مدرسة بدبي تتحول إلى التعلم عن بعد حتى 4 مارس

أعلنت مدرسة في دبي عن تحول مؤقت إلى التعلم عن بعد اعتبارًا من الاثنين 2 مارس وحتى الأربعاء 4 مارس، وذلك بعد التوجيهات الوطنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
في تعميم أُرسل إلى أولياء الأمور يوم الأحد، قالت مدرسة جيمس أور أون الهندية إن هذه الخطوة تنطبق على جميع الطلاب، بالإضافة إلى الكادر الأكاديمي والإداري. سيتم إعادة تقييم الوضع خلال الأسبوع وقد يتم تمديد الفترة إذا لزم الأمر، بناءً على توجيهات إضافية من السلطات.
سيتم تقديم جميع الدروس عن بعد خلال فترة الأيام الثلاثة، مع استمرار المدارس في استمرارية التعلم والتقييم المستمر بما يتماشى مع متطلبات المناهج الدراسية. ستتلقى العائلات جداول مفصلة، بما في ذلك ما إذا كانت الجلسات ستكون مباشرة أو مسجلة، بالإضافة إلى أي تحديثات خاصة بالمنهج الدراسي.
سيتم تعليق خدمات النقل المدرسي والأنشطة بعد المدرسة والنوادي والبرامج الخارجية خلال هذه الفترة.
قالت المدرسة إنها كانت على اتصال بقيادة مجلسي CBSE و ICSE، الذين أكدوا أن توجيهات حكومة الإمارات لها الأسبقية. سيتم إعادة جدولة أي امتحانات تتأثر خلال هذه الفترة، وسيتم الإعلان عن المواعيد المعدلة بمجرد تأكيدها.
وصفت المدرسة هذه الخطوة بأنها إجراء احترازي اتخذ حرصًا على السلامة والرفاهية، مع ضمان استمرار التعلم بأقل قدر من التعطيل.
من المتوقع صدور تعميمات أخرى من مدارس دبي الأخرى مع تطبيق المؤسسات للتوجيه الوطني، وسيتم تحديث هذا التقرير وفقًا لذلك.