مراقبو مرور المدارس: سلامة الطلاب بحركات راقصة وروح مرحة

بالنسبة للعديد من أولياء الأمور والطلاب في الإمارات ، تُشكّل عملية توصيل الطلاب إلى المدارس واستلامهم منها صداعًا مروريًا يوميًا. ومع ذلك، في خضمّ هذه الفوضى، غالبًا ما يُضفي مُراقبو المرور لمسةً من البهجة، حتى أن بعضهم يُقدّمون رقصاتٍ مرحة على أنغام موسيقى "مونووك" لتخفيف زحام الصباح.