مليون طالب يعودون إلى المدارس بعد عطلة الصيف

وبالنسبة للعديد من الطلاب، كان لمّ شملهم مع الأصدقاء مصدراً لفرحة غامرة. قالت "إيرين"، الطالبة في الصف العاشر في مدرسة "ستار" الدولية بالطوار: "العودة إلى المدرسة بعد شهرين تبدو وكأنها مزيج من الراحة والتكيف. كانت العطلة الصيفية الطويلة رائعة للاسترخاء و التنزه مع العائلة في المملكة المتحدة، ولكن حان الوقت الآن للعودة إلى روتين المدرسة".