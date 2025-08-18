مدارس وجامعات بالإمارات تحذر من إعلانات التوظيف المزيفة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تحذر المدارس ومؤسسات التعليم العالي في الإمارات الباحثين عن عمل من تزايد الإعلانات الوهمية للوظائف التي تنتشر عبر الإنترنت.

يستغل المحتالون الطلب على وظائف التدريس والوظائف الإدارية لسرقة المعلومات الشخصية أو طلب دفعات مالية مقابل وعود توظيف كاذبة.

لذلك، تؤكد السلطات والمؤسسات في جميع أنحاء الإمارات على ضرورة أن يتحقق الباحثون عن عمل من جميع اتصالات التوظيف عبر القنوات الرسمية، وأن يتوخوا الحذر عند تلقي عروض عمل غير مرغوب فيها عبر الإنترنت.

خداع المتقدمين

قالت المؤسسات لـ"خليج تايمز" إن العديد من الإعلانات الوهمية للوظائف تستخدم أسماءها بشكل خاطئ، مما يخدع المتقدمين للاعتقاد بأن العروض شرعية.

قال نوفل أحمد، المؤسس والمدير الإداري لمجموعة "وودلم التعليمية": "نحن على دراية بإعلانات وظائف احتيالية تنتشر عبر الإنترنت باستخدام اسم "وودلم التعليمية" دون إذن، بهدف تضليل الباحثين عن عمل، وفي بعض الحالات، استخلاص معلومات شخصية أو مالية. نصدر تنبيهات عامة كلما لفتت انتباهنا مثل هذه الحوادث، ومن وقت لآخر، كإجراء وقائي للتحذير من عمليات الاحتيال المحتملة. نذكّر المجتمع بالاعتماد فقط على موقعنا الرسمي وصفحة الوظائف الخاصة بنا للحصول على فرص حقيقية. نحن لا نعالج عروض الوظائف عبر قنوات غير رسمية، ويجب التعامل مع أي تواصل خارج هذه المنصات بحذر."

وأضاف أحمد أن المجموعة المدرسية تستكشف إدخال رموز للوظائف للمساعدة في حماية المتقدمين، مؤكدًا أن المؤسسة "ملتزمة بالشفافية، والثقة، وحماية المرشحين من الاستغلال باسمنا."