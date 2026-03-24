مسار مشروط للعودة إلى المدارس في دبي مع استمرار التعلم عن بُعد حتى أبريل

بينما يستمر الغموض حول موعد عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية، قدمت الجهة التنظيمية للتعليم في دبي للمدارس مساراً مشروطاً للعودة إلى التعلم الحضوري، مع الإبقاء على نظام التعليم عن بُعد في الوقت الحالي.
في بيان لصحيفة "خليج تايمز" يوم الثلاثاء، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) أن التعلم عن بُعد سيظل هو النظام السائد في المدى القريب. وصرح متحدث باسم الهيئة قائلاً: "تماشياً مع الإعلان الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تؤكد هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي ستواصل نظام التعلم عن بُعد حتى يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026".
ومع ذلك، يشير هذا التحديث أيضاً إلى تحول محتمل، حيث يُسمح للمدارس بالتقدم بطلب لإعادة فتح أبوابها إذا تمكنت من تلبية متطلبات صارمة. وشددت الهيئة التنظيمية على أن أي خطوة للعودة إلى الحرم المدرسي سيتم فحصها بعناية.
وقال المتحدث: "يجب على المؤسسات التي ترغب في التقدم بطلب للعودة إلى التعلم في الموقع تقديم طلب رسمي إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مع توضيح الظروف المحددة وتقديم مبررات واضحة"، وأضاف أن الموافقات سيتم التعامل معها بحذر: "سيتم النظر في هذه الطلبات على أساس كل حالة على حدة، وستتم مراجعتها من قبل وزارة التربية والتعليم وفقاً للوائح والإجراءات المعتمدة. وسيكون أمن وسلامة الطلاب والموظفين والمجتمع ككل هو العامل الرئيسي".
بالنسبة للعائلات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، فإن تمديد التعلم عن بُعد - الذي بدأ في 2 مارس واستمر بعد انتهاء عطلة الربيع في 22 مارس - يعني أسبوعاً آخر على الأقل من الحصص عبر الإنترنت. وعلى المستوى الوطني، أكدت وزارة التربية والتعليم بالفعل أن التعلم عن بُعد سيستمر لمدة أسبوعين في بداية الفصل الدراسي الثالث، مع مراجعات أسبوعية لتقييم الوضع.
خلف الكواليس، بدأت المدارس تستعد بنشاط لعودة محتملة. حيث بدأ الكثير منها في تعزيز بروتوكولات الصحة والسلامة وحماية الطلاب بما يتماشى مع توقعات هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بما في ذلك تنظيم أوقات وصول متداخلة، وتشديد الرقابة، والتخطيط العملي.
يقول قادة التعليم إن التركيز لا يزال منصباً بقوة على رفاهية الطلاب بغض النظر عن نظام التدريس. وأكد آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة "تعليم"، على هذا التوازن، مشيراً إلى أن القرارات يتم اتخاذها بحذر: "أولويتنا هي ضمان استمرار كل طالب في التعلم في بيئة آمنة وداعمة ومستقرة، سواء كان ذلك في الحرم المدرسي أو من خلال التعلم عن بُعد".
في الوقت نفسه، بدأت بعض المدارس الأخرى التحرك بسرعة للاستجابة لتحديث هيئة المعرفة والتنمية البشرية وقياس آراء أولياء الأمور.
وقال سايمون كرين، مدير كلية برايتون دبي، إن المدرسة بدأت بالفعل في إجراءات تقديم الطلب: "لقد استجبنا على الفور لتحديث هيئة المعرفة ونحن بالفعل في طور إعداد وتقديم طلبنا. نيتنا هي إعادة فتح المدرسة للتعلم الحضوري الكامل في أقرب فرصة آمنة، مع مراعاة الموافقة التنظيمية".
كما سلط كرين الضوء على مستوى الجاهزية المطلوب، موضحاً أن إطار عمل هيئة المعرفة يضع معايير عالية لإعادة الفتح: "يوفر تعميم الهيئة للمدارس خيار التقدم بطلب للعودة إلى التعلم الحضوري في الموقع، بشرط تلبية المتطلبات التنظيمية. وهو يركز على إثبات المدارس لمدى جاهزيتها في مجالات رئيسية، بما في ذلك الصحة والسلامة، والتخطيط العملي، واستمرارية التعليم".