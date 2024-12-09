معلمو الظل في الإمارات: دعم لا محدود للطلاب من ذوي الهمم
لقد كان مساعدو دعم التعلم (LSA)، أو معلمو الظل كما يطلق عليهم عادةً، في طليعة مساعدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج في هيكل مدرسي عادي.
قرر "كليمنت أوجيجا" تغيير مساره المهني من صناعة الضيافة إلى مساعد تدريس في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، عمل مع العديد من الطلاب، حتى أنه تعرض لضربة على رأسه بكتاب كتبه أحد الطلاب. ومع ذلك، فإن تصميمه على مساعدة الناس هو ما جعله يستمر في العمل.
وقال "إن مساعدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يمنحني السعادة والرضا. إن القدرة على دعم الطالب إلى الحد الذي يجعله قادراً بشكل معقول على التعامل مع احتياجاته بمفرده هو أمر رائع حقًا".
ويعمل مدرس الظل بشكل مباشر مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحضر معهم المدرسة، لتقديم الدعم الإضافي في الدراسة وعلى المستوى النفسي. وتقول "باكتي نيكونج فيرا"، وهي مهاجرة هندية تعمل في التدريس منذ أكثر من 10 سنوات: "يتعين علينا استخدام استراتيجيات فردية لكل طالب. ومن خلال التجربة والخطأ، نتوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع كل طالب".
وأصبحت "سيرالين هيلاجا" مساعدة مدرسية منذ عامين، وتعمل مع طالب يعاني من عسر القراءة والتوحد الخفيف منذ ذلك الحين. ووفقًا للمغتربين الفلبينيين، فقد حظيت بدعم كبير من شركة "إنكلوزون"، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها دبي توفر منصة للمؤسسات التعليمية والآباء للعثور على مدرسين مساعدين. تدرب المجموعة المعلمين وتزودهم بالأدوات والاستراتيجيات التي يحتاجونها للتعامل مع الطلاب واحتياجاتهم الفردية.
"كلما ذكرت في الدردشة الجماعية التحدي الذي أواجهه، فإنهم يعرضون عدة حلول"، قالت. "إذا فشل أحد الحلول، فسيكون لديهم دائماً موارد أو حلول أخرى. إنها حقًا مجموعة داعمة للغاية وقد جعلت انتقالي من مدرس إلى مساعد تدريس سلساً للغاية."
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في مهمة لدعم الإدماج في المدارس في الدولة لضمان تمكن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية من اختيارهم. ولعب مساعدو التدريس أو معلمو الظل دوراً بارزاً للغاية في مساعدة هذه القضية. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة إنكلوزون أول جوائز في البلاد لمثل هؤلاء الممارسين على مستوى البلاد بجائزة مالية قدرها 15000 درهم.
إحداث تأثير
بالنسبة لباكتي، كان أحد أكبر التحديات التي واجهتها هو فقدان زوجها لوظيفته قبل عدة سنوات. تتذكر قائلة: "كنت أستعد للبحث عن وظيفة أخرى قد تمنحني استقراراً مالياً أكبر، لكن أحد الوالدين توسل إليّ لمواصلة العمل مع طفله لأنه تحسن كثيرًا تحت رعايتي".
وأضافت: "لم أستطع أن أجبر نفسي على المغادرة، وواصلت مع هذا الطفل. واليوم أعمل مع طالب غير قادر على الكلام، وكان يرفض التحدث تماماً. وعلى مدار العام الماضي، بدأ في نطق حوالي تسع كلمات، بل وحتى تكوين جمل. وهو يتواصل بصرياً مع الناس ويحب المشاركة في الأنشطة الجماعية، وهو ما كان يكرهه تماماً في وقت سابق. إن التأثير الذي يمكنك إحداثه في حياة الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة هو أكبر دافع لي".
تحدث كليمنت عن تجربته مع طالب مصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وكان يعاني من طيف التوحد ومرض السكري. وقال: "عندما بدأت العمل معه لأول مرة، لم يكن يحضر المدرسة إلا لمدة ساعتين وكان لديه ميول انتحارية. تراجع العديد من المتخصصين الآخرين الذين كانوا يعملون معه. تمكنت من العمل معه حتى وصل إلى المدرسة الثانوية، وقد أحرز تقدمًا جيداً حقاً".
قالت سيرالين إنه على الرغم من تأثيرها كمعلمة على الطلاب، إلا أن كونها مساعدة تدريس أمر مختلف. وقالت: "كمعلمة، تتعاملين مع حوالي 30 طالباً كل عام. ومع ذلك، كمساعدة تدريس، فأنت تتعاملين مع طالب أو طالبين، ويكون لك تأثير كبير ليس فقط على تعليمهم بل وعلى حياتهم بالكامل. إنه أمر مجزٍ للغاية".