوي على الصويا أو مشتقاتها.

المكسرات.

الأطعمة التي قد تسبب مخاطر الاختناق.

الرصد والتنفيذ

وفقاً لـ "أديك"، يجب على مؤسسات التعليم المبكر مراقبة اتباع القواعد؛ حيث يجب على موظف معين، مثل الممرضة أو مسؤول الصحة والسلامة، الإشراف على عمليات تفتيش منتظمة لضمان عدم تقديم المواد المحظورة أو إحضارها من المنزل. ويجب أن يكون لدى المؤسسات نظام لتسجيل المخالفات وتحديد الإجراءات التصحيحية، خاصة في حالات عدم الامتثال المتكرر.

ومن خلال إضفاء الطابع الرسمي على هذه القيود وعمليات التنفيذ، تهدف مؤسسات التعليم المبكر إلى خلق بيئات أكثر أماناً وصحة تدعم رفاهية الأطفال على المدى الطويل منذ سنواتهم الأولى.

الاحتياجات الغذائية للأطفال

بموجب السياسة، يجب على مؤسسات التعليم المبكر اتباع قواعد واضحة بشأن الغذاء والتغذية للأطفال من جميع الأعمار. وبالنسبة للفعاليات الخاصة، يجب أن يكون أي طعام يتم توفيره نظيفاً وآمناً وذو جودة عالية ومتوافقاً مع كافة القواعد الصحية. ولا يجوز أبداً استخدام الطعام كوسيلة لمعاقبة أو مكافأة الأطفال.

كما يجب عدم إعطاء الرضع دون سن ستة أشهر أي طعام أو ماء إلا إذا أوصى طبيب الأطفال بذلك. ويمكن للرضع الأكبر سناً البدء في تناول الطعام الصلب والماء فقط عندما يقرر الطبيب أن ذلك مناسب.

بالنسبة للأطفال في سن عامين أو أكثر، يجب على المؤسسات اتباع الإرشادات الغذائية الموصى بها للنمو الصحي، كما يجب فحص نمو الأطفال بانتظام عن طريق قياس الطول والوزن.

إرضاع الرضع بالزجاجة

يجب على الموظفين اتباع خطوات التغذية السليمة بالزجاجة، ودعم الرضاعة الطبيعية من خلال توفير مساحات وتوجيهات مناسبة، ومراقبة الأطفال بعناية دائماً أثناء الوجبات. كما يجب على المؤسسات توفير الأواني والأثاث والمعدات ذات الحجم والتصميم المناسبين لكل فئة عمرية حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام بأمان وراحة.

وفي حال عدم الالتزام بهذه السياسة، قد تواجه مؤسسة التعليم المبكر (EEI) عواقب قانونية وعقوبات وفقاً لقواعد وأنظمة دائرة التعليم والمعرفة (أديك)، بالإضافة إلى أي عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 أو أي قانون آخر معمول به. كما تمتلك "أديك" السلطة للتدخل واتخاذ الإجراءات إذا تبين أن المؤسسة أخلت بمسؤولياتها.