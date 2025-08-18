مدارس وجامعات بالإمارات تحذر من إعلانات التوظيف المزيفة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تحذر المدارس ومؤسسات التعليم العالي في الإمارات الباحثين عن عمل من تزايد الإعلانات الوهمية للوظائف التي تنتشر عبر الإنترنت.
يستغل المحتالون الطلب على وظائف التدريس والوظائف الإدارية لسرقة المعلومات الشخصية أو طلب دفعات مالية مقابل وعود توظيف كاذبة.
لذلك، تؤكد السلطات والمؤسسات في جميع أنحاء الإمارات على ضرورة أن يتحقق الباحثون عن عمل من جميع اتصالات التوظيف عبر القنوات الرسمية، وأن يتوخوا الحذر عند تلقي عروض عمل غير مرغوب فيها عبر الإنترنت.
قالت المؤسسات لـ"خليج تايمز" إن العديد من الإعلانات الوهمية للوظائف تستخدم أسماءها بشكل خاطئ، مما يخدع المتقدمين للاعتقاد بأن العروض شرعية.
قال نوفل أحمد، المؤسس والمدير الإداري لمجموعة "وودلم التعليمية": "نحن على دراية بإعلانات وظائف احتيالية تنتشر عبر الإنترنت باستخدام اسم "وودلم التعليمية" دون إذن، بهدف تضليل الباحثين عن عمل، وفي بعض الحالات، استخلاص معلومات شخصية أو مالية. نصدر تنبيهات عامة كلما لفتت انتباهنا مثل هذه الحوادث، ومن وقت لآخر، كإجراء وقائي للتحذير من عمليات الاحتيال المحتملة. نذكّر المجتمع بالاعتماد فقط على موقعنا الرسمي وصفحة الوظائف الخاصة بنا للحصول على فرص حقيقية. نحن لا نعالج عروض الوظائف عبر قنوات غير رسمية، ويجب التعامل مع أي تواصل خارج هذه المنصات بحذر."
وأضاف أحمد أن المجموعة المدرسية تستكشف إدخال رموز للوظائف للمساعدة في حماية المتقدمين، مؤكدًا أن المؤسسة "ملتزمة بالشفافية، والثقة، وحماية المرشحين من الاستغلال باسمنا."
وفي مدرسة "شاينينج ستار إنترناشيونال" في أبوظبي، أكدت المديرة أبيلاشا سينغ أن مدرستها قد صادفت أيضًا إعلانات وظائف وهمية. وقالت: "لقد واجهنا مثل هذه الحالات في الماضي حيث قامت مواقع إلكترونية غير مصرح بها بنشر إعلانات وظائف وهمية باستخدام اسم مدرستنا. تم تصميم هذه العمليات الاحتيالية لتضليل الباحثين عن عمل، ونحن نتعامل مع مثل هذه الحوادث بأقصى درجات الجدية."
لحماية المتقدمين، تعلن مدرسة "شاينينج ستار" عن جميع الوظائف الشاغرة فقط عبر منصات موثوقة بما في ذلك موقعها الرسمي، و"نوكري جلف"، و"إنديد"، و"لينكد إن".
أوضحت سينغ أن إعلانات الوظائف تتضمن رموز QR توجه المتقدمين إلى نماذج التقديم الرسمية، مما يوفر قناة آمنة للتقديم. وقالت: "بالنسبة لنا، فإن حماية مصالح الباحثين عن عمل والحفاظ على الشفافية في التوظيف هي أولوية أساسية، ونظل ملتزمين بالتمسك بأعلى معايير النزاهة في ممارسات التوظيف لدينا. بالإضافة إلى ذلك، تخضع فرق الموارد البشرية لدينا لتدريب منتظم لتعزيز عمليات التوظيف والبقاء في حالة تأهب للممارسات الاحتيالية. كما نجري فحوصات دورية عبر مواقع الوظائف للكشف عن الإعلانات الوهمية والإبلاغ عنها."
أشارت سينغ أيضًا إلى أن المدرسة تتعاون مع "ساراسا"، وهي شركة توظيف، للمساعدة في تأمين مرشحين مؤهلين والحفاظ على نزاهة عملية التوظيف لديها.
وتطبق الجامعات أيضًا تدابير لمكافحة عروض الوظائف الاحتيالية.
قال سارافانا كومار، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في حرم جامعة "بيتس بيلاني" بدبي: "لقد واجهنا أيضًا حالات من عروض الوظائف الاحتيالية المنسوبة كذبًا إلى مؤسستنا. تراقب فرق الموارد البشرية والفرق الرقمية لدينا بنشاط المنصات عبر الإنترنت لتحديد إعلانات الوظائف غير المصرح بها ومحاولات التصيد. يتم تدريبهم على التعرف على اتصالات التوظيف المشبوهة واتباع عملية داخلية للإبلاغ عن أي احتيال محتمل وتصعيده على الفور."
وأضاف كومار أن الجامعة تحتفظ ببوابة توظيف رسمية، وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تم التحقق منها، وبريد إلكتروني خاص بالموارد البشرية لضمان أن يتمكن المتقدمون من الوصول إلى الفرص المشروعة والتحقق منها. وقال: "نتواصل مع الجمهور عبر القنوات الرسمية - مثل موقعنا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي - للتحذير من العروض الاحتيالية، ومحاولات التصيد، وتقديم التوجيه حول كيفية التحقق من اتصالات التوظيف الشرعية."