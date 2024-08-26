مليون طالب يعودون إلى المدارس بعد عطلة الصيف
عادت الحافلات المدرسية الصفراء الشهيرة مرة أخرى إلى طرق دبي صباح اليوم الاثنين، مع عودة غالبية الطلاب البالغ عددهم 1.1 مليون طالب إلى مدارس الإمارات بعد عطلة الصيف التي استمرت شهرين.
وطبقت المدارس أوقات بدء متدرجة للسماح بالتعريفات والجولات المدرسية وجلسات التوجيه، مما يساعد الطلاب الجدد على التكيف مع بيئتهم وأقرانهم وتوقعاتهم الأكاديمية.
وبدا الطلاب في دبي في غاية البهجة والسرور لدى عودتهم إلى المدارس بعد عطلة طويلة، وشوهد العديد منهم وهم يلتقطون الصور مع أصدقائهم باستخدام أدوات الترحيب الممتعة في أماكن الصور المزينة بشكل إبداعي.
وشاركوا بشغف قصص مغامراتهم في العطلة، حيث روى البعض تفاصيل رحلاتهم بينما التقى آخرون بزملائهم في الفصل.
وبالنسبة للعديد من الطلاب، كان لمّ شملهم مع الأصدقاء مصدراً لفرحة غامرة. قالت "إيرين"، الطالبة في الصف العاشر في مدرسة "ستار" الدولية بالطوار: "العودة إلى المدرسة بعد شهرين تبدو وكأنها مزيج من الراحة والتكيف. كانت العطلة الصيفية الطويلة رائعة للاسترخاء و التنزه مع العائلة في المملكة المتحدة، ولكن حان الوقت الآن للعودة إلى روتين المدرسة".
وأضاف الطالب البريطاني: "إنه أمر صادم بعض الشيء، الانتقال من صيف هادئ إلى جدول مدرسي منظم، ولكن هناك أيضاً شعور بالترقب لإعادة التواصل مع الأصدقاء والمعلمين".
وعلى الرغم من أن التكيف مع الاستيقاظ مبكراً بعد العطلة كان أمراً صعباً، إلا أن أجواء الترحيب في المدرسة والترقب للانتقال إلى فصل دراسي كبير جعل الانتقال أكثر سلاسة بالنسبة للطلاب.
قال "عامر ميثايوالا"، طالب في السنة السابعة من أكاديمية دبي الدولية: "إن بدء السنة السابعة سيكون ممتعاً ومثيراً للأعصاب بالنسبة لي. أتطلع إلى استكشاف بيئة مدرسية جديدة، ومقابلة معلمين جدد، وتكوين صداقات جديدة. كما لا أستطيع الانتظار لمقابلة أصدقائي القدامى".
وأكدوا أنه على الرغم من أن العطلة الصيفية كانت استراحة ضرورية للغاية، فإن استئناف الروتين المنتظم يتطلب جهداً إضافياً.
وأضاف "كان الاستيقاظ مبكراً في الصباح أمراً صعباً بعض الشيء في البداية، ولكن أعتقد أن الجميع كانوا يفعلون ذلك. لكنني متحمس لزيادة المسؤولية واتخاذ القرارات بشأن تعليمي وأنشطتي".
وفي الوقت نفسه، قالت "ديفيت"، وهي طالبة في السنة الثانية عشرة في مدرسة أكويلا: "أنا متحمسة للعودة إلى المدرسة، ومتحمسة بشكل خاص لأن هناك مبنى جديداً لنا. أنا سعيدة بلقاء الأصدقاء والمعلمين القدامى وأتطلع إلى تكوين صداقات جديدة هذا العام، بالإضافة إلى مقابلة بعض المعلمين الجدد".
بدأ الفصل الدراسي الجديد في المدارس الهندية، حيث يستعد الطلاب الكبار بالفعل لامتحاناتهم القادمة.
اجتماعات الترحيب بالعودة إلى المدارس
وشعر مدراء المدارس في جميع أنحاء البلاد بالسعادة لرؤية المدارس مليئة بالحياة مرة أخرى، حيث عجت الفصول الدراسية والممرات بالنشاط بعد العطلة الطويلة.
قالت "تريسي كرودر-كلوي"، مديرة مدرسة "كرانلي" أبوظبي: "نحن متحمسون للترحيب بـ 2000 طالب في حرمي المدرسة في جزيرة السعديات. كما شعر الطلاب بالحماس أيضاً لمقابلة زملائهم الجدد ومعلميهم، ولدينا الكثير من الأنشطة لمساعدتهم على الاستقرار والتعرف على بعضهم البعض.
"وعلاوة على ذلك، قمنا بدعوة أولياء الأمور لمقابلة المعلمين ومعلمي الفصول لمناقشة آفاق العام الدراسي الجديد. كما نظمت لجنة مجتمع كرانلي جلسة صباحية مع أولياء الأمور وجلسات لقاء مع معلميهم خلال الأسبوع الأول من المدرسة، مما يؤكد التزامنا بالتعاون عندما يتعلق الأمر بتعليم طلابنا."
وأشار مدراء المدرسة إلى أنهم كانوا يستعدون للعام الدراسي الجديد قبل عدة أسابيع وكانوا مشغولون بشكل خاص خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال "واين هاوسن"، مدير مدرسة "أكويلا" : "إن المدرسة ليست هي نفسها بدون التلاميذ هنا، لذا فمن الرائع أن نرحب بالعديد من العائلات الموجودة بالإضافة إلى الترحيب بعائلاتنا الجديدة".
وأضاف "نحن سعداء للغاية برؤية المدرسة تنبض بالحياة مع التلاميذ المتحمسين لبدء عام جديد من التعلم المذهل. ونحن سعداء بشكل خاص لأن تلاميذنا الثانويين انتقلوا إلى المبنى الجديد الذي يضم مجموعة من المرافق والفصول الدراسية المتخصصة التي من شأنها تعزيز تجربتهم بشكل أكبر".
كيف تدير المدارس حركة المرور؟
لإدارة حركة المرور حول المناطق المدرسية، خصصت المدارس مواقف سيارات ونقاط عبور، مع وجود فريق أمني كفء يدير ويوجه حركة المرور لضمان انتقال سلس للآباء والطلاب.
"كما أنه لدينا فريق قيادي متخصص متمركز عند كل بوابة ونقطة إنزال لمساعدة أولياء الأمور. ونحن نعمل بشكل وثيق مع مكتب إدارة السعديات لمعالجة أي مشاكل مرورية وإيجاد حلول على الفور.
وأضاف مدير المدرسة: "لقد طبقنا نهجاً متدرجاً خلال الأسبوعين الأولين من المدرسة لمساعدة طلاب FS1 على التأقلم مع بيئة الفصل الدراسي من خلال زيارات قصيرة وتفاعلات مع معلميهم وزملائهم في الفصل".
ذكّرت المدارس الأسر بضرورة ركن سياراتها والقيادة بأمان، وشجعت الأسر على المشي إلى المدرسة في حال كانوا يعيشون على مقربة منها.
وأضاف هاوسن: "لقد حدثت بعض التغييرات فيما يتعلق بمواقف السيارات وحركة المرور حول مدرسة أكويلا، وبما أن سلامة مجتمعنا لها أهمية قصوى بالنسبة لنا، فقد شاركنا خلال الأسابيع القليلة الماضية رسائل تذكّر العائلات بركن السيارات والقيادة بأمان حول المدرسة، وحثتهم أيضاً على المشي إلى المدرسة حيثما أمكن ذلك".