مدارس دبي تستعد للعودة إلى التعلم الحضوري وسط تدابير سلامة صارمة

تنفذ المدارس في دبي تدابير شاملة للصحة والسلامة وحماية الطلبة تماشياً مع توقعات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، وذلك في إطار استعداداتها لإعادة فتح أبوابها المحتملة.
يأتي ذلك في أعقاب تحديث أخير من هيئة المعرفة والتنمية البشرية يسمح للمدارس بالتقدم بطلب للعودة إلى التعلم الحضوري في الحرم المدرسي، بشرط استيفاء متطلبات تنظيمية محددة. وتشمل هذه المتطلبات بروتوكولات محددة بوضوح للوصول والانصراف، وزيادة الإشراف، والحفاظ على معايير عالية باستمرار في جميع أنحاء الحرم المدرسي.
تطبق مجموعة "تعليم" (Taaleem)، عقب إخطار الجهة التنظيمية، لإعادة فتح مدارسها للتعلم الحضوري اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 30 مارس – وهي خطوة قد تشهد عودة آلاف الطلاب إلى الحرم المدرسي في جميع أنحاء دبي في حال موافقة الهيئة التنظيمية.
وفي تعميم أرسلته إلى أولياء الأمور، قالت "تعليم": "تلقينا تحديثاً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية يمنح المدارس خيار التقدم بطلب للعودة إلى التعلم الحضوري."
وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة "تعليم"، إن القرارات تُتخذ بعناية، مؤكداً أن سلامة الطلاب تظل هي الأولوية القصوى.
وأضاف: "أولويتنا هي ضمان استمرار كل طالب في التعلم في بيئة آمنة وداعمة ومستقرة، سواء كان ذلك في الحرم المدرسي أو من خلال التعلم عن بُعد."
وكان قد تم تمديد التعلم عن بُعد حتى 3 أبريل، بعد التحول إلى الحصص الافتراضية في 2 مارس وانتهاء عطلة الربيع في 22 مارس.
وأشار ويليامسون إلى أن آراء العائلات تعكس مجتمعاً لا يزال يتعامل مع حالة من عدم اليقين، قائلاً: "نحن على اتصال وثيق ومنتظم مع أولياء الأمور والطلاب والموظفين، ونرى صورة متوازنة عبر مجتمعنا. تعبر العديد من العائلات عن ثقتها في العودة إلى الحرم المدرسي، بينما يفضل البعض الآخر نهجاً أكثر حذراً."
ولفهم توجهات أولياء الأمور بشكل أفضل، قامت المجموعة أيضاً بتوزيع استبيان يتيح للعائلات مشاركة تفضيلاتهم.
تعتمد أي عودة إلى الفصول الدراسية على تلبية مجموعة شاملة من المتطلبات الصحية والوقائية والتشغيلية التي حددتها الجهات التنظيمية. وتشمل هذه الإجراءات إجراءات منظمة للوصول والانصراف، وتعزيز الإشراف، والحفاظ على معايير عالية في جميع أنحاء المدارس.
وشدد ويليامسون على أن إعادة الافتتاح ستكون جزءاً من جهد أوسع ومنسق عبر قطاع التعليم، وأضاف: "أي خطوة نحو التعلم الحضوري تشكل جزءاً من نهج منسق على مستوى القطاع... وتخضع جميع القرارات لتوجيهات وموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، ودائرة التعليم والمعرفة (ADEK)، ووزارة التربية والتعليم."
خلف الكواليس، تعمل المدارس على تحسين خطط الطوارئ وإجراء تقييمات المخاطر لضمان الجاهزية. وقال: "ضمن هذا الإطار، تمتلك مدارسنا عمليات تقييم مخاطر قوية وراسخة... مع وضع سلامة الطلاب والموظفين في قلب كل قرار."
حتى مع استعداد المدارس لعودة محتملة، تظل المرونة عنصراً محورياً في نهجها. بالنسبة للعائلات غير المستعدة لإرسال أطفالها، ستظل خيارات التعلم عن بُعد متاحة.
وقال ويليامسون: "بينما نمضي قدماً، سنستمر في تقديم كل من التعلم الهجين والتعلم عن بُعد جنباً إلى جنب مع أي عودة إلى الحرم المدرسي."
وبنفس القدر من الأهمية، كما يقول التربويون، الحفاظ على الرفاهية العاطفية للطلاب بعد اضطراب الروتين. وأضاف: "تظل الرفاهية في قلب كل ما نقوم به... مما يساعد في الحفاظ على الشعور بالروتين والتواصل والاستقرار."
ولكن في الوقت الحالي، يظل التعلم عن بُعد قائماً؛ حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخراً أن التعلم عن بُعد سيستمر في بداية الفصل الدراسي الثالث لمدة أسبوعين في جميع المدارس على مستوى الدولة.
وستقوم السلطات بمراجعة الوضع أسبوعياً، مع إرسال التحديثات عبر القنوات المدرسية الرسمية لضمان سلامة الطلاب والموظفين.
ومع ذلك، وفي أعقاب إخطار هيئة المعرفة والتنمية البشرية، تتحرك مدارس أخرى أيضاً بسرعة للاستجابة وقياس رغبة أولياء الأمور.
وقال سايمون كرين، مدير كلية برايتون دبي، إن الاستعدادات جارية بالفعل: "لقد استجبنا على الفور لتحديث هيئة المعرفة ونحن بالفعل في طور إعداد وتقديم طلبنا. نيتنا هي إعادة الفتح للتعلم الحضوري الكامل في أقرب فرصة آمنة، رهناً بالموافقة التنظيمية."
كما أشار كرين إلى أن إرشادات الهيئة تتطلب من المدارس إثبات جاهزيتها في مجالات متعددة: "يوفر تعميم هيئة المعرفة للمدارس خيار التقدم بطلب للعودة إلى التعلم الحضوري في الموقع، بشرط استيفاء المتطلبات التنظيمية. ويركز على إثبات المدارس لجهوزيتها في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الصحة والسلامة، والتخطيط التشغيلي، واستمرارية التعليم."
ومع ذلك، ليست جميع المدارس في نفس الوضع؛ حيث يقول البعض إنهم لا يزالون في انتظار تواصل رسمي.
وقالت سيما عمر، مديرة مدرسة "ديوفال" (Dewvale) في دبي: "حتى الآن، لم نتلقَ أي تعميم رسمي من السلطات المختصة بشأن استئناف التعلم الحضوري. وبمجرد تلقينا التواصل الرسمي، سنراجع الإرشادات ونتخذ الخطوات اللازمة بناءً على ذلك."
وأكدت مجدداً أن السلامة ستظل الأولوية القصوى، مضيفة: "ستظل سلامة ورفاهية طلابنا وموظفينا أولويتنا القصوى، وسيتم تنفيذ جميع التدابير بصرامة تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات."