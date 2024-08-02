منصة توفر حلولاً متكاملة لأولياء الأمور والمدارس

أعلنت "باور سكول"، المزود الرائد للبرمجيات التعليمية القائمة على السحابة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، عن إطلاق "ماي باور هاب"، منصة التواصل المتطورة التي توفر لأولياء الأمور جميع الأدوات اللازمة لمتابعةالمسار التعليمي لأبنائهم ضمن واجهة موحّدة سهلة الاستخدام.

وسيتسنّى لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي 2024-2025 استخدام المنصة للاطلاع على جميع المعلومات المهمة، مثل درجات الطلاب وسجلات الحضور والواجبات المدرسية والجداول الدراسية والرسائل الموجهة لأولياء الأمور والرسائل المباشرة داخل الصف والتقويمات المتكاملة وغيرها.

كما تتيح "ماي باور هاب" للمدارس الاستفادة من خدمات متكاملة منخفضة التكلفة باعتبارها تعوّض عن العديد من البرامج الأخرى. وستتوفر المنصة لجميع العملاء بصرف النظر عن نظام معلومات الطلاب الذي تستخدمه المدرسة. وتشمل المزايا فعّالة التي تتيحهاالوصول متعدد النماذج، وإرسال الرسائل والتقويمات والدرجات والجداول الدراسية وغيرها الكثير. كما ستتيح اعتباراً من شهر أكتوبر القادم، دعم 120 لغة وإشعارات استباقية والمساعد "باور بادي" المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت شيفاني ستمبف، الرئيس التنفيذي لشؤون المنتجات والابتكار لدى باور سكول: "يسرنا إطلاق منصة ماي باور هاب التي تجسد التزامنا بإثراء تجربة جميع الجهات المعنية المشاركة في رحلة الطالب التعليمية. ونعمل من خلال توفير هذه المنصة الموحدة على تبسيط عملية التواصل والوصول إلى المعلومات الهامة، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين التواصل والاطلاع على جميع المعلومات الضرورية. وتعزز هذه المنهجية الاستباقية مشاركة أولياء الأمور بشكل كبير وتؤسس لشراكة حيوية وتعاونية بين المنزل والمدرسة، كما ترسي معياراً جديداً للشفافية والمشاركة والدعم في المجال التعليمي".

منصة ماي باور هاب توفر واجهة استخدام شاملة

وأظهرت بيانات استبيان حول تكنولوجيا التعليم أن 70% من أولياء الأمور يعتمدون على نظامين إلى ستة أنظمة للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها حول تعليم أبنائهم، وغالباً ما يتضمن ذلك استخدام منصات وعمليات تسجيل دخول متعددة، مما يتسبب بالإرباك وصعوبة الاستخدام. وتقدم منصة "ماي باور هاب" تجربة موحدة من خلال تضمين جميع حلول باور سكول التي يحتاجها أولياء الأمور في منصة واحدة، بما في ذلك ملفات الأخبار والتقويمات والسجلات والرسائل.

وأظهر المعلمون الذين شاركوا في الاختبار التجريبي لمنصة ماي باور هاب مستويات رضا كبيرة؛ حيث اتفق جميع المشاركين على سهولة استخدامه على الهواتف المحمولة.* وأشاد آخرون بإمكانية إنشاءالفعاليات على التقويم وإرسال رسائل البريد الإلكتروني من السجل والبحث في ملفات الأخبار. كما منح المستخدمون تقييماً كاملاً 5.0 لترجمة المنشورات الإخبارية وتقويم الفعاليات.

وتوفر "ماي باور هاب" أيضاً مساعد باور بادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الآمن والمضمون من باور سكول، مما يتيح لأولياء الأمور المشاركة في الرحلة التعليمية لأبنائهم من خلال الأسئلة والإجابات بلغة طبيعية.

المزايا الرئيسية لمنصة ماي باور هاب:

واجهة استخدام متكاملة: يمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى واجهة واحدة والوصول إلى جميع منصاتهم الأساسية المستخدمة في المدرسة. وتظهر المربعات البيانية الدرجات والحضور والواجبات والرسوم والسجلات والرسائل المتبادلة، وغيرها من عناصر نظام معلومات الطلاب من باور سكول، مما يوفر رؤية شاملة ومبسطة.

الوصول:تتوافق منصة ماي باور هاب مع اللائحة التنظيمية العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت وقانون الحقوق التعليمية والخصوصية للأسرة، ومعتمدة من مجتمع ون إيد تيك التعليمي، مما يضمن خصوصية البيانات وأمنها.

دعم متعدد اللغات: سيتم دعم المنصة بأكثر من 120 لغة بحلول نهاية عام 2024، مما يضمن تلبية احتياجات مختلف المجتمعات.

تجربة موحدة: يجمع المنصة بسلاسة بين الخدمات التي تقدمها باور سكول، بما فيهانظام معلومات الطلاب، وسكول مسنجر،ومنصة برفورمنس ماترز، ونظام سكولوجي للفصول الدراسية.

إمكانية الوصول باستخدام الهاتف المحمول:يمكن الوصول إلى المنصة من خلال التطبيق الذي يدعم ميزة التحكم باستخدام الأوامر الصوتية، مما يعزز سهولة الاستخدام أثناء التنقل.

التوافق مع مساعد باور بادي:تتيح المنصة لأولياء الأمور تلقي الدعم الشخصي والتواصل الاستباقي والحصول على المعلومات في الوقت المناسب من خلال التواصل بلغة طبيعية، بما في ذلك القدرة على الاستفسار بسلاسة عن درجات الأبناء وحضورهم وواجباتهم وجدول عطلة الربيع، مما يغني عن تصفح العديد من التقارير وواجهات التطبيقات.