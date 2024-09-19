معرض الإمارات للجامعات 2024: وجهة الطلاب لاستكشاف الفرص الأكاديمية العالمية
زار أكثر من 3000 طالب وطالبة من مدارس مختلفة معرض الجامعات السابع في دبي، الذي انطلق يوم الأربعاء لمدة يومين. واستعرض الحدث هذا العام مجموعة مرموقة من الجامعات والشركاء التعليميين من جميع أنحاء العالم، مما قدم رؤى قيمة حول مجموعة واسعة من البرامج والفرص الأكاديمية.
وتضم المؤسسات المشاركة في المعرض جامعة "ميدلسكس دبي"، وجامعة برمنجهام دبي، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي، والجامعة الكندية دبي، وجامعة الإمارات للطيران، وجامعة بولتون، وغيرها. قدمت هذه الجامعات أحدث برامجها، مما أتاح للطلاب فرصة التفاعل مع ممثليها واكتساب معرفة متعمقة حول الدورات التدريبية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الصناعة الحالية.
ومنذ إنشائه، كان الحدث بمثابة عامل جذب للجماهير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء.
كان للزوار حرية الاختيار بين مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المقدمة، وبعضها أقيم لأول مرة في دبي.
وأعربت "مارغوري براينز"، مديرة القبول في كلية "ويستفورد" الجامعية، عن سعادتها بتقديم برنامج دكتوراه إدارة الأعمال من جامعة "أبيرتاي". وقالت: "نحن سعداء بتقديم هذا البرنامج في مناهجنا الدراسية، حيث يوفر للطلاب إشرافاً فردياً على الأبحاث، ومؤهلاً مزدوجاً، ودورة تدريبية متقدمة في الأبحاث في حرم أبيرتاي باسكتلندا.
وسلطت هبة برادة، مسؤولة القبول في جامعة الإمارات للطيران، الضوء على تنوع البرامج، خاصة تلك المتعلقة بالطيران وعلوم الكمبيوتر. وقالت: "نقدم برامج تتراوح من الدكتوراه إلى المستويات التأسيسية، بما في ذلك إدارة الطيران والهندسة الجوية وعلوم الكمبيوتر. يركز برنامجنا الجديد على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والتي تحظى بطلب كبير في ضوء الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي.
كما شددت هبة برادة على أهمية التدريب الحصري مع مجموعة الإمارات، والتي توفر خبرة قيمة في الصناعة.
التركيز على الابتكار والتكنولوجيا
استعرضت جامعة "روتشستر" للتكنولوجيا برامجها التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا. وأوضحت ولاء فارس، مستشارة التسجيل في جامعة روتشستر للتكنولوجيا: "يجمع برنامجنا الوسائط الجديدة والتصميم بين جوانب الأعمال والإعلام والعلاقات العامة، مما يعد الطلاب لسوق العمل الحديثة".
كما شاركت جامعة عجمان، الخامسة محلياً والـ474 عالمياً، والتي تضم 9 كليات متخصصة وتقدم أكثر من 43 برنامجاً متنوعاً.
وأوضح حامد سام إيلودي، رئيس قسم القبول في جامعة عجمان، أن "قوة جامعتنا تكمن في قدرتها على التكيف مع متطلبات السوق. تمتد عروضنا الأكاديمية إلى كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، حيث نقدم مجموعة من البرامج المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الصناعة الحالية. وللطلاب المحتملين الذين قد يكونون غير متأكدين من مسارهم الأكاديمي، نقدم جلسات استشارية شخصية تساعدهم في تحديد خياراتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم، مما يضمن لهم انتقالاً سلساً إلى الحياة الجامعية."
صرحت "هارشادا كوماث"، مستشارة البرامج من جامعة أوروبا، بأن دوراتهم تقدم نهجاً مبتكراً للتعليم، مع التركيز على البرامج المزدوجة التي تجمع بين تخصصات مختلفة لإعداد الطلاب بشكل فعال للمستقبل. وأوضحت كوماث: "نبحث في كيفية دمج التصميم والتكنولوجيا. الأمر يتعلق بإنشاء شيء مستقبلي حقاً.
تأسست جامعة أوروبا منذ 20 إلى 25 عاماً، وقد رسخت حضورها القوي في ألمانيا، حيث تم افتتاح أحدث حرم جامعي لها العام الماضي. وفي حديثه عن معرض ايدوفير، أعرب كوميت عن حماسه، قائلاً: "الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن. تعتبر مثل هذه الأحداث مهمة بالنسبة لنا من حيث تعزيز العلامة التجارية. نرى الكثير من المدارس والطلاب يشاركون في جلسات تفاعلية، وهو أمر رائع.
حدث قائم على القيمة
وجد المعلمون قيمة كبيرة في حضور معرض "يوني اكسبو" مع طلابهم. ووصف "جون ريوبونج"، مدرس العلوم في المدرسة الفلبينية، معرض يوني اكسبو بأنه "فرصة عظيمة للطلاب لاستكشاف حياتهم المهنية".
بالنسبة للزوجين الهنديين "سوجاتا وديليب كومار"، أثبت معرض يوني اكسبو أنه مفيد لمساعدة ابنهما فيكرانت، وهو طالب في الصف الثاني عشر في المدرسة الثانوية الهندية، في العثور على المسار الذي يختاره. قالت سوجاتا: "أبحث عن برامج تغطي الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر. لقد وجدت أن إحدى الجامعات التي كنا نفكر فيها موجودة هنا، واتضح أن هذا مناسب جداً لنا لإجراء جلسة فردية مفصلة مع المستشارين".
وأضاف ديليب، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البارزة، أنهم زاروا معرض يوني إكسبو في عام 2017 لحضور حفل لابنهم الأكبر، واكتشفوا أيضاً دورة تدريبية مناسبة له. وقال: "إنها طريقة رائعة للتعرف على ما تقدمه الجامعات الدولية هنا في دبي."
الترفيه التعليمي في جوهره
بالنسبة لـ اي ام جي ورلد ادفينشرز، الشريك الترفيهي للحدث، أثبت التعاون مع صحيفة خليج تايمز أنه تجربة رائعة، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الطلاب. قال ياسر منصور، رئيس المبيعات التجارية الترفيهية التعليمية في اي ام جي ورلد ادفينشرز : "لقد لعبت هذه المنصة دوراً حاسماً في تعزيز ظهورنا وتسهيل الاتصالات القيمة داخل القطاع التعليمي. كانت الشراكة مفيدة في جذب اهتمام الطلاب وتوسيع نطاق المبادرات التعليمية لـ اي ام جي ورلد ادفينشرز ، والتي تشمل رحلات مدرسية تجمع بين المحتوى التعليمي والتجارب المثيرة
يعد معرض يوني اكسبو 2024 بمثابة منصة قيمة للطلاب للتنقل بين تعقيدات التعليم العالي، والتواصل مع الجامعات، واكتشاف المسارات التي تتوافق مع تطلعاتهم. سيستمر المعرض في مسيرته المثيرة في 19 من الشهر نفسه في فندق جي دبليو ماركيوز في منطقة الخليج التجاري.