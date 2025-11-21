مدرسة الـ 200 ألف درهم: حيث يلتقي التدريب المعرفي ببناء سيارات "تسلا" مصغرة في دبي

في مدينة دبي الرياضية، ينشغل الطلاب ببناء سيارات تسلا صغيرة، وبرمجة سيارات ذاتية القيادة، والتحدث مع شخصيات ذكاء اصطناعي يمكنها تحويل دروسهم إلى عوالم افتراضية.
أدوات تدريبهم المعرفية اليومية هي نفسها التي يستخدمها كريستيانو رونالدو. يشمل مدربو الروبوتات لديهم متخصصين من بوسطن ديناميكس وكاواساكي. وحرمهم الجامعي — مدرسة جيمس للبحث والابتكار (SRI) — يقف الآن كأغلى مدرسة في دبي، ومن بين الأغلى عالميًا.
مع رسوم سنوية تتجاوز ٢٠٠,٠٠٠ درهم في الصفوف العليا، وضعت SRI نفسها في الطرف الفاخر من السوق. لكن قادتها يصرون على أن السعر يعكس ليس الحصرية، بل الوصول — إلى مختبرات بمستوى الجامعات، والروبوتات الصناعية، ونظام بحث نادرًا ما يُرى في مدارس K–12 عالميًا.
خلال جولة خليج تايمز في الحرم الجامعي الذي افتتح حديثًا، توقف باز نيجار، نائب رئيس – تكنولوجيا التعليم والابتكار الرقمي في جيمس للتعليم، داخل غرفة غامرة بزاوية ٣٦٠ درجة، محاطًا بعالم تحت الماء معروض بالكامل حيث انزلق أخطبوط وحياة بحرية أخرى عبر الشاشة الدائرية.
قال: “هذا يتعلق بإغراقهم في بيئة التعلم. إنهم أكثر استعدادًا للتعلم إذا رأوا وشعروا بما هي القصة... إنه يخلق الفضول. ومع الفضول، سيتعلمون بعد ذلك.”
يمتد على مساحة ٤٧,٦٠٠ متر مربع، تم تطوير حرم مدرسة جيمس للبحث والابتكار باستثمار قدره ١٠٠ مليون دولار (٣٦٧ مليون درهم) — أعلى بنسبة ٣٠ في المائة من ميزانيات مشاريع المدارس الفاخرة السابقة.
الغرفة الغامرة 360 هي فقط الطبقة الأولى. يشكل المركز التعاوني للبحث والابتكار في المدرسة ما تسميه SRI "نظام تعلم على مستوى الصناعة".
يشرح نيجار أن حتى الأصغر سناً "يبنون سيارات تسلا صغيرة" لفهم التفكير الحسابي. يبدأ الطلاب مع روبوتات الحيوانات الأليفة الذكية، مجموعات الروبوتات المعيارية وبطاقات التسلسل البسيطة؛ ويتقدم الأكبر سناً إلى أنظمة السيارات ذاتية القيادة الحقيقية والروبوتات المتقدمة.
قال: "لدينا مستويات مختلفة من الروبوتات. نريد أن نوفر لهم الوصول إلى أعلى مستوى. لذلك، الشراكات مع Unitary، Kawasaki، KUKA Robotics — يمكنك رؤية ذراع على مستوى الصناعة... عادةً، يجب عليك الذهاب إلى جامعة أو مختبر صناعي للوصول إلى هذا، لكننا نجلبهم هنا."
يعمل متخصصون في الصناعة — من باحثي الذكاء الاصطناعي إلى المهندسين وعلماء الرياضة — داخل المدرسة يومياً. قال نيجار: "المعلم موجود للعمل معهم، لكن الأشخاص من الصناعة يأتون هنا لقيادة الطريق فعلياً."
يمتد النظام البيئي ليشمل الطائرات بدون طيار، الروبوتات رباعية الأرجل، الطابعات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة، الروبوتات البشرية، أنظمة الواقع الافتراضي/الواقع المعزز والأفاتار التعليمي الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. من خلال منصة EON Reality، يمكن للطلاب كتابة أي هدف تعليمي — أو مسح صورة مثل الأهرامات — وإنشاء بيئة افتراضية على الفور. قال: "سيكونون قادرين على التواصل مع الأفاتار الذي يقود التعلم. يمكننا تتبع أدائهم في تلك البيئات الافتراضية... هذا هو الرابط المفقود."
بالنسبة لبعض الطلاب، أضاف، هذه البيئات البديلة تكون تحويلية. "لدينا طلاب يشعرون ببعض التردد في التحدث إلى الأفاتار، لكنهم يبلون بلاءً حسناً عندما يُتركون لحل الرياضيات."
مع تجاوز الرسوم ٢٠٠،٠٠٠ درهم، السؤال الطبيعي هو — لماذا؟
كان نيجار مباشراً. "حتى المدارس الراقية قد تكون متخصصة في واحد أو اثنين، ربما ثلاثة مجالات. لقد رأيت هنا... ليس فقط من المرافق، ولكن الاستثمار في الشركاء، الاستثمار في البحث الجامعي، الاستثمار في المعدات في جميع المجالات... للقيام بذلك، عليك أن تستثمر أكثر بكثير."
الهدف، قال، ليس تكرار المدارس البريطانية الفاخرة، بل تجاوزها. "لماذا لا يكون لدينا مستوى الصناعة، مستوى الجامعة؟ لماذا لا نتحدى المنهج التقليدي ليتجاوز؟"
يتبع SRI المنهج البريطاني — ولكنه يضيف إليه نموذجًا يعتمد على البحث أولاً. يتم تشجيع الطلاب الذين يمكنهم التسريع على القيام بذلك؛ بينما يمكن للآخرين اتباع مسارات في الرياضة والفنون والتكنولوجيا أو الهندسة. "الأمر يتعلق بالتخصيص... دفعهم بما يكفي للاستمرار في التطور والتجاوز إذا كانوا قادرين."
سيتم إطلاق معرض بحثي في يناير لعرض المشاريع في مجالات التغذية والرياضة ودراسات XR/VR والهندسة والرفاهية. الشراكات مع كامبريدج وUCL وMIT جارية لتعميق التعرض للبحث.
قال نيجار: "الثورة الصناعية موجودة في المدرسة".
لتنفيذ هذا النموذج، قامت SRI بتوظيف موظفين ذوي خبرة بحثية متقدمة. قال نيجار: "لدينا عدد من المعلمين والقادة الذين يحملون بالفعل شهادات دكتوراه". العديد من الآخرين يكملون حاليًا دراسات الدكتوراه أو نشروا أوراق بيضاء.
كما أبرز نيجار تقنية NeuroTracker، وهي تقنية تطوير معرفي يستخدمها كريستيانو رونالدو والفرق الرياضية النخبوية. قال: "خمس إلى سبع دقائق يوميًا... تطور أكثر من 52 جزءًا مختلفًا من دماغك"، موضحًا كيف تدمج المدرسة علم النفس المعرفي الجامعي في الروتين اليومي للفصول الدراسية.
تمتد التخصصات إلى الرياضة والفنون أيضًا. قال: "في الرياضة، يأتي رئيس قسم الرياضة لدينا من ميلفيلد". "في الفنون الأدائية، لدينا شخص من كلية ويلينغتون، وللبحث في الذكاء الاصطناعي، لدينا متخصص يحمل دكتوراه في الذكاء الاصطناعي."
أضاف المدير التنفيذي والمدير العام جيمس موناغان أن "معظم المعلمين جاءوا من نظام المدارس الخاصة في المملكة المتحدة... أردنا أفضل المعلمين. الآباء يتوقعون الكثير."
تم بناء حرم SRI على نطاق — ومع التكنولوجيا — التي ترتبط عادة بالتعليم العالي.
من مضمار المنافسة بطول 400 متر وملعب بمعايير الفيفا إلى المسبح الأولمبي المعتمد من FINA، تنافس مرافق الرياضة مراكز التدريب الاحترافية. قال موناغان: "لدينا أيضًا ملاعب متعددة الأغراض، وشباك الكريكيت، وشاشة كبيرة لإعادة العرض والنتائج".
تدير السباحة شركة هاميلتون أكواتيكس، وألعاب القوى بواسطة AIS، والكريكيت بواسطة ديزرت فايبرز. بدأ الطلاب بالفعل في مباريات كرة الشبكة وكرة القدم.
في الفنون المسرحية، يضم الحرم الجامعي قاعة تتسع لـ ٦٠٠ مقعد ومسرح بلاك بوكس يتسع لـ ١٢٠ مقعد. توفر أكاديمية الموسيقى المتميزة جميع آلات ستاينواي للطلاب إمكانية الوصول إلى آلات موسيقية بمستوى الحفلات واستوديوهات تسجيل.
تتيح جناح الإعلام، المجهز بمعايير البث الاحترافية، للطلاب إنتاج برامج إخبارية، بودكاست، وبث الرياضات الإلكترونية.
تشمل مناطق الهندسة المتخصصة مختبر هندسة الفورمولا ١ والكارتينج ومختبر فودتيك مع الزراعة المائية والطباعة ثلاثية الأبعاد للأطعمة.
يمتد المركز التعليمي المركزي على ثلاثة طوابق: مكتبة للطلاب الصغار مع طاولات بحث تفاعلية، مكتبة للطلاب الكبار للدراسة المتقدمة، وطابق علوي مخصص للإرشاد الجامعي ومختبرات الروبوتات.
حتى الاستدامة مدمجة في التعلم. يولد الحرم الجامعي الحاصل على شهادة LEED Gold ٣٠٪ من طاقته من الطاقة الشمسية، وتستخدم الزراعة المائية، جمع مياه الأمطار، وأنظمة التدفق المنخفض كأدوات تعليمية.
واحدة من أكثر الابتكارات طموحًا في المدرسة هي "الملف الشخصي الشامل" الذي يبني خريطة متعددة الأبعاد لنمو كل متعلم الأكاديمي، الإدراكي والسلوكي.
قال نيجار إن النظام سيجمع "البيانات الإدراكية، بيانات الأداء من مختبر الابتكار، الأداء الأكاديمي، الاختبارات النفسية والقدرات". الهدف هو مقارنة التقدم مع الأقران العالميين والمحليين، وتخصيص مسارات التعلم المستقبلية.
هذا يتغذى في مسار دبلوم SRI للمدرسة، الذي يرافق الطلاب خلال السنوات العليا. قال موناغان: "عندما يتقدمون للجامعات الأمريكية أو البريطانية، لديهم نتائج امتحاناتهم... ولكن لديهم أيضًا مسارهم وملفهم الشخصي."
على الرغم من أن التكنولوجيا تقود الكثير من هوية SRI، إلا أن المدرسة تؤكد على مشاركة الوالدين. لديها مقهى مخصص للآباء ومساحات مجتمعية. كل أسبوع، تنضم العائلات إلى جلسات معلومات من خلال 'أيام الجمعة العائلية أولاً'، تغطي مواضيع المناهج الدراسية، مهارات الحياة، الصوتيات، أو السلامة عبر الإنترنت.
الطعام هو نقطة تواصل أخرى مقصودة: يستخدم الأطفال الأصغر سنًا كافيتريا خاصة بأعمارهم، و"٦٥-٧٠٪ من الطلاب يتناولون الطعام المدرسي الصحي واللذيذ"، قال موناغان. يتم إنشاء القوائم بالتعاون مع الآباء وتحت إشراف رئيس الطهاة المدرب في المملكة المتحدة.
مع حوالي ٥٠٠ طالب في عامه الأول، يعد SRI صغيرًا بما يكفي ليظل مخصصًا ولكنه كبير بما يكفي لتشغيل برامجه الرياضية والابتكارية الشاملة. تتوقع المدرسة أن يرتفع الطلب بشكل حاد مع افتتاح مجموعات السنوات العليا ومعرض الأبحاث ومراكز الابتكار الثانوية حتى عام ٢٠٢٥.
في الوقت الحالي، وعدها المميز هو الشمولية. مؤسسة K–12 حيث يمكن لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات أن يتدرب على برمجة سيارة ذاتية القيادة، ويمكن للمراهق العمل مع الروبوتات الصناعية، ويمكن لكل متعلم - من الفنان إلى الرياضي - تطوير ملف شخصي مدعوم بالأبحاث للانتقال إلى الجامعة.
“لماذا لا نتحدى المنهج التقليدي ليتجاوز الحدود؟” أضاف نيجار.