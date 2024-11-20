معايير جديدة لقبول الطلبة بعد إلغاء اختبار "إمسات"

بعد أن أعلنت السلطات الإماراتية إلغاء امتحان الإمارات الموحد في أوائل نوفمبر، سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات بوضع سياسات القبول والمبادئ التوجيهية الدنيا والبرامج لمساعدة الطلاب.

وفي المقابل، وضعت معايير تقييم للنتائج التي يجب أن تحققها الجامعات في نهاية رحلة الطالب، مما يساعد على تنظيم جودة التعليم ونتائجه.

الهدف الرئيسي من هذا النهج هو منح الجامعات المرونة. وقد صرح أحمد إبراهيم السعدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بالإنابة: "إن الجامعات تعرف بشكل أفضل فهي على الأرض وتفهم الطلاب، مما يمكنها من وضع معايير القبول الخاصة بها".

ويسمح إلغاء امتحان الإمارات الموحد كشرط للقبول للجامعات بالحصول على خيارات مرنة، مما يمكن الطلاب من الالتحاق من خلال برامج تحضيرية أو دورات تأهيلية أخرى."