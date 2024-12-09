معلمو الظل في الإمارات: دعم لا محدود للطلاب من ذوي الهمم

وأضافت: "لم أستطع أن أجبر نفسي على المغادرة، وواصلت مع هذا الطفل. واليوم أعمل مع طالب غير قادر على الكلام، وكان يرفض التحدث تماماً. وعلى مدار العام الماضي، بدأ في نطق حوالي تسع كلمات، بل وحتى تكوين جمل. وهو يتواصل بصرياً مع الناس ويحب المشاركة في الأنشطة الجماعية، وهو ما كان يكرهه تماماً في وقت سابق. إن التأثير الذي يمكنك إحداثه في حياة الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة هو أكبر دافع لي".