مدرسة "كريسنت": مؤسسها التسعيني يواصل تقديم التعليم بأسعار معقولة في دبي
في عمر التسعين، لا يزال الحاج جمال الدين نشطًا كما كان دائماً، حيث يشرف على عمليات مدرسة "كريسنت" الإنجليزية الثانوية في دبي، وهي المدرسة التي أسسها في عام 1984 لتوفير التعليم بأسعار معقولة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
يصل الوافدون الهنود كل يوم في تمام الساعة 10.30 صباحًا إلى المدرسة، التي تظل واحدة من أكثر المدارس بأسعار معقولة في المدينة، حيث تبلغ الرسوم الدراسية حوالي 3500 درهم إماراتي - وهو أقل بكثير من التكاليف في العديد من المؤسسات الأخرى في دبي.
بالنسبة لجمال الدين، المدرسة ليست مجرد عمل تجاري، بل هي رسالة. يقول: "إنها تجعلني أستمر"، ويعزو صموده إلى إيمانه. "يمنحني الله القوة لمواصلة هذه الرسالة". وعندما سُئل عن سبب عدم تقاعده، قدم إجابة بسيطة: المدرسة هي شريان حياته. "عندما أكون مع الأطفال، أنسى كل شيء. إنهم يجعلونني أشعر بالحياة. طالما أستطيع، أريد الاستمرار".
بالنسبة لجمال الدين، فإن مدرسة كريسنت الإنجليزية الثانوية هي خدمة للمجتمع، وليست مشروعًا تجاريًا. وأوضح: "أدركت منذ فترة طويلة أن الآباء ذوي الدخل المحدود لديهم خيارات قليلة لتعليم أطفالهم. لن يكون لدى هؤلاء الأطفال مكان آخر يذهبون إليه بخلاف ذلك". المدرسة، التي تتبع منهج المجلس المركزي للتعليم الثانوي الهندي، هي ما وصفه جمال الدين بالصدقة الجارية - عمل مستمر من العطاء. "لقد أعطتني دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير لي ولأسرتي؛ إنها وطننا بعيدًا عن الوطن. هذه هي طريقتي لسداد هذا الدين".
على مر السنين، ترك خريجو كريسنت بصماتهم الكبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث شغلوا مناصب بارزة في مختلف الصناعات. وتذكّر زياراتهم جمال الدين بالتأثير البعيد المدى للمدرسة. وقال: "غالبًا ما يعودون لمقابلتي، وتلك اللحظات لا تقدر بثمن. في النهاية، سنذهب جميعًا، ولكن عندما أذهب، أريد أن آخذ معي شيئًا ذا معنى".
بدأ جمال الدين، الذي ينحدر من كولاكادافو، مافيليكارا في ولاية كيرالا، حياته المهنية كمدقق حسابات لدى حكومة ماهاراشترا قبل أن ينتقل إلى شركة طيران الهند الدولية في بومباي (مومباي الآن). في عام 1965، عندما كانت دبي لا تزال مدينة ساحلية هادئة، حصل على تأشيرة للعمل في بنك فيرست ناشيونال سيتي (سيتي بنك الآن). وبعد عامين، انضم إلى بنك عمان (بنك المشرق الآن)، حيث عمل مديرًا حتى عام 1983. وخلال فترة عمله في البنك، لعب دورًا رئيسيًا في إطلاق مشروع الحوالات بالروبية الهندية، والذي عمل على تبسيط المعاملات المالية للمغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة.
"في ذلك الوقت، كانت دبي مجرد مدينة ساحلية هادئة لا يحدث فيها الكثير"، كما أشار إلى أنه ساعد في إنشاء خدمات قنصلية للمغتربين الهنود في دبي. وقال: " في ذلك الوقت، كانت الخدمات القنصلية للهنود في الإمارات العربية المتحدة متاحة فقط في سلطنة عمان. لقد عملنا على جلب هذه الخدمات إلى هنا، مما جعل الحياة أسهل بكثير للمجتمع.
"وبالمثل، لم تكن هناك رحلات مباشرة للجالية الكيرالية الكبيرة في دبي، وكان عليهم السفر عبر مومباي. اقترحنا الفكرة ونجحنا في توفير رحلات مباشرة من كيرالا إلى دبي".
بعد استقالته من بنك عُمان في عام 1983، رفض جمال الدين العديد من العروض المربحة لتحقيق حلمه بإنشاء مدرسة للمحتاجين. وقال: "أردت أن أبني شيئًا يخدم المجتمع ويترك إرثًا دائمًا".
بدايات مدرسة كريسنت الإنجليزية الثانوية
بدأت مدرسة كريسنت الإنجليزية الثانوية في فيلا متواضعة في الراشدية في عام 1984، وانتقلت إلى مبنى أكبر في ند الحمر في عام 1993، واستقرت في النهاية في حرمها الجامعي الحالي الواسع في القصيص في عام 2000. واليوم، تقوم المدرسة بتعليم أكثر من 1600 طالب من مجموعة واسعة من الجنسيات، بما في ذلك الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلاديش ونيبال وأفغانستان والفلبين.
ويقول: "التنوع هنا لا يصدق. لدينا طلاب من كل أنحاء العالم، وهناك قائمة انتظار تضم 5000 طالب لشغل 150 مقعدًا فقط. بالأمس فقط، طلب أحد أعضاء البرلمان الهندي القبول لطالب".
إن جمال الدين أب فخور بستة أبناء، من بينهم أربعة أطباء يمارسون المهنة، ويشاركه أطفاله تفانيه في مهمته. ويصف ابنه الدكتور رياس جمال الدين، وهو طبيب أسنان ترميمي في الشارقة، المدرسة بأنها "معجزة"، قائلاً: "إنها لا تقدم أي معنى اقتصادي، لكنها تعمل".
وأضاف ابنه الأكبر، الدكتور سليم جمال الدين، أخصائي الطب الباطني في دبي: "بالنسبة لبابا، المدرسة هي إرث، وليست مجرد مؤسسة".
وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهوها، وخاصة خلال جائحة كوفيد-19، قال جمال الدين: "لم نتخلى عن أي عضو من أعضاء هيئة التدريس". ولا يزال التزامه تجاه الموظفين والطلاب ثابتًا.
قال جمال الدين مبتسما: "ينضم إلينا الأطفال كأهلة، ويتركوننا كأقمار كاملة، مستعدة لإضاءة العالم". ولا يزال عمله يلهم ليس فقط طلابه، بل وأسرته والمجتمع بأكمله، ويترك إرثًا دائمًا يمتد إلى ما هو أبعد من الفصول الدراسية.