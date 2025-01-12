من أبوظبي إلى "أكسفورد": علياء وفراس يحققان إنجازاً أكاديمياً بمنحة "رودس"

"أعتقد أن منحة رودس تجبرك على التفكير في نفسك كثيرًا بطرق لم تكن لتفكر فيها لولا ذلك. على سبيل المثال، فإن الأشياء التي أريد القيام بها في المستقبل أجبرتني حقًا على التفكير في كل جانب، بطريقة لم أفكر فيها حقًا من قبل، بتفصيل كبير. لقد أجبرتني على التفكير في سبب شغفي بأشياء معينة،" قالت علياء، التي تخطط للحصول على درجة الماجستير في الحوكمة العالمية والدبلوماسية والماجستير في السياسة العامة. طموحها هو تعزيز استراتيجيات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه الدراسات.