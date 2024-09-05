مدارس هندية تحتفل بيوم المعلم بهدايا ذهبية وعروض فنية
حصل معلمون في مدرسة هندية على عملات ذهبية، كجزء من احتفالات يوم المعلم التي أقيمت يوم الخميس.
واحتفلت العديد من المدارس الهندية بحماس بيوم الخميس 5 سبتمبر، والذي يُحتفل به باعتباره يوم المعلم في الهند، حيث تولى الطلاب الكبار أدوار المعلمين في هذا اليوم.
والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضم أكثر من 105 مدارس تدرس المنهج الهندي.
وأشادت المؤسسات بجميع معلميها لمساهماتهم المثالية التي كان لها تأثير دائم على حياة طلابهم.
قالت "أبهيلاشا سينغ"، مديرة مدرسة "شينينغ ستار" الدولية في أبوظبي: "زار شركاؤنا في الحي، مستشفى برجيل، مدرستنا لتقديم جائزة المعلم المتميز لأحد أعضاء هيئة التدريس لدينا. كما أن ملابار جولد في منطقة المصفح تحتفل كل عام بيوم المعلم معنا، حيث يقدمون لنا كعكة لذيذة هائلة وقسائم هدايا لمعلمينا. هذا العام، قدم فريقهم للمعلمين قسائم سحب على الجوائز وقطعاً من الذهب. المعلم الذي حصل على الجائزة الأولى نال قطعة ذهبية وزنها 200 جرام، بينما فاز آخرون بقطع ذهبية وزنها 100 جرام كجزء من السحب."
وأشاد قادة المدرسة بالمعلم الشهير الدكتور "سارفيبالي رادها كريشنان"، الذي يتم الاحتفال بهذا اليوم على شرفه في جميع أنحاء شبه القارة الهندية وفي المدارس التي تدرس المناهج الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال "بونيت إم كيه فاسو"، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس الثانوية الهندية: "لقد أقيم احتفال خاص للمعلمين نظمه جميع الطلاب، والذي تضمن رقصات ومسرحية هزلية لتذكيرنا بانتقال التعليم من (جيوركيل) إلى (اي أي). كما تضمن الاحتفال بعض الألعاب التي أقيمت للمعلمين. كانت الهدية الشخصية التي تحمل رسالة فريدة لكل معلم لا تُنسى وشعروا بتقدير عميق لكونهم مدرسين".
استقبل كبار القادة المعلمين عند دخولهم المدرسة، مرتدين الملابس التقليدية، مما أعطى إشارة البدء ليوم مليء بالدفء والتقدير.
وقال "زبير أحمد"، مدير العمليات في مدرسة "سبرينج ديلز" بدبي: "تولى الطلاب في المرحلة الثانوية مسؤولية الفصول الدراسية، مما سمح للمعلمين بالاسترخاء والاستمتاع بالاحتفالات. ألقى الطلاب قصائد الامتنان وأدوا الأغاني المخصصة لمعلميهم. تخلل اليوم ألعاب ترفيهية واختتم بغداء فاخر استضافته المدرسة، مما جعل المعلمين يشعرون بالتقدير حقاً".
ملاحظات شخصية للمعلمين من قبل المديرين
في مدرسة دلهي الخاصة، نظم طلاب دبي تجمعاً خاصاً بمناسبة يوم المعلم للاحتفال بمعلميهم، حيث قدموا عروضاً فريدة من نوعها. كما قدموا هدايا تذكارية، تعبيراً عن امتنانهم الصادق.
وقالت "راشمي ناندكيوليار"، مديرة مدرسة دبي العامة "نحن فخورون جداً بالجهود المدروسة التي بذلها طلابنا لتكريم معلميهم. لقد رتبت إدارتنا غداءً خاصاً لجميع أعضاء هيئة التدريس. وللاعتراف بإخلاص معلمينا في عملهم والتأثير العميق الذي أحدثوه على الطلاب، قمت بإعداد ملاحظات شخصية لهم، تقديراً لمساهماتهم"
يوم المعلم وغداء" أونام ساديا"
دمجت بعض المدارس احتفالاتها بيوم المعلم مع مهرجان "أونام" المالايالي، مما يمثل احتفالات تستمر لمدة 10 أيام من 6 إلى 15 سبتمبر.
وقالت" سانجيتا شيما"، مديرة مدرسة "أميتي" دبي: "لقد أقمنا احتفالاً كبيراً ووجبة غداء بمناسبة عيد أونام . لقد جمعنا بين الاثنين. كان الاحتفال بمثابة تذكير بتأثيرهما، حيث تضمن رسائل صادقة من طلابنا، وأداءً مذهلاً من قبل موظفينا الموهوبين، ومجموعة من الأطباق الشهية التي أسعدت الجميع".