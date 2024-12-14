مدرسة "كريسنت": مؤسسها التسعيني يواصل تقديم التعليم بأسعار معقولة في دبي

بدأ جمال الدين، الذي ينحدر من كولاكادافو، مافيليكارا في ولاية كيرالا، حياته المهنية كمدقق حسابات لدى حكومة ماهاراشترا قبل أن ينتقل إلى شركة طيران الهند الدولية في بومباي (مومباي الآن). في عام 1965، عندما كانت دبي لا تزال مدينة ساحلية هادئة، حصل على تأشيرة للعمل في بنك فيرست ناشيونال سيتي (سيتي بنك الآن). وبعد عامين، انضم إلى بنك عمان (بنك المشرق الآن)، حيث عمل مديرًا حتى عام 1983. وخلال فترة عمله في البنك، لعب دورًا رئيسيًا في إطلاق مشروع الحوالات بالروبية الهندية، والذي عمل على تبسيط المعاملات المالية للمغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة.