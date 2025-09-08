مراقبو مرور المدارس: سلامة الطلاب بحركات راقصة وروح مرحة

بالنسبة للعديد من أولياء الأمور والطلاب في الإمارات ، تُشكّل عملية توصيل الطلاب إلى المدارس واستلامهم منها صداعًا مروريًا يوميًا. ومع ذلك، في خضمّ هذه الفوضى، غالبًا ما يُضفي مُراقبو المرور لمسةً من البهجة، حتى أن بعضهم يُقدّمون رقصاتٍ مرحة على أنغام موسيقى "مونووك" لتخفيف زحام الصباح.
هؤلاء الأشخاص، الذين يقفون تحت أشعة الشمس الحارقة والطقس المتقلب أحيانًا، ليسوا مجرد مراقبي حركة المرور. فمع الوقت، أصبح بعضهم شخصيات محبوبة في المجتمع، رموزًا للسلامة والكفاءة والبهجة.
خلف الكواليس، يخضع مروجوا المرور لتدريب صارم في السلامة، والسيطرة على حركة المرور، والاتصال. تتوقف مهامهم خلال العطلات المدرسية، حيث يُعاد نشرهم أو يُمنحون إجازات. بعيدًا عن لحظاتهم المرحة، هم محترفون مدرّبون تدريبًا عاليًا. لفهم تدريباتهم ونوبات عملهم وفترات راحة، تحدثت خليج تايمز إلى عدد من قادة المدارس.
وأوضح ريتشارد جون درو، مدير مدرسة جميرا للبكالوريا، "يتم الحصول على مراقبي المرور لدينا من موردين رئيسيين: شركة ترانسجارد، التي توفر مراقبي المرور كجزء من عقد الأمن، وفريق المرافق الداخلي لدينا.
يتلقى مراقبو المرور في ترانس جارد تدريبهم مباشرةً من خلال برنامج ترانس جارد التدريبي. ويتلقى مراقبو المرور في فريق المرافق تدريبًا في أكاديمية شرطة دبي التابعة للمركز الدولي للأمن والسلامة، يليه تدريب عملي ميداني تُجريه شرطة دبي في المدرسة.
مع أنهم يتبعون بروتوكولات سلامة صارمة، إلا أن تصرفاتهم أحيانًا تتألق بلمسة شخصية مميزة. وأضاف درو: "يستخدمون إشارات اليد وفقًا لتوجيهات الشرطة؛ ومع ذلك، فإن توني، مدير المرافق، معروف بإضافة لمسته الخاصة، حتى أنه أحيانًا ينفذ رقصة مون ووك رائعة".
لكن هذا الدور يحمل في طياته تحديات. أشار درو إلى أنه "يُطلب منهم التحلي باللباقة والاحترام في جميع الأوقات، والإبلاغ عن أي مشاكل أو ممارسات خطيرة لفريق العمليات. يجب تسجيل جميع الحوادث في سجل الأحداث، واتباع آلية التصعيد وفقًا للبروتوكول".
تشمل العقبات الشائعة ازدحام حركة المرور، وتجاهل السائقين للتعليمات بسبب الإحباط، وقلة مواقف السيارات، مما يؤدي إلى ازدحام مروري وممارسات غير آمنة. خلال العطلات المدرسية، يُعاد توزيع المراقبين على أعمال الصيانة والتدريب، أو يُنشرون في مناسبات عرضية.
في مدرسة جيمس ويسجرين الدولية بالشارقة، اتخذت واجبات المرور منحىً إبداعيًا. وصرح جيمس ماكدونالد، المدير والرئيس التنفيذي، قائلاً: "يستخدم بعض مراقبي المرور إيماءات مبالغ فيها وحركات ودية لتحسين الرؤية والحفاظ على تفاعل إيجابي مع الطلاب والسائقين. في مدرستنا، لا يقتصر الأمر على توجيه حركة المرور فحسب، بل يهدف أيضًا إلى خلق بيئة ترحيبية. وقد ساهم هذا في زيادة الوعي بالسلامة المرورية، ويحظى بشعبية كبيرة في مجتمعنا".
في الواقع، أصبح إيباي بريليانت، أحد منظمي المرور في ويسغرين، نجمًا محليًا بارزًا. ففي فبراير، أفادت صحيفة خليج تايمز كيف حوّل إيباي إدارة المرور إلى عرضٍ فنيّ متكامل، آسرًا الجمهور بحركات رقصٍ حماسية. فبدلًا من مجرد الإشارة للسيارات، يرقص بانسيابية، رافعًا لافتته مسليًا الطلاب وأولياء الأمور على حدٍ سواء.
تحرص المدارس أيضًا على التواصل مع مراقبيها من خلال اجتماعات دورية. وتضمن المراجعات الأسبوعية أو الشهرية بين فرق العمليات ورؤساء الحرس تبادل الملاحظات ومعالجة التحديات.
قالت سيما عمر، مديرة مدرسة ديوڤيل بدبي (مؤسسة وودليم التعليمية): "يتلقى مراقبو المرور تدريبًا على السلامة والتحكم في حركة المرور، يشمل كيفية توجيه المركبات، وإدارة تدفق المشاة، والاستجابة لحالات الطوارئ. كما يتم تدريبهم على التواصل، وأساسيات الإسعافات الأولية، وبروتوكولات السلامة الخاصة بالطقس.
لدينا أربعة مشرفين مروريين، ينتشرون جميعهم خارج المدرسة يوميًا خلال ساعات الذروة لإنزال الطلاب واستلامهم. يستخدم بعض مشرفينا حركات يدوية مميزة ومجاديف بألوان زاهية لتوجيه حركة المرور. حتى أن أحدهم يستخدم حركات راقصة وخطوات إيقاعية، ليس فقط للحفاظ على النشاط خلال نوبات العمل الطويلة، بل أيضًا لجذب انتباه السائقين بطريقة ممتعة لا تُنسى. لقد أصبحت هذه سمة مميزة يستمتع بها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.