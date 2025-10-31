مدرسة عاتكة بنت زيد بخورفكان.. تزرع حب القراءة وتحصد تكريم الشيخ "محمد بن راشد"

وهذا هو الفوز الثاني للمدرسة في تحدي القراءة العربي. ففي الدورة الخامسة أثناء جائحة كوفيد-19، حصلت المدرسة على المركز الأول على مستوى الدولة، وكانت أول من حوّل جميع جوازات القراءة إلى صيغة إلكترونية — وهي فكرة تبنتها لاحقاً وزارة التربية والتعليم وعممتها على جميع المدارس في الدولة.