منصة "زاي": موارد مجانية لتعليم اللغة العربية في الإمارات
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رقمياً جديداً يهدف إلى تقديم أدوات وموارد مبتكرة لتعزيز التعليم باللغة العربية. وقال مسؤول في مؤسسة زايد للتعليم الإلكتروني لصحيفة الخليج تايمز: "منصة ZAI هي مركز تعليمي مفتوح المصدر مخصص في المقام الأول لمعلمي اللغة العربية، والذين يمكنهم الوصول إلى جميع الموارد مجانًا".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الناطقون بغير اللغة العربية من الوصول إلى الموارد اللازمة لتعلم اللغة، كما أوضحت الدكتورة "هنادا طه ثومور"، رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة زايد.
"لقد قمنا بإعداد المفردات والعبارات العربية ووفرنا الترجمة الإنجليزية والنسخ الحرفي لتسهيل نطقها باللغة العربية على المغتربين والمتحدثين غير الأصليين باللغة العربية. وتغطي قائمة العبارات والمفردات التي اخترناها الجمل والكلمات الشائعة الاستخدام في العالم العربي وتساعد بشكل كبير في تسهيل التواصل مع المتحدثين باللغة العربية. (وهذا يشمل) ... كيفية تحية الناس باللغة العربية، وطلب الطعام في المطاعم، وشراء البقالة من السوبر ماركت وما إلى ذلك"، أوضحت.
وتهدف المنصة إلى تغيير طريقة تدريس وتعلم اللغة العربية، وتمكين المعلمين والطلاب من خلال أدوات يمكن الوصول إليها بسهولة.
وقالت الدكتورة هنادا: "ستكون منصتنا وجميع الموارد والأدوات التي أنشأناها متاحة على نطاق واسع لأي شخص في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تتمثل رؤيتنا في توفير الموارد التي تمكن المعلمين، الذين يؤثرون على ملايين الطلاب في تعلم اللغة العربية في جميع أنحاء المنطقة". "تعد منصة ZAI أداة أساسية للمعلمين لتعزيز معرفة القراءة والكتابة وتنمية التفكير النقدي وإلهام الطلاب لاحتضان ثراء اللغة العربية. لدينا جميعًا دور نلعبه في نقل وتعزيز تراثنا اللغوي وثقافتنا إلى الأجيال القادمة".
ويتضمن المركز موارد للمعلمين مثل مواد التدريب، ومرئيات المفردات العربية، ومرئيات الصرف، والقصائد. كما يحتوي على نصائح تعليمية، وندوات عبر الإنترنت، ومؤتمرات. "نحن نعمل باستمرار على تحديث المنصة بموارد جديدة".
وكان تطوير منصة ZAI نتيجة لجهود تعاونية قادتها جامعة زايد. وتدعم دائرة التعليم والمعرفة إنشاء أول برنامج لتعليم الصوتيات باللغة العربية، في حين ساهم مركز أبوظبي للغة العربية، بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، في تطوير أداة BAREC.
وفي بيان صحفي، قالت معالي شما سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد: "اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتعبير؛ بل هي نبض هويتنا. ومن واجبنا الجماعي تمكين المعلمين وإلهام الطلاب وتجهيزهم ليكونوا أوصياء على تراثهم العربي، وجاهزين للتألق في عالم متصل على الدوام".
تحسين نتائج التعلم
وتدعم المنصة المعلمين بمحتوى منسق وأدوات عملية لتعزيز نتائج التعلم. ولديها أدوات متعددة مثل:
أداة تشخيص القراءة العربية الذكية"سرد" SARD: باستخدام هذه الأداة، يمكن للمعلمين تشخيص قدرات القراءة لدى الطلاب، ودعم ممارسات التعلم الشخصي والتدخل المبكر. كما تساعد في تحديد فجوات التعلم. ويتم ذلك من خلال جعل الطالب يخضع لسلسلة من التقييمات تتألف من 13 إلى 16 مهمة حسب مستوى الصف. وبمجرد اكتمال التقييم الكامل، يتلقى المعلم النتائج للمراجعة والتحليل. وأوضحت الدكتورة هنادا: "سيسمح هذا لمعلمهم بتعديل نوع الدعم والمساعدة التعليمية التي يحتاجون إليها. وهذا يجعل التعليم أكثر فردية بحيث يحصل كل طفل على المعلومات التي يحتاجها ليكون على المستوى المطلوب مقارنة بأقرانه".
BAREC (مجموعة النصوص العربية المتوازنة القابلة للقراءة): أداة تقييم القابلية للقراءة تضمن أن المواد التعليمية تتوافق مع مستويات معرفة القراءة والكتابة المتنوعة.
"نهدف إلى تجميع مجموعة من 10 ملايين كلمة يتم تصنيفها وفقًا لمستوى قابلية قراءتها/صعوبة قراءتها. ومن بين النتائج الرئيسية التي يمكن تحقيقها تطوير الموارد التعليمية. وعلاوة على ذلك، يعتمد هذا على المجموعة والتعليقات التوضيحية والأدوات التي تم إنشاؤها كجزء من المشروع. ومن الممكن تطوير مجموعة من الموارد التعليمية للطلاب والمعلمين. وقد تشمل هذه الموارد خطط الدروس وقوائم القراءة ومطالبات الكتابة وكتب الأطفال - المصممة وفقًا لمستويات مختلفة من قابلية القراءة."