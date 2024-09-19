معرض الإمارات للجامعات 2024: وجهة الطلاب لاستكشاف الفرص الأكاديمية العالمية

وتضم المؤسسات المشاركة في المعرض جامعة "ميدلسكس دبي"، وجامعة برمنجهام دبي، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي، والجامعة الكندية دبي، وجامعة الإمارات للطيران، وجامعة بولتون، وغيرها. قدمت هذه الجامعات أحدث برامجها، مما أتاح للطلاب فرصة التفاعل مع ممثليها واكتساب معرفة متعمقة حول الدورات التدريبية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الصناعة الحالية.

ومنذ إنشائه، كان الحدث بمثابة عامل جذب للجماهير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء.