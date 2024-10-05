معلمون ملهمون في الإمارات.. قصص تلامس القلوب

كما شاركتنا بلحظة مؤثرة من اجتماع أولياء الأمور ظلت عالقة في ذهنها. "في العام الماضي، خلال اجتماع أولياء الأمور والمعلمين، سألت إحدى الأمهات عن ابنتها ثم توقفت ضاحكة وقالت، "الأستاذة إيمان، ألا تعرفيني؟" كان علي أن أعترف بأنني لم أستطع تذكرها، فذكّرتني بأنني علمتها في الصف الثاني. كانت لحظة مؤثرة للغاية. أنا فخورة للغاية بطلاب مثلها؛ فهي الآن طبيبة. من الجيد أن أفكر أنه ذات يوم، علمتها، والآن أعلم ابنتها"، أضافت المعلمة البالغة من العمر 51 عاماً.