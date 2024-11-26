منصة "زاي": موارد مجانية لتعليم اللغة العربية في الإمارات

"نهدف إلى تجميع مجموعة من 10 ملايين كلمة يتم تصنيفها وفقًا لمستوى قابلية قراءتها/صعوبة قراءتها. ومن بين النتائج الرئيسية التي يمكن تحقيقها تطوير الموارد التعليمية. وعلاوة على ذلك، يعتمد هذا على المجموعة والتعليقات التوضيحية والأدوات التي تم إنشاؤها كجزء من المشروع. ومن الممكن تطوير مجموعة من الموارد التعليمية للطلاب والمعلمين. وقد تشمل هذه الموارد خطط الدروس وقوائم القراءة ومطالبات الكتابة وكتب الأطفال - المصممة وفقًا لمستويات مختلفة من قابلية القراءة."