من أبوظبي إلى "أكسفورد": علياء وفراس يحققان إنجازاً أكاديمياً بمنحة "رودس"
بالنسبة لعلياء الحبتري وفراس درويش، الحاصلين على منحة رودس لهذا العام من الإمارات العربية المتحدة، فإن الرحلة إلى واحدة من أكثر التكريمات الأكاديمية المرغوبة والتي تتطلب التصميم والفكر والمرونة، بلغت ذروتها في لحظة من عدم التصديق والفرح.
سيبدأ الثنائي من جامعة نيويورك أبوظبي، اللذان درسا سابقاً في المدرسة الأمريكية الدولية في العاصمة، دراساتهما العليا في جامعة أكسفورد في أكتوبر 2025. وسوف ينضمان إلى أكثر من 100 باحث من جميع أنحاء العالم ليصبحوا جزءًا من مجتمع ديناميكي من القادة الشباب المكرسين لإحداث تأثير عالمي ذي معنى.
تعتبر منحة رودس، التي تأسست عام 1903، على نطاق واسع أقدم وأعرق زمالة للدراسات العليا في العالم، ومقرها جامعة أكسفورد.
وفي حديثها عن تجربتها المذهلة، اعترفت علياء بأنها شعرت بالقلق بعد المقابلة النهائية، لكن ما تلا ذلك كان مفاجأة غيرت حياتها.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز يوم الأحد، قال المتلقية الإماراتية: "لم أتوقع حدوث الأمر بهذه السرعة. لقد انتهينا للتو من المقابلات، واعتقدت أن الأمر سيستغرق ساعات - وربما حتى فترة أطول - قبل أن أتلقى ردًا. كنت أحاول بالفعل معرفة كيف سأمضي الوقت أثناء الانتظار. ولكن بمجرد وصولي إلى المنزل، تلقيت المكالمة في غضون ساعة.
"كنت متحمسة للغاية، ولم أصدق ذلك، لأنني كنت قلقة بالفعل بعد المقابلة وشعرت أنه كان بإمكاني تقديم أداء أفضل. كان الأمر لا يصدق، ولم أكن أتوقعه".
وتذكرت أنها تلقت قدراً كبيراً من الدعم من والدها. وأضافت الشابة البالغة من العمر 21 عامًا: "لقد دعمني والدي حقًا، وكان يريدني حقًا أن ألتحق بأكسفورد، لذا كان ذلك مفيدًا حقًا. كما أن أحد أساتذتي منذ أن دخلت الجامعة كطالبة جديدة، كان ينصحني أيضًا بالتقدم إلى منحة رودس".
"الهدف الذهبي"
وعلى نحو مماثل، أكد فراس درويش أنه فور انضمامه إلى جامعة نيويورك أبوظبي، لاحظ بسرعة العدد المثير للإعجاب من الخريجين الذين حصلوا على منحة رودس المرموقة.
وقال المغترب الأردني الذي نشأ في الإمارات العربية المتحدة: "في الواقع، يُقال إن جامعة نيويورك أبوظبي لديها أكبر عدد من الحاصلين على منحة رودس للفرد الواحد، مما يجعله إنجازًا بارزًا للجامعة. بالنسبة للعديد من الطلاب، تمثل هذه المنحة "هدفًا ذهبيًا" يجب السعي لتحقيقه أثناء فترة وجودهم في الجامعة. إنها طموح كبير للكثيرين. لذا، فإن الدافع هو أن لديك فرصة للتقدم بطلب للحصول عليها ... فلماذا لا؟ دعنا نرى ما سيحدث في النهاية".
وأشار الشاب البالغ من العمر 21 عاما إلى أن العديد من المتأهلين الآخرين للنهائيات كانوا أيضا من نفس الجامعة، وبعضهم من أصدقائه.
"كان الجميع موهوبين بشكل لا يصدق. كان الأمر في ذلك الوقت متاحًا لأي شخص. ولكن بمجرد تلقي تلك المكالمة، تشعر براحة كبيرة. أول شيء فعلته هو الاتصال بوالدي على الفور، لمشاركتهما الأمر. كان من الرائع أن أسمع منهم (اللجنة). أعتقد أن الحصول على مكالمة هو بالتأكيد أكثر إثارة من البريد الإلكتروني. إنه يبقيك على قدميك."
لحظة من التأمل العميق في الذات
تهدف عملية اختيار رودس إلى التعرف على الأفراد الشباب الذين يظهرون إنجازات أكاديمية متميزة وشخصية استثنائية وصفات قيادية والدافع لتحقيق أقصى إمكاناتهم مع الالتزام بمعالجة تحديات الإنسانية.
وتتضمن العملية مرحلة مراجعة صارمة، تليها مقابلة نهائية تجريها لجنة اختيار تضم خبراء وقادة بارزين من مجالات متنوعة.
وفي معرض حديثهم عن الرحلة، ذكروا كيف أن كتابة بيان الغرض والاستعداد للمقابلة دفعتهم إلى التأمل الذاتي العميق.
"أعتقد أن منحة رودس تجبرك على التفكير في نفسك كثيرًا بطرق لم تكن لتفكر فيها لولا ذلك. على سبيل المثال، فإن الأشياء التي أريد القيام بها في المستقبل أجبرتني حقًا على التفكير في كل جانب، بطريقة لم أفكر فيها حقًا من قبل، بتفصيل كبير. لقد أجبرتني على التفكير في سبب شغفي بأشياء معينة،" قالت علياء، التي تخطط للحصول على درجة الماجستير في الحوكمة العالمية والدبلوماسية والماجستير في السياسة العامة. طموحها هو تعزيز استراتيجيات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه الدراسات.
"أريد أن أعمل في مبادرات المساعدات الخارجية التي تركز على مبادرات المساواة بين الجنسين في البلدان ذات الأغلبية المسلمة. والسبب وراء رغبتي في القيام بذلك هو أن أتمكن من ربط ذلك بحياتي، التي أوصلتني إلى هذه النقطة. لقد كانت عملية تفكير مررت بها أثناء كتابة بياني الشخصي والاستعداد للمقابلة،" قالت الفردة متعددة الأوجه التي لديها أيضًا شغف بتسلق الجدران الداخلية، والعزف على البيانو، والمناظرة.
دور الأنشطة اللامنهجية
وفي الوقت نفسه، يعتزم فراس الدراسة للحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة ودرجة الماجستير في السياسات العامة، مع التركيز على تشكيل حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية ومعالجة قضايا مثل خصوصية البيانات والتحيز في الذكاء الاصطناعي.
"إن ما أريد حقًا العمل عليه هو سلامة الذكاء الاصطناعي، وبشكل خاص العمل على سلامة الذكاء الاصطناعي والحوكمة الفنية وترجمتها إلى سياسات مفيدة. أجد أن الحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة إلى جانب درجة الماجستير في السياسة العامة يسمح لي بالعمل حقًا في مجالات السياسة والترميز في نفس الوقت والجمع بينهما."
وأكدت تجربة فراس أيضًا كيف يمكن للإنجازات اللامنهجية أن تتألق بطرق مفاجئة، حتى في عمليات المنح الدراسية شديدة التنافسية.
وفي حديثه عن أدواره القيادية غير الأكاديمية والطرق غير المتوقعة التي ترددت خلالها أصداء هذه الأدوار خلال مقابلته، قال: "أنا حاليًا نائب قائد فريق كرة القدم للرجال في جامعة نيويورك أبوظبي. ومن عجيب المفارقات أنك قد تتوقع أن تركز الأسئلة على المجال الأكاديمي أو الخدمة العامة، لكن دوري في فريق كرة القدم، والمركز الذي ألعب فيه، والعمل الجماعي الذي ينطوي عليه، كانت موضوعات مثيرة للاهتمام. إنها الجوانب الإيجابية للأنشطة اللامنهجية وكيف يمكن لهذه الأشياء أن تظهر حتى خلال مقابلة مثل هذه".