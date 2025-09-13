مدارس دبي تعيد هيكلة التوظيف لتلبية معايير هيئة المعرفة الصارمة

ستايسي كارترايت، رئيسة قسم الموارد البشرية للعمليات التنفيذية في مجموعة "تعليم"، قالت: "إن عملية التوظيف لدينا متوافقة بالفعل مع أفضل الممارسات الدولية، بما يشمل التدقيق الصارم للمؤهلات، والتحقق من الخلفيات، والتصاريح المتعلقة بحماية الطلبة. سنقوم الآن بدمج متطلبات إشعار التعيين من هيئة المعرفة مباشرة ضمن سير العمل في التوظيف لضمان الامتثال الكامل لجميع التعيينات الجديدة. ويشمل ذلك الاستمرار في التحقق الكامل من المؤهلات الأكاديمية والمهنية، والسجل السلوكي، فضلاً عن التقديم في الوقت المناسب للإشعارات الرسمية قبل أي تعيين."