من أشعة الشمس ومياه البحر: طلاب إماراتيون يبتكرون وقوداً نظيفاً للمستقبل

في مشروع رائد، يعمل طلاب إحدى جامعات الإمارات على إيجاد حل للطاقة النظيفة يحول ضوء الشمس ومياه البحر إلى وقود هيدروجيني.

تجمع مبادرة الجامعة الأميركية في الشارقة بين التعلم في الفصول الدراسية والتحديات الواقعية، حيث يقوم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بتجربة التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة الشمسية - وهي عملية تقسم الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام ضوء الشمس.

يمكن بعد ذلك تخزين الهيدروجين الناتج واستخدامه كوقود للسيارات ومحطات الطاقة أو حتى للطهي، دون إطلاق انبعاثات ضارة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

لماذا هذا مهم بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل شمسها الساطعة على مدار العام ووفرة مياه البحر، بمكانة فريدة لاستكشاف هذه التقنية. ويقول الخبراء إنها لا تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل تعالج أيضًا ندرة المياه العذبة في المنطقة.

قالت الدكتورة أماني العثمان، أستاذة الهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "نظرًا لمحدودية موارد المياه العذبة في المنطقة، يبدو أن التحليل الكهربائي لمياه البحر ذو أهمية بالغة، وهو مسار مستدام لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإزالة الكربون عالميًا. تهدف هذه المبادرة إلى معالجة ندرة المياه الإقليمية وتحقيق أهداف التحول العالمي في مجال الطاقة، مع إنتاج الهيدروجين عالي النقاء كوقود مستقبلي."

كيف يعمل

على عكس إنتاج الهيدروجين التقليدي، الذي يعتمد على إصلاح البخار - وهي عملية كثيفة الطاقة تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون - يستخدم التحليل الكهربائي بالطاقة الشمسية الكهرباء النظيفة من الألواح الشمسية لتقسيم جزيئات الماء.

وأضافت العثمان: "مع أن التكلفة الأولية قد تكون أعلى نتيجةً لبناء البنية التحتية للطاقة الشمسية ومعالجة مياه البحر مسبقًا، إلا أن فوائد التكلفة على المدى الطويل تستحق ذلك". وأضاف: "تشمل هذه الفوائد تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتخلص من الحاجة إلى مزيد من تنقية الهيدروجين المُنتَج، والقضاء على أي انبعاثات كربونية. لذا، يُعتبر نظام الطاقة الشمسية حلاً جذابًا، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بأشعة الشمس".

وأكدت أن توسيع نطاق العمل ممكن في المنطقة بفضل الطاقة الشمسية الوفيرة والقدرة على الوصول إلى مياه البحر والسياسات الحكومية الداعمة.

وجهة نظر الطالب

بالنسبة لخريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة، مثل رشا دارا، خريجة الهندسة الكيميائية، لم يكن المشروع مجرد بحث أكاديمي، بل كان يهدف إلى إيجاد حلول للمستقبل.

كان دوري هو التوصل إلى حل عملي وإثبات تطبيقه من خلال محاكاته على برنامج Aspen Plus ودعم النتائج في المختبر. أتيحت لي الفرصة للتعمق في طرق إنتاج الهيدروجين المختلفة واستخدام التحليل الكهربائي للماء لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما قالت.

وأوضحت أن بحثها ركز على إنتاج الهيدروجين من الماء غير المقطر باستخدام الطاقة الشمسية، ودراسة خصائص الأعلاف، ومصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، وتطبيقات الحياة الواقعية مثل 300 كيلوطن من الهيدروجين التي تنتجها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سنويا.

دعم الصناعة

ويقول شركاء الصناعة إن المشاريع التي يقودها الطلاب مثل هذا المشروع لها أهمية بالغة في تشكيل مستقبل الطاقة والمساهمة في تحقيق أهداف إزالة الكربون الدولية.

قال إيان ديباتيستا، نائب الرئيس الأول للعمليات، مشاريع تحول الطاقة في بتروفاك: "إن دعم الأبحاث التي يقودها الطلاب يتماشى تمامًا مع هذا النهج. بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بالاستثمار في المواهب المستقبلية، ورعاية الابتكار، وبناء القدرات طويلة الأمد. يتفاعل هؤلاء الطلاب اليوم مع تحديات الطاقة الواقعية، وآمل أن يساهم العديد منهم في رسم ملامح مسيرة المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة. هذا هو نوع التأثير الذي نهدف إلى تحقيقه."