معلمون ملهمون في الإمارات.. قصص تلامس القلوب
"لويس لا جرانج"، المعروف باسم "السيد إل" بين طلابه، هو رجل يتمتع بمواهب عديدة. فهو يعمل خلال النهار رئيسًا لقسم العلوم من الروضة حتى الصف الخامس، ومعلماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومتخصصاً في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وعندما لا يكون في الفصل الدراسي في دبي، يمكنك أن تجده يلعب الرجبي والكريكيت بحماس، أو يشارك حبه للغة كمعلم. وهو أيضاً مربي نحل ماهر يتمتع بمهارة سرد القصص.
ومع ذلك، من بين كل مساعيه، يظل التدريس شغفه الحقيقي، حيث ينسج ببراعة دروس الحياة من خلال القصص التي يشاركها.
يعد "السيد ل". من بين مجموعة من المعلمين المتفانين في دولة الإمارات الذين يرغبون في مشاركة قصصهم في يوم المعلم العالمي الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 5 أكتوبر.
في معرض حديثه عن رحلته التعليمية في الإمارات، يتذكر السيد ل. "كنت أقضي إجازتي في دبي وقررت زيارة بعض المدارس. وبمجرد دخولي إلى مدرسة "أولد أبتاون"، وقعت في حب البيئة والناس. وقمت بالتسجيل على الفور".
كانت هذه اللحظة المحورية بمثابة بداية مسيرته المهنية في التدريس في دبي، على الرغم من أن قصته لم تبدأ هناك. فمع 15 عاماً من الخبرة في خمس مدارس ابتدائية في جنوب إفريقيا، لم يكن هذا المعلم الجنوب أفريقي غريباً على الفصول الدراسية.
لقد جاء إلهامه للتدريس من معلم رائع كان لديه في الماضي.
"كان لدي مدرس يُدعى "فيليب براندت"، وكان يدرّس أعمال النجارة والأعمال المعدنية والرسم الفني. لقد كان مصدر إلهام حقيقي. لقد جعلني أسلوبه غير العادي في التدريس أدرك التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه المعلم. عندها قررت أن أسير على خطاه وأحدث فرقًا في حياة الطلاب، تماما كما فعل معي"، هذا ما قاله المعلم البالغ من العمر 55 عامًا في مدرسة أبتاون الدولية.
بعد أكثر من ثلاثة عقود من التدريس، قال السيد ل. إن أكثر ما يحبه في وظيفته هو أن كل يوم مختلف. ووفقاً له، فإن كل يوم يجلب تحديات جديدة وطلاباً وفرصاً جديدة.
وعندما فكر في الإرث الذي يأمل أن يتركه كمدرس، قال: "أود أن يتذكرني الناس بوصفي "العملاق الودود الكبير". وأود أن أكون معروفًا بقصصي التي تضيف قيمة حقيقية إلى حياة الطلاب".
وأضاف أيضًا: "لدي طلاب سابقون متزوجون بالفعل، ويعودون إليّ قائلين: سيدي، لا أستطيع تذكر الرياضيات التي علمتني إياها، لكنني أتذكر قصصك لأنها كانت تحتوي على درس. بالنسبة لي، فإن التدريس يتعلق بالقصص وإحداث تأثير إيجابي على حياة الطلاب".
"هذه المدرسة هي بيتي الثاني"
ومن بين المعلمين الملهمين أيضاً "إيمان الجهماني"، التي عملت كمعلمة في مدرسة جيمس الخليج الدولية لمدة 24 عاماً. وقبل انضمامها إلى هذه المدرسة، أمضت عاماً في التدريس في الأردن وعاماً آخر في مدرسة أخرى في الإمارات العربية المتحدة.
وتذكرت إيمان كيف حصلت على منصبها الحالي: "قدمت سيرتي الذاتية إلى السيدة المرحومة "مارياما فاركي"، التي أوصتني بعد ذلك بالإدارة في مدرسة الخليج الوطنية".
تستعيد إيمان ذكريات أيامها الأولى، وتتأمل التحديات التي واجهتها. وتوضح: "عندما انتقلت لأول مرة من الأردن إلى الإمارات ، لاحظت اختلافًا ثقافياً كبيراً وواجهت بعض الصعوبات في التواصل. كانت لهجتي العربية مختلفة عن لهجة العديد من طلابي".
ومع ذلك، فإن هذه التحديات أصبحت من الماضي. تقول إيمان، التي تعمل منسقة للغة العربية للصفوف من الأول إلى الخامس: "الآن، يبدو كل شيء سهلاً. أشعر حقًا أنني جزء من عائلة هنا. هذه المدرسة هي بيتي الثاني، وأعتبرها عائلة كبيرة ممتدة".
وعلى الرغم من مسيرتها المهنية الطويلة، أكدت إيمان أنها تواصل التعلم من طلابها كل يوم. ومع وجود العديد من الجنسيات المختلفة الممثلة في مدرستها، فإنها تكتسب رؤى قيمة من كل طالب.
"عندما أذهب إلى المدرسة، لا يتعلق الأمر بالعمل فقط؛ بل أذهب لرؤية عائلتي. يشعر الطلاب وكأنهم أطفالي. أشعر بعاطفة شديدة عندما يعانقوني ويحيونني في الصباح"، شاركتنا، مسلطةً الضوء على الروابط العميقة التي بنتها على مر السنين.
تعليم جيلين
كما شاركتنا بلحظة مؤثرة من اجتماع أولياء الأمور ظلت عالقة في ذهنها. "في العام الماضي، خلال اجتماع أولياء الأمور والمعلمين، سألت إحدى الأمهات عن ابنتها ثم توقفت ضاحكة وقالت، "الأستاذة إيمان، ألا تعرفيني؟" كان علي أن أعترف بأنني لم أستطع تذكرها، فذكّرتني بأنني علمتها في الصف الثاني. كانت لحظة مؤثرة للغاية. أنا فخورة للغاية بطلاب مثلها؛ فهي الآن طبيبة. من الجيد أن أفكر أنه ذات يوم، علمتها، والآن أعلم ابنتها"، أضافت المعلمة البالغة من العمر 51 عاماً.
تحديات جديدة في عالم تقوده التكنولوجيا
كما شاركت "شاهينا زاروك"، المعلمة التي تمتلك 31 عاماً من الخبرة في التدريس حالياً في المدرسة الثانوية الهندية (IHS) في دبي، قصة مؤثرة تعكس شغفها بتعليم المتعلمين الصغار.
"كانت إحدى أكثر التجارب التي لا تُنسى في مسيرتي المهنية في التدريس أثناء نشاط صفي حيث كان الأطفال يزرعون البذور. وكجزء من الدرس، كان الأطفال يسقون بذورهم كل يوم، منتظرين بفارغ الصبر أن تنبت. وما زلت أتذكر بوضوح حماس أحد الأطفال عندما بدأت بذرته في النمو. لقد كانت الفرحة الخالصة والدهشة على وجوههم عندما أشاروا إلى أول برعم أخضر صغير لزملائهم في الفصل سحرية بكل بساطة."
وأكدت زاروك أيضاً على الدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في التنمية الاجتماعية والعاطفية للأطفال، خاصة في عالمنا اليوم سريع الخطى الذي تحركه التكنولوجيا.
"إننا نلعب دوراً استراتيجياً للغاية. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، تقلص دور المعلم في توفير المعرفة بشكل أكبر. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك بديل للدعم الاجتماعي والعاطفي الذي لا يمكن أن يقدمه سوى المعلم أو البيئة المدرسية. يتعلم الطلاب العمل وفقًا للقواعد وقبول مدونة سلوكية."
"إننا نلعب دوراً استراتيجيًا للغاية. ومع انتشار الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، بدأ الدور التقليدي للمعلمين في نقل المعرفة يتضاءل. ومع ذلك، لا يوجد بديل للدعم الاجتماعي والعاطفي الذي لا يمكن أن يوفره سوى المعلم أو البيئة المدرسية. في المدرسة وتحت إشراف المعلمين، يتعلم الطلاب كيفية التنقل بين القواعد وتطوير مدونة سلوكية."
وأضافت المغتربة الهندية: "إن تشكيل وتنمية العقل والجسم الشاب ليس بالمهمة السهلة".