مدارس دبي تعيد هيكلة التوظيف لتلبية معايير هيئة المعرفة الصارمة

الإرشادات الجديدة الصادرة عن هيئة التعليم في دبي تدفع المدارس الخاصة في الإمارة إلى إعادة تنظيم آلياتها في التوظيف والمتابعة وإدارة الكوادر التعليمية.
أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الأربعاء، الدليل الفني لتعيين أعضاء هيئة التدريس في المدارس الخاصة بدبي، والدليل الفني لإلغاء قيد الموظفين.
وتتعلق هذه المتطلبات الأكثر صرامة بشكل عام بمؤهلات المعلمين وخبرتهم المهنية وسلوكهم، إلى جانب اللوائح الجديدة المتعلقة بفترات الإخطار والاستقالات.
يقول قادة التعليم إن إرشادات التوظيف المحدثة في دبي ستساعد في رفع المعايير في جميع أنحاء القطاع مع تحقيق التوازن بين مصالح المؤسسات والمعلمين والطلاب.
ستايسي كارترايت، رئيسة قسم الموارد البشرية للعمليات التنفيذية في مجموعة "تعليم"، قالت: "إن عملية التوظيف لدينا متوافقة بالفعل مع أفضل الممارسات الدولية، بما يشمل التدقيق الصارم للمؤهلات، والتحقق من الخلفيات، والتصاريح المتعلقة بحماية الطلبة. سنقوم الآن بدمج متطلبات إشعار التعيين من هيئة المعرفة مباشرة ضمن سير العمل في التوظيف لضمان الامتثال الكامل لجميع التعيينات الجديدة. ويشمل ذلك الاستمرار في التحقق الكامل من المؤهلات الأكاديمية والمهنية، والسجل السلوكي، فضلاً عن التقديم في الوقت المناسب للإشعارات الرسمية قبل أي تعيين."
وأضافت المجموعة أن ممارساتها الحالية تلبي، بل وتفوق المتطلبات الجديدة، لكن الإطار التنظيمي يوفر هيكلاً أوضح لجميع المدارس في دبي.
مدارس "تعليم" تعمل أيضاً على تطوير أنظمة متابعة الامتثال لضمان الاتساق في جميع مؤسساتها، مما يجعل العملية أكثر شفافية.
وأضافت كارترايت "كل الموظفين الجدد يخضعون لبرامج تدريب تأسيسي في مجالات حماية الطلبة، ومبادئ الشمولية، وقيم وأخلاقيات دولة الإمارات، يتبعها حضور جلسات تجديد سنوية كجزء من إطار التطوير المهني لدينا. كما أن كل مدرسة لديها مسؤول مخصص لحماية الطلبة يتابع الامتثال وإدارة المخاطر. وإذا ظهر أي قلق، يتم رفعه عبر أنظمتنا الداخلية للتبليغ، ومن ثم يُصعَّد إلى هيئة المعرفة إذا لزم الأمر، بما في ذلك الحالات التي تتطلب إلغاء تسجيل موظف،"
بونيت إم كي فاسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المدارس الهندية العليا، رحب أيضاً بهذه الخطوة، قائلاً: "إن التوجيهات الجديدة من هيئة المعرفة بشأن التوظيف، والاستقالات، وإلغاء تسجيل المعلمين، تعد في وقتها ومهمة للغاية لتنظيم قطاع حيوي ومعقد مثل التعليم. هذا الإطار الجديد يستحق الإشادة حقاً لأنه يوازن بذكاء بين مصالح المؤسسات ومصالح المعلمين."
وتابع قائلاً: "من خلال تحديد الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة تعليمية، تستطيع مدارس دبي الآن ضمان حصول الطلبة على الدعم التعليمي من أكثر الكفاءات التربوية التزاماً ومهنية على مستوى العالم."
وأضاف فاسو: "بشكل عام، تُعتبر هذه خطوة تقدمية للغاية تضع مصالح الطفل في المقام الأول، مع ترسيخ مدونة سلوك أخلاقي واضحة لمهنة تعتمد ليس فقط على الكفاءة المهنية، بل أيضاً على القيم الإنسانية مثل الولاء، والتفاني، والمسؤولية."
من خلال وضع معايير واضحة للمؤهلات والمساءلة، تهدف هيئة المعرفة إلى ضمان استفادة الطلبة من معلمين ذوي كفاءة عالية ومؤهلات مهنية، مع منح المدارس إطاراً أقوى لتنظيم التوظيف وحركة الكادر التدريسي.
بعض القواعد الجديدة بما في ذلك إشعارات التعيين، وفحوصات التوظيف، واستطلاعات الخروج الإلزامية قيد التنفيذ حالياً ليتم دمجها بالكامل في أنظمة المدارس، مع التزام القادة بتحقيق الامتثال الكامل بحلول عام 2028.
وقال متحدث باسم "جيمس للتعليم": "نحن نرحب دائماً بتوجيهات هيئة المعرفة وقراراتها الرامية إلى تعزيز القطاع التعليمي في دبي، ونعمل بشكل وثيق مع الجهة التنظيمية ومدارسنا وأقسامنا الداخلية لمراجعة هذه القواعد الجديدة وضمان الامتثال لها. وسنتمكن من مشاركة تفاصيل إضافية حول كيفية دمجنا لهذه المتطلبات الجديدة عبر عملياتنا بمجرد الانتهاء من تقييم كامل لتبعاتها."
الوضوح والاستقرار
وسلطت ديبيكا ثابار سينغ، الرئيسة التنفيذية ومديرة مدرسة كريدنس الثانوية، الضوء على كيفية توفير المبادئ التوجيهية للوضوح والاستقرار.
وقالت: "نحن نعتبر إرشادات هيئة المعرفة الجديدة خطوة تقدمية إلى الأمام، وقد بدأنا بالفعل في مواءمة أنظمتنا وعملياتنا لضمان التوافق الكامل، مع وضع رفاه الطلبة ودعم المعلمين في صميم التنفيذ. ورغم مواجهة المدارس بشكل طبيعي تحديات في تحقيق التوازن بين الامتثال والتوظيف واستمرارية الكادر، إلا أن هذه الإرشادات توفر الوضوح المطلوب والبنية اللازمة، مما يساعد على تبسيط الإجراءات وخلق استقرار أكبر."
وأضافت: "مع منح المعلمين مهلة حتى عام 2028 لتلبية المعايير الجديدة، نحن ملتزمون بمبادرات تطوير مهني ممنهجة وبرامج رفع المهارات لتمكين المعلمين ودعمهم. حماية الطلبة كانت دائماً أولوية في مدرستنا، ولدينا بالفعل أنظمة داخلية قوية، ويضيف إطار هيئة المعرفة المزيد من المساءلة والاتساق. بشكل عام، تضع هذه الإصلاحات دبي في موقع الريادة عالمياً في وضع معايير مهنية عالية، مما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للكوادر التعليمية الدولية الملتزمة."