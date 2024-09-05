مدارس هندية تحتفل بيوم المعلم بهدايا ذهبية وعروض فنية

حصل معلمون في مدرسة هندية على عملات ذهبية، كجزء من احتفالات يوم المعلم التي أقيمت يوم الخميس.

واحتفلت العديد من المدارس الهندية بحماس بيوم الخميس 5 سبتمبر، والذي يُحتفل به باعتباره يوم المعلم في الهند، حيث تولى الطلاب الكبار أدوار المعلمين في هذا اليوم.