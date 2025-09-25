منح دراسية تزيد عن 50% وخصومات للطلبة المسجلين في معرض "كي تي يوني إكسبو 2025"

غادر الطلاب معرض"كي تي يوني إكسبو" KT UniExpo الأخير في دبي ومعهم أكثر من مجرد منشورات القبول - فقد عُرضت على العديد منهم صفقات منح دراسية تتجاوز 50 في المائة.
وشهد الطلاب أيضًا عروضًا وخصومات مبكرة، حيث تتنافس الجامعات لجذب أفضل المواهب.
قالت فاطمة الرجب، مديرة شؤون الطلاب في جامعة رويال رودز (فرع رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة)، إن السؤال المتكرر من الطلاب المحتملين يتعلق بالأهلية.
يأتي الطلاب من مناهج دراسية مختلفة، لذا فهم يرغبون في معرفة الحد الأدنى من المتطلبات الدراسية في تخصصهم. ولتسهيل الأمر عليهم، تقدم رويال رودز حاليًا قسيمة بقيمة 2000 درهم، وعند التقديم الرسمي، تتوفر المزيد من المنح الدراسية. "إذا حقق الطلاب أداءً جيدًا في السنة الأولى، سيحصلون على منحة دراسية إضافية".
لاحظت دانيا الآغا، مستشارة القبول الأولى في جامعة دبي، أن معظم الطلاب يتجهون نحو تخصصات إدارة الأعمال والعلوم، وخاصةً الهندسة والذكاء الاصطناعي. وفي مجال إدارة الأعمال، يحظى التسويق الرقمي والتمويل بشعبية خاصة. وشرحت هيكل التكاليف.
بالنسبة لدورة تكنولوجيا المعلومات، تتراوح الرسوم الدراسية السنوية بين 65,000 و70,000 درهم إماراتي، دون احتساب المنح الدراسية. مع ذلك، تتوفر منح دراسية تصل إلى 100% بناءً على الجدارة، وهي متاحة للطلاب من جميع الجنسيات. كما تقدم الجامعة منحة الشيخ حمدان بن راشد، بالإضافة إلى خيارات مساعدة أخرى.
وأشادت أوليفيا تيرنر، المديرة الأكاديمية في كلية دبي للسياحة، بمعرض UniExpo باعتباره منصة توضح تركيزهم على كيفية مساعدة العديد من الطلاب على اتخاذ القرارات مع وضع طموحاتهم وميزانياتهم في الاعتبار.
يسعدنا المشاركة في معرض UniExpo. لقد وفّر هذا الحدث منصةً ممتازةً لاستعراض نقاط قوة كلية دبي للتكنولوجيا والثقافة الفريدة، بدءًا من تركيزنا على التعلم العملي، وبأسعار معقولة، والموجه نحو القطاع، وصولًا إلى المسارات البديلة التي نقدمها في التعليم والتوظيف. نفخر بتسليط الضوء على كيفية ربط الطلاب مباشرةً بالقطاع، وضمان تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية.
وسلط الكثيرون الضوء على التعرض العالمي الذي يمكن للطلاب اكتسابه.
قال بول رايد، مدير التوظيف في جامعة أوروبا، فرع دبي: "إنها جامعة ألمانية. لذا، يمكن للطلاب البدء في دبي وإكمال دراستهم في ألمانيا. قد يكون هذا خيارًا متاحًا للبعض... إذا رغبوا في الانتقال بين الجامعات أو التقدم للحصول على درجة الماجستير في ألمانيا. يمكننا دعمهم في كلا الحالتين. نساعدهم في إجراءات التأشيرة والإقامة وكل شيء آخر."
بالنسبة للعديد من الطلاب، كان معرض UniExpo بمثابة الفرصة الأولى لفهم ما تقدمه جامعات دبي بالفعل.
قالت سيتام كولبوران، معلمة في المدرسة الألمانية الدولية: "لم يكن الطلاب على دراية كافية بالجامعات المتاحة في دبي. لقد جاؤوا وتعرفوا على ما يُقدمونه، وأعتقد أن هذه كانت فائدة عظيمة لهم".
خديجة آدم، طالبة الصف الحادي عشر، مهتمة بالطب والصحة العامة، اكتشفت العديد من الجامعات التي تناسب أهدافها والمنح الدراسية التي يمكنها التقدم لها. قالت: "وجدتُ خصمًا بنسبة 50% في الجامعة الكندية بدبي. كنتُ أعتقد أن هذا نادر. خياري الأول هو الإمارات العربية المتحدة".
أعرب حمزة شهيد عن أولويات مماثلة في مجال الهندسة. "المنح الدراسية أولوية بالنسبة لي. هناك العديد من المنح الدراسية المتاحة. خياري الأول هو الإمارات العربية المتحدة، ولا أريد الابتعاد عن عائلتي، فهي في متناول الجميع من الناحية المالية."
وتستخدم العديد من الجامعات المنح الدراسية التي تصل إلى 50% أو أكثر - وأحيانًا حتى 100% - كأدوات استراتيجية لجذب الطلاب المتفوقين.
تجعل العروض المبكرة والقسائم المؤسسات أكثر سهولة في الوصول إليها بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يجمعون مواد التقديم أو ينتظرون الدرجات النهائية.
أصبح الطلاب أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، حيث يذهبون إلى المعارض وهم يعرفون ما يريدون - سواء كان ذلك الطب أو الهندسة أو الذكاء الاصطناعي أو الأعمال التجارية - ويطرحون أسئلة محددة حول الأهلية والتكلفة وتجديد المنح الدراسية.