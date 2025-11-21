مدرسة الـ 200 ألف درهم: حيث يلتقي التدريب المعرفي ببناء سيارات "تسلا" مصغرة في دبي

يمتد النظام البيئي ليشمل الطائرات بدون طيار، الروبوتات رباعية الأرجل، الطابعات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة، الروبوتات البشرية، أنظمة الواقع الافتراضي/الواقع المعزز والأفاتار التعليمي الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. من خلال منصة EON Reality، يمكن للطلاب كتابة أي هدف تعليمي — أو مسح صورة مثل الأهرامات — وإنشاء بيئة افتراضية على الفور. قال: "سيكونون قادرين على التواصل مع الأفاتار الذي يقود التعلم. يمكننا تتبع أدائهم في تلك البيئات الافتراضية... هذا هو الرابط المفقود."