مدارس دبي والدوام الجديد: تحدي الـ 11:30 صباحاً

لطالما مثّل يوم الجمعة، بالنسبة للعديد من العائلات في جميع أنحاء دولة الإمارات، عملية توازن دقيقة - حيث يتم حصر مكالمات العمل بين مواعيد تحصيل الأبناء من المدارس، ومواقيت الصلاة، ووجود الأشقاء الأصغر سنًا في المنزل، مع الأمل في بداية مبكرة لعطلة نهاية الأسبوع.
الآن، حتى التغيير لمدة 30 دقيقة يجعل أولياء الأمور يعيدون التفكير في روتينهم الحالي.
فبداية من 9 يناير 2026، ستنهي جميع المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة العاملة داخل المدارس الخاصة في دبي اليوم الدراسي في موعد لا يتجاوز الساعة 11:30 صباحاً أيام الجمعة، وفقاً لما أعلنته هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في وقت سابق. كما بدأت المدارس الفردية الآن في إرسال تعميمات لإبلاغ أولياء الأمور بالأمر نفسه.
ويأتي هذا القرار في أعقاب التعديل الوطني لموعد صلاة الجمعة لتكون في الساعة 12:45 ظهراً، اعتباراً من اليوم، كما أكدت سابقاً الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وفي حين أن هذه الخطوة مصممة أيضاً لمواءمة الجداول المدرسية مع مواقيت الصلاة، يقول أولياء الأمور إن التأثير العملي يمتد إلى ما هو أبعد من الفصول الدراسية - ليصل إلى الطرق المزدحمة، وتوقعات جهات العمل، وترتيبات رعاية الأطفال قبل وقت الغداء. وبالنسبة لبعض العائلات، تكمن نقطة الضغط في النافذة الزمنية الضيقة بين الانصراف من المدرسة وصلاة الجمعة.
تخشى "أمي رشيد"، وهي أم لطفلين، أن يؤدي تداخل حافلات المدارس مع حركة المرور المتجهة للصلاة إلى تحويل أيام الجمعة إلى صراع شاق. وقالت: "يذهب ابني البالغ من العمر 10 سنوات إلى المسجد لأداء الصلاة، وسيكون هذا الجدول الجديد تحدياً.
سيعود من المدرسة في الساعة 12:30 ظهراً، ولن يكون أمامه سوى نافذة مدتها 15 دقيقة فقط للوصول إلى المسجد لصلاة الساعة 12:45 ظهراً. أشعر بالقلق من أنه مع وجود الحافلات المدرسية على الطرق في نفس وقت حركة المرور للصلاة، سيتداخل كل شيء، مما يؤدي إلى زيادة الازدحام في الشوارع".
وتشاركها المخاوف ذاتها "مها عبد الرحمن"، وهي مغتربة مصرية تعيش في منطقة "ذا جرينز"، والتي تقول إن تحصيل الأبناء أيام الجمعة كان صعباً بالفعل حتى قبل هذا التغيير. وهي تخشى أن يؤدي الانصراف المبكر إلى تكثيف الاختناقات المرورية حول المدارس وزيادة الضغط على الأبناء الأكبر سناً الذين يحتاجون للعودة إلى المنزل ثم التوجه إلى المسجد.
وقالت مها: "في السابق، عندما كان الدوام ينتهي في الساعة 12 ظهراً، كانت عمليات التحصيل يوم الجمعة صعبة الإدارة بالفعل. الآن، مع تقديم موعد الانصراف إلى الساعة 11:30 صباحاً، أخشى أن تصبح حركة المرور فوضوية ما لم يتم إدارتها بكفاءة. كما يقوم الكثير من الناس بالوقوف المزدوج حول مناطق المدارس والمساجد، مما يجعل الطريق العادي أضيق.
أنا قلقة بشأن كيفية وصول ابني البالغ من العمر 15 عاماً إلى المنزل في الوقت المحدد، وتبديل ملابسه، ثم اللحاق بالمسجد. ومع استمرار يوم العمل في الإمارات حتى بعد الظهر، نجد أنفسنا عالقين بين الجداول المدرسية وتوقعات أصحاب العمل. يبدو الأمر وكأنه لغز لوجستي آخر، ولكن نأمل أن تسير الأمور بسلاسة".
ومع ذلك، لا يرى جميع أولياء الأمور أن هذا التحول معرقل. فبالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بترتيبات عمل مرنة أو دعم منزلي، يُنظر إلى الانتهاء المبكر على أنه أمر يمكن إدارته، بل ومفيد أيضاً. وقالت "شون خين شون لاي ثا"، وهي مغتربة من ميانمار، إن التعديل يتطلب فقط تغييرات طفيفة في روتين عائلتها.
وأضافت: "انصراف الساعة 11:30 المبكر لا يؤثر عليّ لأن عملي مرن لذا يمكنني التكيف. لا يتطلب الأمر سوى تغييرات طفيفة متمثلة في تحصيل ابنتي في وقت أبكر. وبشكل عام، يظل الروتين مستقراً. أنا مرتاحة لهذا التغيير إذا حصلت ابنتي على وقت للراحة مما يدعم عافيتها وتركيزها. كما أنني أفضل التعلم الحضوري على التعلم عن بعد، لذا ليس لدي أي مشكلة".
ويشاركها الرأي المغترب الفلبيني "بين ليبيج"، الذي يرى أن العودة المبكرة للمنزل تتناسب تماماً مع الحياة العائلية، حيث تخصص أيام الجمعة بالفعل لقضاء الوقت معاً بعد العمل. وقال: "إن التغيير في التوقيت يوم الجمعة هو تغيير مرحب به بالنسبة لنا.
فوصول ابنتي البالغة من العمر 16 عاماً إلى المنزل من المدرسة في وقت أبكر لا يؤثر علينا سلباً ولا توجد حاجة لتغيير روتيننا الحالي، بل في الواقع هو أمر جيد لأن لديها المزيد من الوقت للدراسة وإنهاء جميع مهامها المدرسية. عادة ما يبدأ وقتنا العائلي أيام الجمعة بعد العمل. وإذا انتهى بهم الأمر إلى الحصول على حصص عن بعد يوم الجمعة، فسيكون ذلك أفضل لنا لأن ابنتي ستحصل حينها على مزيد من الوقت للدراسة الذاتية. نحن نقدر كل ما تفعله حكومة دولة الإمارات لضمان أن مواعيد المدارس تسهل احتياجات العائلات هنا".
ويقول آخرون، وخاصة الأسر التي يعمل فيها كلا الوالدين، إن اليوم الدراسي المختصر يثير تساؤلات أكبر حول ما إذا كانت أيام الجمعة لا تزال أياماً مدرسية ذات جدوى على الإطلاق. وتعترف المغتربة الأمريكية "ناتاليا ميراندا" بأنها شعرت بالقلق عندما سمعت عن الجدول المعدل.
وقالت ناتاليا: "يبدو من الجنون أن تكون المدرسة لمدة ثلاث أو أربع ساعات فقط. عند هذه النقطة، أشعر تقريباً أنه يجب عليهم منح الأطفال يوم إجازة لأن الطلاب لا يمكنهم فعل الكثير على أي حال. مع عملنا نحن الاثنين بدوام كامل، تتطلب أيام الجمعة بالفعل الموازنة - إما العمل من المنزل أو محاولة العودة مبكراً - ولكن من الناحية الواقعية، لا يوجد مكان عمل يسمح لك بالمغادرة في وقت مبكر كهذا. الآن يتعلق الأمر بتنظيم مواعيد للعب في الفترات الفاصلة ثم اصطحاب ابني إلى أنشطته في المساء. هناك فترة زمنية أطول يجب ملؤها، ولا يمكنني بالضبط أن أطلب موعد لعب لمدة سبع ساعات".
وبينما تقدر ميراندا القصد من وراء مواءمة الجداول المدرسية أيام الجمعة، إلا أنها تعتقد أن التنفيذ كان يمكن أن يكون أكثر سلاسة. كما استبعدت التعلم عبر الإنترنت كبديل واقعي للأطفال الصغار.
وأضافت: "عادة ما تكون أيام الجمعة هي الوقت الذي تقيم فيه المدارس تجمعات وتصدر إعلانات مهمة، أو حتى تقيم أياماً رياضية وأنشطة مدرسية شاملة. لا أعتقد أن الإنترنت يعمل بشكل جيد مع أطفال المرحلة الابتدائية. سأجري تلك المحادثة مع مكتبي قريباً؛ فهم يعرفون أن القواعد تتغير، ولكن لا يمكن للجميع أخذ إجازة أيام الجمعة. سيتعين علينا إيجاد حل".
بالنسبة لبعض المقيمين منذ فترة طويلة، ومع ذلك، يبدو التغيير أقل تطلباً.
ومع ذلك، بالنسبة لبعض المقيمين منذ فترة طويلة، يبدو التغيير أقل تطلباً. وتشير "نوار محمود"، وهي مقيمة في دبي منذ 10 سنوات، ومغتربة سورية وأم لطفلين، إلى أن أطفالها كانوا ينصرفون بالفعل في الساعة 11:45 صباحاً، مما يجعل التوقيت الجديد أبكر بـ 15 دقيقة فقط. وقالت نوار: "يذهبون بحماس أيام الجمعة لأنهم يعرفون أنه يوم قصير وأنه مخصص للمرح في الغالب. يمكن لزوجي أو المربية أو أنا القيام بالتحصيل، ونحن نعيش قريباً بما يكفي للسير إلى المدرسة. التعلم الحضوري والتفاعل الاجتماعي أفضل بكثير من تحديق الأطفال في الشاشة".
وبينما تقر نوار بأن حركة المرور تظل مصدر قلق يوم الجمعة، إلا أنها تعتقد أن توفر المساجد في جميع أنحاء دبي يقلل الضغط على الطلاب الأكبر سناً الذين يهرعون للصلاة. وختمت قائلة: "هناك الكثير من المساجد في المنطقة الواحدة في دبي، لذا فإن الوصول إلى أحدها بحلول الساعة 12:45 ظهراً لا ينبغي أن يكون مشكلة".